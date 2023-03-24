Война закончится осенью, Путин до победы Украины не доживёт – Александр Сотник

Россия распадётся, и корона этой империи будет валяться на мостовой, считает журналист.

Нет Крыма – нет Путина, после потери полуострова его просто обнулят, считает Александр Сотник / Главред

На сайте Главред состоялся чат с главным редактором канала Sotnik-TV, журналистом, писателем, публицистом Александром Сотником. Общаясь с читателями, он рассказал, когда может закончиться война, и почему после войны с Россией Украине, вероятно, придется воевать снова, какими будут два критических месяца для Путина, и почему до суда в Гааге он не доживёт, что обрушит правящий в России режим и обнулит Путина, а также почему после возвращения российских войск домой в России начнутся хаос и война всех против всех.

Представляем стенограмму чата с Александром Сотником.

Лидия: Что чисто по-человечески вас поразило, когда вы читали новости или смотрели фото и видео из Украины за этот год? Чем вас удивила Россия и поведение её армии в этой войне?

видео дня

Александр Сотник: Что удивило в Украине? Пожалуй, ничего. Я знал точно, что украинцы – это нация, что они сгруппируются, объединятся и встанут на защиту своей страны. И я знаю, что Украина обязательно победит.

Что же касается России, то для меня не было никаких открытий. Меня порадовало то, что мир узнал, что из себя представляет хвалёная российская "вторая армия мира". Фактически Путин своим вторжением в Украину раскрыл государственную тайну – он показал, что из себя представляет эта вторая армия третьего мира.

Второе, что раскрылось, – что из себя представляет хвалёный русский народ. Всему миру стало понятно, что это сброд отморозков, которые не знают своей истории и прошлого, их заставляли ходить с дедами на палках, прожаривая им мозги милитаристской пропагандой, вот они и ходили. Такая себе скотобаза. А на скотобазе нации нет – там всё сведено до уровня инстинктов: пожрать, выжить и половые инстинкты. Вожак стаи сказал, что нужно идти в Украину, они и пошли. Мне совсем не жаль тех "несчастных бедных мальчиков", которые погибают без трусиков. Их туда никто не звал, поэтому они совершенно законно становятся ходячими мишенями и законно пакетизируются в лучший райский путинский мир.

За этот год меня удивило лишь то, что в самой Украине не было понимания, что Запад её не сдаст. То, что в Кремле этого не понимали, ладно, но то, что в Украине этого не понимали, удивляет. Я не хочу петь панегирики Зеленскому, но я считаю, что роль президента в данном случае он исполняет хорошо.

Я буду стараться избегать каких-либо оценок, потому что у меня до сих пор "куриный" паспорт. Но я прошу не называть меня российским писателем и российским журналистом. Я живу в Словакии, учу словацкий язык, и дети мои учат словацкий язык, и будут они иметь словацкое гражданство. Я не хочу обладать "куриным" паспортом и иметь российское гражданство, потому буду от него избавляться всеми возможными способами.

Главред: Вы столь категорично высказались о российском народе, но у вас же, наверное, остаются там знакомые, друзья. "Хороших русских" не существует? Неужели в России нет адекватных людей?

Александр Сотник: Там есть десятки, может быть, сотни адекватных людей, разбросанных по всей стране: кто-то из них татарин, кто-то – башкир, кто-то – якут, кто-то – удмурт, кто-то – еще кто-то там. А вот русских нет, это выдуманная национальность. Эти совкопитеки, эта постбольшевистская масса ещё раз подтвердила, что это не совсем люди. Они говорят, они едят в голову, они что-то там себе думают. У них даже есть своя орочья поэзия – я сегодня, например, читал такое посвящение зэку-вагнеровцу, погибшему в Украине, слезливая орочья "пиизия". Но это всё на каком-то зверином, пещерном уровне.

Роман К.: Была ли, по-вашему, у Украины возможность избежать войны с Россией, не отказываясь от своих территорий и суверенитета? Или всё, что случилось после 24 февраля 2022-го, было неизбежно?

Александр Сотник: Не было никакого варианта избежать войны. В Кремле и сам Путин, и всё его окружение были замотивированы на войну. Они уже делили власть. Например, мне доподлинно известно, что господин Сурков считал, что его сделают одесским губернатором. То есть кто-то мнил себя харьковским губернатором, кто-то – херсонским и так далее. У них на все стулья уже были разложены шапки. Путин и его окружение были абсолютно уверены в том, что пусть не за три дня, но за неделю-две Украину возьмут. То, что тогда несла пропагандистка Симоньян, было общим пониманием и общим ожиданием.

Но всё пошло иначе. Вдруг выяснилось, что армия разворована. Вдруг выяснилось, что морального духа нет – есть одна вонь. Вдруг выяснилось, что генералы – паркетные, воевать не умеют. Да и солдатня какая-то пьяная, небоеспособная.

Когда стало понятно, что Киев ни за три дня, ни за 30 дней, ни за 300 дней никак не берётся, начались разборки на кремлёвском уровне – а почему, собственно, так. Путин же был уверен, что всё получится. Он же 5 миллиардов долларов ввалил в то, чтобы с населением Украины провели нормальную работу! Сколько денег Медведчук отжал, уворовал! Путин был уверен, что украинское население будет с цветочками, с хлебом-солью встречать русские танки, скажет: "Ой, родной братец зашёл наконец-то". Но нет, украинцы стали свинцом поливать. С чего бы это?

Да потому что на словах было одно, а на деле совершенно другое. Путин давным-давно живёт в своём параллельном мире, и ему докладывают не о реальном положении дел, а то, что он хочет слышать.

Обратите внимание, в Мариуполь Путин приезжал под покровом ночи, как подлинный ворюга-уголовник. Шмыгнул ночью. А встретился с кем? С ФСОшниками (ФСО – Федеральная служба охраны РФ, – ред.). А с кем ему там ещё встречаться? Потому что если там будет подлинный украинец, то он это "путло" придушит одной рукой.

