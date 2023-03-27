Поражение в Украине приведет к потере РФ трех анклавов, на Кавказе начнутся свои события – Сотник

После того как страна-оккупант Россия проиграет развязанную против Украины войну, она потеряет контроль над Приднестровьем, Абхазией и Южной Осетией, которые вернутся в состав Молдовы и Грузии. Свои события начнутся и на Кавказе. Об этом заявил писатель и журналист Александр Сотник.
В чате на Главреде он рассказал о том, что поражение России в войне с Украиной приведет к ослаблению "империи", которая больше не сможет контролировать свои территории, которые она отторгла у других стран.
В частности, Грузия сможет вернуть оккупированные Москвой Абхазию и Южную Осетию, а Молдова – Приднестровье.
Кроме того, по мнению журналиста, события начнут происходить в Чечне, Дагестане и Северной Осетии.
"Всё это произойдёт естественным путём после ослабления империи в результате поражения в войне с Украиной. И думаю, это произойдёт достаточно быстро. Для "совков" это будет болезненно. Но что поделать, Приднестровье будет Молдовой, Абхазия и Южная Осетия вернутся в лоно Грузии. И, конечно, на Кавказе тоже будут происходить свои процессы: что в Чечне, что в Дагестане, что в Северной Осетии", - подчеркнул Александр Сотник.
Война России против Украины
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби ранее сказал, что оккупанты России скоро могут пойти в новое наступление на Украину.
Причем захватчики могут атаковать на нескольких направлениях. Кирби подчеркнул, что следующие недели на войне будут критическими.
В разведке Минобороны Великобритании сообщили, что темпы наступления военных подразделений РФ под Бахмутом снижаются. Однако ситуация для сил обороны Украины остается сложной. Существует угроза окружения группировки ВСУ с севера и юга города.
Аналитики Института изучения войны полагают, что оккупанты России перебрасывают войска на разные участки фронта. Специалисты не исключают переход оккупантов в наступление на новых направлениях. Темпы атак под Бахмутом снижаются, однако захватчики пытаются усилиться в направлении Авдеевки с целью окружения города.
Смотрите чат на Главреде с журналистом Александром Сотником
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