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Поражение в Украине приведет к потере РФ трех анклавов, на Кавказе начнутся свои события – Сотник

27 марта 2023, 21:21
После поражения в войне против Украины вся структура власти в стране-агрессоре России достаточно быстро посыплется, считает Александр Сотник.
Сотник, Россия
Россия потеряет контроль над своими анклавами после ослабления империи - Сотник / Коллаж Главред, ua.depositphotos.com

После того как страна-оккупант Россия проиграет развязанную против Украины войну, она потеряет контроль над Приднестровьем, Абхазией и Южной Осетией, которые вернутся в состав Молдовы и Грузии. Свои события начнутся и на Кавказе. Об этом заявил писатель и журналист Александр Сотник.

В чате на Главреде он рассказал о том, что поражение России в войне с Украиной приведет к ослаблению "империи", которая больше не сможет контролировать свои территории, которые она отторгла у других стран.

В частности, Грузия сможет вернуть оккупированные Москвой Абхазию и Южную Осетию, а Молдова – Приднестровье.

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Кроме того, по мнению журналиста, события начнут происходить в Чечне, Дагестане и Северной Осетии.

"Всё это произойдёт естественным путём после ослабления империи в результате поражения в войне с Украиной. И думаю, это произойдёт достаточно быстро. Для "совков" это будет болезненно. Но что поделать, Приднестровье будет Молдовой, Абхазия и Южная Осетия вернутся в лоно Грузии. И, конечно, на Кавказе тоже будут происходить свои процессы: что в Чечне, что в Дагестане, что в Северной Осетии", - подчеркнул Александр Сотник.

Война России против Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби ранее сказал, что оккупанты России скоро могут пойти в новое наступление на Украину.

Причем захватчики могут атаковать на нескольких направлениях. Кирби подчеркнул, что следующие недели на войне будут критическими.

В разведке Минобороны Великобритании сообщили, что темпы наступления военных подразделений РФ под Бахмутом снижаются. Однако ситуация для сил обороны Украины остается сложной. Существует угроза окружения группировки ВСУ с севера и юга города.

Аналитики Института изучения войны полагают, что оккупанты России перебрасывают войска на разные участки фронта. Специалисты не исключают переход оккупантов в наступление на новых направлениях. Темпы атак под Бахмутом снижаются, однако захватчики пытаются усилиться в направлении Авдеевки с целью окружения города.

Смотрите чат на Главреде с журналистом Александром Сотником

Распад России:

Южная Осетия Приднестровье Кавказ Абхазия Александр Сотник война России и Украины
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