Так что Путину обо всём врали, поэтому в точке принятия решения он совершил сразу несколько недопустимых ошибок, и все они фатальны. Помните, когда мы с вами общались пять лет назад, я сказал, что как только Путин двинет танки на Киев, он закончится. Путин и закончился. То, что мы видим сейчас, это живой труп, он уже политически обнулён. Так что всё сбывается.

Виктор: Что это бункерный настолько осмелел, что его вдруг понесло в Мариуполь? Зачем это было?

Александр Сотник: Сразу хочу предостеречь. Сейчас разгоняется такая информация, что это всё ездят двойники, тройники, сетевые адаптеры. Нет, в Мариуполе был настоящий Путин. Мы просто так долго видели двойников, что забыли, как Путин выглядит по-настоящему. Вот это странное недоразумение, как крыса, шмыгающее ночью по тёмным улицам раздолбанного Мариуполя, и есть Путин.

Нет, Путин не осмелел. Таков был его ответ на решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на его арест. Путин сейчас будет хорохориться перед братвой и много ездить, пытаясь показать, что он ничего не боится. Он будет всюду внезапно появляться, инспектировать, давать указания – словом, будет имитировать активную жизнедеятельность.

Гаагский суд словно пшикнул из ядовитого баллончика на крысу. У крысы ещё энергии много, она бегает-носится, не веря, что ей уже всё, не веря в силу этого яда, а, на самом деле, она уже инфицирована.

Путин будет делать всё, чтобы убедить окружение в своей незаменимости, уникальности и в том, что без него они не смогут. Чтобы никому из ближайшего окружения, вплоть до постельничего и фекальничего, не пришло в голову, что крысу надо придушить. Потому что чем дальше, тем сильнее будут санкции. Ведь окружению Путина уже сказали: "Ребята, если вы упрётесь и не сдадите своего плешивенького, то санкции с вас сняты не будут никогда".

Путин так долго сверху вниз смотрел на своё окружение – мол, как вы там, попали под санкции, и как вам там живётся. А теперь уже на него смотрят, как на прокажённого – а как же тебе, Владимир Владимирович, под санкциями, как ты себя чувствуешь, а завтра как ты себя будешь чувствовать, не поплохеет ли тебе.

Это решение суда очень важное политически. Оно, безусловно, историческое.

А в Мариуполь Путин поехал, поскольку он сейчас будет активничать, как никогда.

Михайленко Л.: Насколько за этот год изменились цели Кремля относительно Украины? Аппетиты стали скромнее, или горбатого могила исправит?

Александр Сотник: Горбатого могила исправит. Путин не откажется от своего первоначального замысла – он болен Украиной. Он чувствует себя исторической личностью, которая должна объединить Русь Белую, Русь Малую, Русь Великую и Русь Новую. Он – больной человек, реально психически больной. Это у него идея фикс, и он от этой идеи не откажется никогда. Ему скажут: "Владимир Владимирович, у вас солдаты закончились". Он отдаст приказ: "Всем рожать! Чтобы завтра к 12 часам были готовые новобранцы!". Он ненормальный.

Nik: Американское издание Politico сообщило, что НАТО в ближайшее время намерено собрать вдоль границ с Россией 300-тысячное войско. Говорится, что это делается якобы для того, чтобы помешать России расширить свою войну за пределы Украины. А как вы думаете, для чего это делается накануне украинского контрнаступления? Может ли это быть сигналом о том, что Украине просто не дадут проиграть, и НАТО вступит в войну?

Александр Сотник: Украину не сдадут. Украине не дадут проиграть.

Но, как только Путин увидит, что он проигрывает, он может использовать ядерное оружие. Он живёт в парадигме "ядерная держава не может проиграть". Он не верит в проигрыш, потому что, если что, у него есть козырный туз.

Летают у него ракеты с ядерными боеголовками или не летают, не знаю, у меня нет об этом никаких сведений. Но я исхожу из самого плохого.

Были сведения, что Путин нашпиговал ядерными ракетами советские шахты в Крыму. То есть на полуострове закопана ядерная карта Путина, и если ВСУ начнут стучаться в Крым, он может её использовать.

Поэтому, естественно, страны НАТО готовятся нанести ответный удар и расколошматить всю эту путинскую богадельню, если ядерный сценарий будет реализовываться Путиным.

Очень часто боты и тролли меня ругают – мол, Сотник опять завёл свою ядерную шарманку. Да не моя это шарманка!

У меня есть несколько аксиом, и одна из них гласит: Россия исторически всегда выбирала самый плохой сценарий из всех возможных. Более того, она делала этому сценарию апгрейд, чтобы он стал хуже в десять раз, и вот его уже использовала.

Поэтому я всегда рассматриваю плохой вариант как очень вероятный. Я не хочу этого сценария, но мне, как аналитику, приходится его рассматривать. Думаю, что на Западе – и США, и Британия – тоже всерьёз рассматривают такой вариант. Поэтому они готовятся.

Nelli: Насколько вероятной вы считаете вторую попытку России взять Киев? В какой момент Путин может на неё решиться?

Александр Сотник: Не уверен, что Путин пойдёт на Киев. Думаю, тот момент, когда теоретически он мог взять Киев, упущен, у него это уже не получится. Всё, на что он сейчас может претендовать и претендует, – это Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области. Он не хочет проиграть и уйти ни с чем, чтобы братва задала ему вопросы: "А, собственно, ради чего? Мы вошли в Украину, нас оттуда выдавили, надавали по щам, да ещё и наградили санкциями. И что теперь? Кто за это несёт ответственность? Ради чего, собственно? За что боролись?". Путину нужны какие-то победы. Ему нужно с чем-то прийти к братве и сказать: "Не получилось весь арбуз взять целиком, но хоть немножечко откусили".

Так что не верю в то, что у Путина будет возможность во второй раз пойти на Киев.

Dominik: Если вдруг в результате контрнаступления ВСУ Украина вернет Крым, то какими будут последствия для путинского режима? Какие процессы в российской верхушке и российском обществе может запустить такое крупное поражение? Да и вообще, на что Путин будет готов, чтобы не потерять Крым?

Александр Сотник: Нет Крыма – нет Путина. Как только Путин теряет Крым, он теряет всё, его просто обнуляют. В 2020 году было не обнуление, а вот взятие ВСУ Крыма станет настоящим обнулением Путина. Что там с ним будут делать, будет ли черенок от лопаты или ещё что-то, о чём говорят, вспоминая о Каддафи, я не знаю. Однако это будет не просто политическое, но и физическое обнуление Путина. Он будет скоропостижным.

В принципе, после ордера Международного уголовного суда у братвы полыхнуло очень знатно. Одно дело, когда говорит Сотник, можно отмахнуться и сказать: "Сгущает! Да не будет этого. Они там боятся Владимира Владимировича и не посмеют", и совсем другое – когда они сталкиваются с такими реалиями. Они не знают, как реагировать, они к такому не готовы. Поэтому они просто плюются сквозь зубы своим пацанским ядом, но ничего вразумительного сказать не могут.

В ЮАР уже заявили, что, когда в августе Путин приедет на 15-ю сессию БРИКС, его отправят в Гаагу, экстрадируют, потому что признают Римский статут. Поэтому не будет у Путина 15-ой сессии БРИКС.

А сколько ещё таких моментов будет! Кстати, Бразилия тоже должна скоро об этом заявить, потому что она тоже признает Римский статут.

Владимир Владимирович стал настолько токсичен, что, может быть, ещё пошарахается по пещере до взятия Крыма украинской армией, а потом… Я очень желаю ВСУ наконец взять Крым и не оглядываться на эти ядерные угрозы. Понимаю, что это очень опасно, но, как говорят финны, нельзя сделать яичницу, не разбив яйца. Нельзя вернуть все свои территории, не взяв Крым. Крым – это Украина.

y-grek: Какая участь ждет Крымский мост? И в какой момент его целесообразнее разрушать, в смысле нужно ли его оставить, чтобы дать возможность российским войскам отступать по нему из Крыма на материковую часть России?

Александр Сотник: Нет, не надо его оставлять. Крымский мост нужно разрушать полностью при первой же возможности, чтобы от него ничего не осталось, или чтобы он был, по меньшей мере, непригоден для передвижения по нему.

А все российские войска или подразделения, которые остаются в Крыму, пусть сдаются. А что им ещё остаётся? Будут отстреливаться – будут уничтожены. У них сейчас, пока мост действует, есть возможность выйти оттуда. Если они эту возможность не используют, значит, не хотят выходить. Что ж, хозяин барин, пусть остаются там.

Qwerty123: У России остаются ещё какие-нибудь козыри, кроме ядерного оружия, которые могут изменить ход войны в её пользу? На что она рассчитывает, продолжая эту бессмысленную бойню, в которой вряд ли сможет победить? Парад российских войск на Крещатике ей уж точно не светит.

Александр Сотник: Этот вопрос изобилует рациональными прикидками, а в Кремле и в пещере, как я называю Рашистско-фашистскую Федерацию, рацио нет – там одно сплошное эмоциональное зигование и какие-то иррациональные установки. Там уверены, что не могут проиграть, потому что Россия – ядерная держава. Но если Россия применит ядерное оружие, проигрывают все! И Россия проигрывает, со всеми остальными, но всё равно проигрывает.

Получается, что их целеполагание – просто наказать и нагадить. Если Украину нельзя победить, значит, надо ей просто нагадить, уничтожить её, испортить ей жизнь, нанести такой ущерб, который бы сделал её существование мучительным.

Поэтому в области рацио здесь ответов нет. Это как постылый муж, с которым давным-давно случился развод, а он говорит: "Нет, я тебя всё равно со свету сживу. Если ты со мной не будешь, я тебя убью". Именно так, как маньяк, ведёт себя эта пещера, эта людоедня.

Главред: Всё-таки вопрос у нас был о том, есть ли у России козыри, кроме ядерного оружия?

Александр Сотник: Есть бактериологическое, химическое, ядерное оружие, то есть оружие массового поражения. А есть ещё комбинат "Маяк" на Урале – это как раз будет геополитическое решение "Так не доставайся же ты никому!". Если НАТО хочет расчленить Россию-матушку, то тогда, как Путин говорил: "Зачем планета, если на ней нет России". В переводе с пацанского это означает: а зачем нам планета, если на ней нет моей банды под моим чутким урководством.

Если взорвут комбинат "Маяк", просто будут лететь облака по северному полушарию: где выпадут осадки, там, собственно, заповеднику и быть, там и будет зона отчуждения.

Не ищите никакого рацио в поведении Путина, у него психология маньяка. Он действует именно в парадигме возмездия и Украине, и Европе, и Соединённым Штатам Америки (потому что облачко может долететь и до США).

Речь идёт о том, чтобы нанести как можно больший ущерб. Мне кажется, в окружении Путина многие уже поняли, что он в этой войне не побеждает. Но он упирается.

Кого Путин слушает? Своих лизоблюдов? Хуснулин ему рассказал в Мариуполе, что город разрушили ВСУ, но это же враньё. Ему постоянно врут-врут-врут. В том числе его пушистые старцы. Вот и в Крым Путин приезжал со своим духовником Тихоном Шевкуновым, который всё своей лапонькой показывал, откуда готовится нападение.

Путин слушает своих кудлатых старцев, которые ему рассказывают, какой он великий стратег, такой мощной глыбы не было со времен Иоанна Грозного на Руси, и вот появился могучий старик.

Поэтому Путин будет просто мстить. Раз он не выигрывает, он будет делать так, чтобы проиграли все.

Hunter: После выдачи ордера на арест Путина не попытается ли его окружение выдать Путина в обмен на какие-то гарантии для себя? Не стартует ли после этого ускоренный процесс по поиску преемника?

Александр Сотник: Я не думаю, что Путина сдадут. Такие люди, как Путин, до Гааги не доживают. Скорее, его придушат вместе с двойниками. Ходят слухи, что Путин дал приказ устранить двух своих двойников, и их уже кремировали, чтобы не осталось никаких следов.

Путин – не гаагский пациент. До Гааги такой фигурант не доживает. Он знает столько, что сдаст их всех, как стеклотару, оптом. Но его могут сделать скоропостижным, чтобы предъявить его тушку Западу и сказать: "А теперь давайте договариваться".

Система ведь тоже сейчас воюет против Путина. Тайно. Для системы Путин не является великим уникумом. Система оттаскивала на погост и царей, и генсеков. Даже Сталина на погост оттащила, а тут какое-то "путло" недоразвитое… И его она оттащит. И он помрёт. Другое дело – при каких обстоятельствах.

Путин загнан в угол. Братва сейчас решает, рисует, прорабатывает очень много сценарных линий, кого вместо Путина можно поставить, кто наиболее приемлем для Запада –Касьянов или Ходорковский, или Мишустин. Естественно, это будет не Шойгу и не Патрушев. Ребята поняли, что с Путиным они сейчас проигрывают всё. Вот и спикер Госдумы РФ Володин издал истошный вопль: "Сейчас война будет идти уже за Путина". Россия богата не газом – Россия богата Путиным.

Когда-то я говорил, что в России ничего не останется – останется только Путин. Вот и остался только Путин. Смотрит глубинарий в зеркало – видит там Владимира Владимировича, потому что этот Путин и есть его отражение.

Остался один Путин. И Володин это подтверждает. Но этот боевой клич от совсем упоротых лизоблюдов. Володин уже давно говорил: "Есть Путин – есть Россия. Нет Путина – нет России".

А там остались группы пацанвы, которые бы хотели от этого дела отпетлять. Да и система хотела бы сохраниться. Этим группам нужно, чтобы сохранилась Россия, пусть хоть Московия, но чтобы была. А Путин ведёт систему к тому, что он её просто расколошматит. Потому что, если вдруг он применит ядерное оружие, весь мир скажет: "Так, мы, наверное, с этой территорией заканчиваем. Достаточно". И никакой России, и никакой системы не будет. Путин взял за ноги систему и об стену её.

Главред: То есть вы не допускаете такой вариант, что после Путина придёт к власти кто-то, кто будет похлеще, чем он, в своей ястребиной натуре?

Александр Сотник: Там не ястребиная натура – там уголовная натура. Например, мы сейчас видим Пригожина. Это же просто красавец! Это упырь, который с каждыми похоронами всё больше розовеет, хорошеет, наполняется силой молодецкой, здоровьем. Упырёк такой: кровушки напился – и хорошо ему.

Если этот "кувалдист всея Руси" придёт – пожалуйста. После Путина может быть только хуже, потому что сама система заточена на отрицательную селекцию. Любой следующий будет хуже предыдущего, то есть следующий условный Путин будет ещё гаже.

Поэтому я последовательно выступаю за уничтожение системы. В этом плане я являюсь абсолютным противником "хороших русских", которые говорят, что всё не так однозначно, про невиноватый народ-непричёмыш. Об этом рассказывают всякие шендеровичи, чичваркины, ходорковские, собчаки, кацы… Я категорически против того, чтобы система сохранилась хоть в каком-то виде. Потому что я считаю, что это население потеряло право иметь свою страну. Оно очень долго говорило, что его ничего не касается, что от него ничего не зависит. Но это называется уклонением от своего гражданского долга, нежеланием быть гражданами. Так зачем тогда им государство, зачем им страна? Пусть живут своими племенами. Калмыкия, Якутия, Бурятия, Татарстан, Алтай и прочие – пусть живут. Что-то, конечно, заберёт Китай, обязательно заберёт – там же полно китайских территорий, захваченных Александром II в 60-е годы XIX века.

Поэтому я считаю, что это население утратило право иметь страну.

Smilik: А как же теперь, после ордера на арест, бедный Путин будет наведываться даже в такие, казалось бы, более-менее дружественные страны вроде Таджикистана, который является страной-участницей Римского статута? Эмомалы Рахмон будет вынужден его задержать?

Александр Сотник: По идее, да. Путин просто туда не поедет. Он вообще уже больше никуда не поедет. Он будет жить по принципу "бережёного бог бережёт". Он будет мотаться по самой пещере, но вряд ли будет куда-то выезжать.

Павленко В.: Насколько за этот год уменьшилось влияние России на постсоветском пространстве?

Александр Сотник: Уменьшилось, безусловно. Мы уже видим, что, например, Армения хочет выйти из ОДКБ, ведь у России уже такая мусорная репутация.

Тем не менее, тот же Казахстан, Токаев всё-таки позволяет Путину обходить санкции. И Путин воспринимает Казахстан, как свою вотчину.

Мы видим и влияние Путина на Беларусь.

Поэтому здесь не всё так радужно, как хотелось бы. Но влияние, безусловно, уменьшается.

Wrangler: Как вы полагаете, в чем проблема Путина и его главный просчет – он планировал стать "собирателем земель русских", а достиг прямо противоположного результата и начал терять даже то влияние, что было до 2022 года?

Александр Сотник: Я уже говорил, что Путин совершил сразу несколько ошибок в точке принятия решения, и все они были фатальны. Все они сделали невозможным существование этого государства. Цивилизованный мир уже воспринимает Россию как несостоявшееся, обанкротившееся и токсичное государство.

В самом целеполагании Путина была большая ошибка. Он хотел войти в историю, а он в неё вляпался. Вместо того, чтобы сказать, что в XXI веке нужно заканчивать с этим инерционным следом империи, он пошёл по пути восстановления СССР. Родовая травма от крушения СССР осталась у Путина на всю жизнь. Уж я не знаю, с чем это связано у него, но его перемкнуло, и он вошел в точку сборки СССР, в этот образ, и из него уже не вышел. Из этого образа Путина можно только вынести вперед ногами, что, собственно, и случится.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Тимофей: Чего, по-вашему, ждать от тандема Путина и Си Циньпина? Станет ли Китай оказывать военную помощь России, заинтересован ли он в её победе? Почему Си, несмотря на ордер на арест Путина, решил не отменять свой визит в Москву?

Александр Сотник: Си Цзиньпин считает, что у него такая железобетонная репутация, что, даже прикоснувшись к токсичной крысе, ему ничего не будет.

Более того, товарищ Си Цзиньпин уже стоит на пороге палаты политических буйно помешанных. Недавно он заявил, что великая китайская нация вступила в эпоху возрождения. А когда начинается возрождение какой-либо нации при диктаторе, как правило, всё это заканчивается большой катастрофой для самой нации.

Господин Си Цзиньпин прервал традицию смены политических поколений, когда поколения политиков в Китае менялись каждые десять лет – он был вновь избран великим кормчим Коммунистической партии Китая на третий пятилетний срок. Фактически он пустил под откос, презрел традицию, которая пять десятилетий соблюдалась в Китае.

Товарищ Си хочет примерить на себя костюм великого миротворца. Вот только когда с его миротворческой инициативой ознакомились в Европе и США, схватились за голову, потому что про Украину там вообще нет ничего, про Россию лишь слегка, а в основном всё про Китай. То есть вся эта мирная инициатива Си Цзиньпина – китайская, про Китай как главного бенефициара этого действа.

Не думаю, что Китай сейчас может предоставить России и Путину какие-то вооружения открыто, потому что сразу же будет большая эскалация и противостояние с Западом. Мало того, что Си приехал к токсичному Пу, так он ещё и предоставит ему оружие? Вряд ли это возможно.

Более того, мы о многом не узнаем ни сегодня, ни завтра, ни в ближайшее время. По каким-то последствиям этого визита и переговоров мы, конечно, о чём-то догадаемся. Но мне мой аналитический опыт подсказывает, что товарищ Си мог предложить Путину свои гарантии ухода от власти. Например, он может сказать, что Китай может принять у себя Путина и его самых преданных соратников, и они там будут жить. Китай не признаёт Римский статут, потому Путина ему необязательно выдавать.

Однако не думаю, что Путин примет такое предложение, если оно поступит. Мало того, что Путин никогда не выйдет из образа великого вождя, так он ещё и не согласится жить под дамокловым мечом. Потому что одно дело носиться по пещере и посылать всех нафиг, говорить, что ему никто не указ, а Римский статут пусть засунут себе, а совсем другое дело – зависеть от китайских товарищей. Ведь сегодня пандочка мягкая белая и пушистая, а завтра, глядишь, она уже седая, волосатая и злая. Поэтому я думаю, Путин откажется, если товарищ Си ему такое предложит.

Но, как я уже сказал, Си Циньпин и вся его политика полностью про Китай. Не про Украину, не про Россию, а про Китай.

Fox: Как лишить Россию ядерной дубины? Верите в то, что это случится после войны с Украиной?

Александр Сотник: Для этого должна быть воля всего Запада. Это очень сложно. Да и мы не знаем, в каком состоянии ядерный арсенал России, каков был уровень качества его обслуживания.

Чтобы разоружить Россию, нужно, во-первых, чтобы войска НАТО оцепили все ядерные объекты, включая АЭС, дабы те находились под охраной миротворческого контингента. Ни в коем случае нельзя доверять аборигенам, совкопитекам, поскольку они абсолютно расчеловечились, оскотинились.

Поражение России в Украине (а оно будет) запустит процессы дробления территории РФ по областям, по отдельным национальным образованиям. И у каждого местного князька будет своя ЧВК – денег они воровали много, и теперь эти деньги можно будет конвертировать в ЧВК. Работы практически никакой не будет, поскольку всё разворовано, производственной базы практически нет, и в таких условиях заработать денег простой глубинарий, мохнатик сможет, только воюя с оружием в руках на стороне какого-либо князька. Наличие этого ЧВК будет гарантировать местному князьку, что его завтра не грохнут, и что он будет дальше удерживать власть в этом регионе. По такой модели будут развиваться все эти регионы.

Кстати, старый нарратив о том, что дробление России очень опасно, потому что тогда будет много новых стран с ядерным оружием, а с ними тяжелее договориться, уверен, был придуман на Лубянке. Всё это неправда. С ними как раз будет проще договориться в обмен на бусики и жратву. Это с Путиным не договориться – у него геополитическое величие в черепе. Он недоговороспособен, он псих.

Как только эти процессы запустятся (а они запустятся обязательно), как только российская армия получит по щам, и станет понятно, что их выдавливают, они вернутся назад, в Россию, злющие, как ядовитые змеи, которые огребли в Украине, и уже дома будут беспредельничать. Вот там начнётся настоящий хаос и война всех против всех.

Dafny: Какова, на ваш взгляд, вероятность, что война в Украине завершится в 2023 году, и украинские войска выйдут на границы 1991 года? И в каком случае война может затянуться на годы, как это было на Донбассе с 2014-го?

Александр Сотник: На Донбассе была гибридная война, а сейчас идёт реальная.

Я считаю, что война в Украине закончится в календарном 2023 году. Этому есть несколько причин, в том числе политических. Дело в том, что в США начинается новый электоральный цикл, и администрация Байдена очень закинтересована наконец поставить точку в истории с Путиным и в истории с этой войной в Украине. Сейчас для ВСУ и Украины главное, как штангист фиксирует взятие веса, зафиксировать выход на границы 1991 года. После чего в Украину сразу зайдут миротворцы, будут организованы базы НАТО, и запустится процесс вступления Украины в НАТО.

Поэтому мне кажется, что в 2023 году будет сделано всё возможное для того, чтобы к осени, к концу сентября 2023 года, всё было закончено. Это моё мнение на сегодняшний день: к концу сентября-началу октября эта война может завершиться.

Rika: Может ли эта война закончиться при Путине, пока он жив и при власти? Что должно случиться, чтобы он согласился вывести войска из Украины и отказаться от Крыма и Донбасса?

Александр Сотник: Нет-нет, этого никогда не случится, Путин никогда не откажется от Крыма и Донбасса. Повторюсь, нет Крыма – нет Путина.

Мне всё-таки кажется, что Путин не доживёт до победы Украины, он будет скоропостижен. И все последние события раскладываются, как пасьянс – одна карта к другой ложится. Поэтому я думаю, что Путин закончит уже в этом году.

Я выделяю два месяца, критических для Путина – это май и август 2023 года.

Главред: Почему именно эти два месяца?

Александр Сотник: Потому что в мае может начаться взрывное наступление ВСУ, и братва может психануть и закончить это всё дело. А к августу уже будет понятно, что Крым – не наш, и братва тоже может психануть и закончить с Путиным.

NinaS.: Удастся ли россиянам избежать войны на своей территории, войны в таком же виде, как сейчас идёт на востоке и юге Украины? Придётся ли ВСУ заходить на территорию Россию или даже идти до Москвы?

Александр Сотник: Сложный вопрос. Как я уж сказал, скорее всего, будет фрагментация РФ по княжествам, и там будут, видимо, междоусобные войны. В любом случае, приграничные области будут крайне неспокойны, потому отгораживаться от них Украине нужно будет очень серьёзно.

Не исключаю, что некоторые области могут провести свои референдумы о вступлении в Украину. Но, к большому сожалению, ментальность мохнатиков такова, что лучше Украине их не принимать, потому что это будет себе дороже. Там ментальность очень плохая. За 23 путинских года там все настолько расчеловечены. Впрочем, там и раньше было не всё в порядке.

Я всегда говорил, что Путин – это не какая-то случайность, которая произошла с Россией. Путин – это закономерность. Путину предшествовали ельцинские бандитские годы, ему предшествовала Чеченская война, которую легитимировал российский народ, который говорил "Мочи чеченцев!" и одобрил обе войны в Чечне. То есть расчеловечивание там началось задолго до. Поэтому Путин – это не случайная, а закономерная история.

Если мы вспомним 1993 год, расстрел парламента в Москве, то сможем отметить для себя лишь то, что и с одной стороны была мразь, и с другой стороны – мразь. Ничего хорошего, никакого просвета, никакого промежутка, никакого коридорчика, через который мог бы проскользнуть добропорядочный человек с хорошей репутацией, не было, это было невозможно. Предпоследнего политика убили в 1998 году – Старовойтову Галину Васильевну, а последнего политика угрохали уже в 2015 году на Москворецком мосту (речь идёт о Борисе Немцове, – ред.). Ничего хорошего у этой страны не будет. Да и её самой скоро тоже не будет.

Евгений: Насколько едина и монолитна, на ваш взгляд, российская верхушка сегодня? Насколько прочна власть Путина? Что может стать тем "взмахом крыльев бабочки", после которого вся эта, казалось бы, нерушимая структура зашатается и начнет рассыпаться?

Александр Сотник: Взятие ВСУ Крыма – это то, что заставит обрушиться эту конструкцию. Сейчас, как я уже сказал, Путин имитирует активную жизнедеятельность. Он пытается цементировать эту конструкцию и своей активностью, и тем, что он от своих целей не откажется. Но это всё буря в стакане воды. Исторически он уже проиграл. Поэтому такой взмах крыльев бабочки или падение костяшки, вызывающее принцип домино, – это дело времени. Причём не такого уж долгого – мы всё это увидим уже в этом году.

Нора: У меня вопрос о ЧВК "Вагнер"… Нужна ли еще эта группировка Путину, учитывая постоянную возню вокруг вагнеровцев – то у них снарядный голод, то вагнеровцев не разрешают хоронить, то постоянные конфликты с российским минобороны? Может, Путин боится, что эти отряды станут вдруг действовать в Москве и против него? Что в действительности происходит вокруг Вагнера и Пригожина?

Александр Сотник: Пригожин опасен тем, что заявил о создании армии с идеологией. Он сказал, что после того, как они разберутся с Бахмутом, он начнёт набирать по всей России (в 42 регионах он открыл вербовочные пункты) молодежь. Причём молодняк в России – это в основном криминал, просто не отсидевший. Не пускают Пригожина на зоны – он обращается к бесконвойникам, потому что вся нынешняя Россия – это одна большая зона с глубоко криминальным населением.

Поэтому Пригожин для населения понятен. Когда он машет кувалдой, населению понятно. И когда Пригожин говорит, что будет собирать армию с идеологией народной справедливости, это очень опасно для элит, потому что грозит им кувалдированием. Представляете, заходит такая тёплая компашка из 30-40 человек и стучится кувалдой в ворота Игорю Шувалову, например. Это же немножечко волнует. Потому вряд ли элитам нравится деятельность Пригожина.

Именно поэтому его деятельность и натыкается на всякого рода противодействия. И чем дальше, тем больше будет противодействие.

Но Пригожин почему-то уверен, что ему удастся вернуться в Россию с кувалдой и увлечь за собой массы. Ульянов в своё время пустил в массы – "грабь награбленное". Вот сейчас под этим девизом может появиться дюжина таких пригожиных. Даже если Пригожина убьют где-нибудь под Бахмутом, грубо говоря, адъютант Шойгу позвонит адъютанту Залужного и скажет: "А вот от нас жест доброй воли – вот вам координаты одного лысого товарища с кувалдой. Вот вам подарок". Такое место в людоедне пустым не останется, на его месте вырастет дюжина таких людоедов. Такой пример заразителен.

Главред: Пригожин может стать преемником Путина?

Александр Сотник: Нет, преемником Путина никто не может стать. Путин – один-единственный, он один такой уникум. Великий плешивец, коих не было в истории.

Главред: И слава богу!

Александр Сотник: У Путина не может быть преемников, потому что Россия как таковая распадётся.

Корона этой империи будет валяться на мостовой и будет нафиг никому не нужна. Там будет такое бурление процесса распада, что преемников быть не может. Там просто будет кто-то, кто будет захватывать власть в Московии, штурмовать ворота Кремля, дербанить Грановитую палату, растаскивать Третьяковку с кувалдами наперевес. Это всё, на что способны волосатики.

Joe: Каковы перспективы Кадырова? Почему его славные отряды, которых еще год назад всерьез боялись, куда-то пропали, притихли? Почему так нервничал на последней встрече с Путиным Кадыров? Зачем поспешно женил сына – готовится к передаче власти?

Александр Сотник: По сведениям околокремлёвских кругов, Кадыров якобы просил у Путина добро на создание своей ЧВК. К умному академику в голову пришёл "адын светлый мысл", что он выживет только при наличии ЧВК (что, в общем-то, правильно). А если у него не будет своей армии, преданной ему полностью, осыпанной золотом, его головой просто будут играть в футбол через день после гибели Путина. Кадыров понимает, что дни Путина, возможно, сочтены. Кадыров сейчас находится в том состоянии, когда "все стало шатко-дон, прямо совсем-дон", поэтому ему нужно либо служить, либо "извынысь нэмедленнно-дон". Он будет пытаться как-то выживать, потому что новые реалии уже на пороге, он их ждет. Он должен быть готов, он должен быть во всеоружии со своей ЧВК, когда новая реальность постучится к нему в дверь.

Пантелей: Возможна ли в России гражданская война, и что может к ней привести? Почему россияне смирились с тем, как кровожадная путинская машина перемалывает сотни тысяч граждан РФ в мясорубке войны, почему молчат? Ведь тот же Дагестан пытался подать голос, но как-то робко и невнятно… Где предел терпения россиян?

Александр Сотник: Народа там нет. Они – холопы. Даже рабы поднимали восстания, а холопы – никогда, они будут терпеть. Есть же такая холопья поговорка "а мы крепчаем". Их будут убивать, а они будут крепчать. Их уже убивают, а они крепчают. Там расчеловеченная масса каких-то отбросов. От них ничего не зависит, они ни на что не влияют. А смерть придет, помирать будут.

Будет ли гражданская война? Я объяснил, по какому сценарию пойдёт эта людоедня.

Игорь К.: Видите ли вы сейчас в России политика, который, оказавшись у власти, был бы готов вывести войска РФ из Украины, вернуть Донбасс и Крым и оставить Украину в покое? Да и есть ли шанс у такого политика быть у власти, учитывая настроения российского общества?

Александр Сотник: Общества в России нет. Общество – это когда есть государство и есть нация. А на скотобазе общества нет: есть бойцы, которые забивают скот, и есть скот, расходный материал, который забивают. Мне всё стало про них понятно, когда прозвучали слова о том, что люди – это новая нефть. Всё ясно: люди – это мясо для мясорубки войны.

Нет государства – нет политики, нет и политиков.

Кто чисто теоретически мог бы вывести войска из Украины? На мой взгляд, есть человек, который может устроить условный Запад на переходный период для того, чтобы Россия стала распадаться более-менее цивилизованно, без ядерных взрывов, без массового смертоубийства. Чтобы было поцивилизованнее, чем в Югославии. Этот человек был вторым в государстве при Путине, был премьер-министром. Я думаю, что Михаил Касьянов вполне мог бы подойти на эту роль. Тем более, что лично мне в интервью он говорил ещё в 2014 году, что Крым – не наш. Этот человек мог бы обеспечить и уплату репараций вовремя, и держать процесс распада в узде, под контролем, чтобы не было ядерных последствий.

Но это мои пожелания. А как там реальность распорядится. Одно дело – я в своем прекраснодушии, а другое дело – Пригожин, прыткий и быстрый. Тогда мало не покажется.

Западным странам – и Европе, и США, и Британии – нужно думать и готовиться к тому, что будет самый плохой сценарий, если не ядерный, то именно по распаду. Ядерной Югославии, я думаю, никто не хочет.

Но опять же, должно быть правительство переходного периода с прицелом на распад, фрагментацию империи во избежание ядерного югославского сценария, но не на сохранение системы.

Valentyn: Как вы думаете, определился ли уже Запад с тем, какой хочет видеть Россию по итогам этой войны? Не боится ли он её распада, как в своё время боялся распада СССР?

Александр Сотник: Думаю, что коллективный Запад понял, что из себя представляет Россия – не только кремлёвские бонзы, но и богоспасаемый народец. Там поняли, что это глубоко криминальная масса, с которой очень сложно сосуществовать в XXI веке. Поэтому никто не будет слушать "хороших русских". Потому что если бы их слушали, то были бы совершенно другие разговоры. Одно дело, когда Киноакадемия даёт Оскар фильму про Навального, другое – когда практически весь политический истеблишмент Европы, Штатов и Британии видит, что "хорошие русские" – такие же имперцы. Достаточно послушать Ходорковского, чтобы все вопросы отпали навсегда. Хотя, казалось бы, он пострадал от путинского режима. Но путинский режим – это одно, а имперство – это совсем другое, потому что путины приходят и уходят, а система остаётся.

Поэтому, мне кажется, большинство на Западе не хочет сохранения системы в каком бы то ни было виде.

Georgiy: Какие субъекты РФ близки к тому, чтобы предпринять попытку отправиться в свободное плавание?

Александр Сотник: Пока никакие. Как только исчезнет самый великий плешивый гений современности, таких сразу возникнет много. Потому что будет не понятно, кого бояться, кому подчиняться, за кем бежать. Сейчас понятно: все боятся Путина. А как исчезнет это идолище, маленькое крысиное страшилище, сразу же появится несколько субъектов, которые заявят о своей готовности отделиться.

Malinka: Если, а точнее когда Украина при поддержке западных стран победит Россию в этой войне, значит ли, что в России на какое-то время, как в Германии после поражения во Второй мировой, будет установлено внешнее управление?

Александр Сотник: Я бы это только приветствовал. Но есть одна большая и нерешаемая проблема. В первую очередь, нужна декриминализация России, потому что мы имеем дело не только с рашизмом, фашизмом, но и с необольшевизмом. А что такое большевизм? Это в первую очередь криминал. Там Пригожин – криминал, Путин – криминал… Во всех слоях населения криминал. Поэтому необходима декриминализация. А кто это будет делать? Каким образом? Как можно декриминализовать что-то силами самого криминала? Такова "совковая" система, и ей больше ста лет. Её можно только уничтожить.

Как можно декриминализовать АУЕшников (движение Арестантский уклад единый)? Никак, там уже каждая клеточка организма криминальна, каждая мысль криминальна. Поэтому я считаю, что это тупик. Пока не вымрут последние поколения живших при Путине, о декриминализации не может быть и речи. Сама ментальность должна поменяться. Поэтому несколько поколений будут просто обречены страдать, осознавать и меняться изнутри. Когда человек бросает курить, его организм меняется не сразу – на клеточном уровне изменения происходят только через семь лет. Так и здесь. Этот организм должен обновиться полностью, чтобы в основе самосознания и подсознания населения не лежали криминальные мотивы. Это сейчас невозможно.

Valentyn: Как после войны изменятся роль и место Украины в мире, и не станет ли она в будущем ареной противостояния США и Китая?

Александр Сотник: Украине в будущем будет отведена важная роль. Она может стать буферной зоной. И она просто обречена на вступление в НАТО. США не просто так заинтересованы в усилении Украины и усилении своего влияния в Украине. Понятно, что конфигурация по влиянию в Европе изменится. Украина в союзе с Польшей займёт очень важное место в европейском сообществе.

Насколько сильным будет противостояние, я сейчас не могу сказать. Потому что очень многих вводных мы пока ещё не знаем. Грубо говоря, 2023 год у администрации Байдена – это год, когда нужно закончить с Путиным. Потому что в прошлом году Байдену дяди с деньгами сказали, что Путин – это плохой парень, с ним надо заканчивать. 2024 год – это электоральный цикл, а на 2025 год назначены разборки с Китаем. Столкновение с Китаем неизбежно в том или ином виде. Как оно будет происходить, мы сейчас тоже пока не знаем. Но Украине отведена, безусловно, очень важная роль. Украина будет занимать важное место и в европейском сообществе, и на этом пятачке.

Главред: То есть получается, что, возможно, для Украины это далеко не последняя война, только воевать дальше придется не с Россией, а с Китаем в составе НАТО?

Александр Сотник: Я не исключаю такой возможности. Первая половина XXI века может стать оплатой счетов, принесённых из ХХ века. Это счета различных "-измов": коммунизма, фашизма, фундаментализма, а это и Иран, и постсовковая Россия, и красный Китай, и этот засранец из Северной Кореи Ким Чен Ын. Все эти красно-коричневые и исламско-фундаменталистские диктатуры – это и есть тот самый счёт, который ждёт своей оплаты от человечества с ХХ века. Всё это накапливалось тогда, а платить за это это дело придётся теперь.

Nat_: Когда и при каких условиях Россия может потерять свои анклавы Приднестровье, Южную Осетию и Абхазию, а также Калининград, Сахалин и т.д.?

Александр Сотник: Всё это произойдёт естественным путём после ослабления империи в результате поражения в войне с Украиной. И думаю, это произойдёт достаточно быстро. Для "совков" это будет болезненно. Но что поделать, Приднестровье будет Молдовой, Абхазия и Южная Осетия вернутся в лоно Грузии. И, конечно, на Кавказе тоже будут происходить свои процессы: что в Чечне, что в Дагестане, что в Северной Осетии.

Скептик: Удивительно быстро Россия прошла путь от "Киев за три дня" до ПВО на крышах в Москве и регулярных странных "хлопках" глубоко в российском тылу. Что же дальше? Москвичи начнут прятаться в метро по сигналу воздушной тревоги?

Александр Сотник: Скажут прятаться – будут прятаться. А что они хотели, чтобы только киевляне прятались? Значит, и москвичам придётся это испытать. Чем быстрее выведут российские войска из Украины, тем меньше придётся прятаться москвичам. Хотя, скорее, им придётся прятаться от пригожинских кувалдистов и всяких ЧВК. Там же уже есть несколько ЧВК: ЧВК Шойгу, ЧВК Тимченко, ЧВК Миллера и т.д. Этот криминал нарастает, как снежный ком. В Москве, Питере и других крупных городах будет страшно жить, будет страшно выйти на улицу, потому что могут зарезать или кувалдировать ни за что.

Лариса: Вы уже много лет живете за пределами России и очень жестко критикуете то, что делает ваша родина. Скажите, как вы сейчас относитесь к России и россиянам? Тянет ли вас на родные земли? Планируете ли вернуться, когда там сменится правящий режим?

Александр Сотник: Я плохо отношусь к населению моей бывшей страны. Той страны, из которой я уезжал, уже больше нет. Её нет давно. Я уезжал 6 марта 2018 года. Страна уже к концу 2018 года была не та. Той страны больше нет, возвращаться мне некуда.

Я буду добиваться гражданства Словакии, я учу словацкий язык, мои дети учат словацкий язык. Мы будем словаками.

Главред: Почему именно Словакия?

Александр Сотник: Мне нравится здесь. Здесь нравится моей семье. Да и здесь как-то ближе по ментальности.

Главред: А вопрос безопасности? Ведь вы говорите вещи, которые многим людям с длинными руками не нравятся…

Александр Сотник: Был момент, когда мне угрожало реальное уничтожение. Это было до моего отъезда из России. Кстати, я не думаю, что дожил бы до инаугурации Путина, до мая 2018 года, если бы не уехал. Меня бы грохнули тем или иным образом, причём обставили бы это. Они же мне лепят образ алкоголика, что я якобы очень пьющий человек. Как спецуха борется с людьми: вот тебе тухлая селедка – иди, отмывайся. Я отмываться не собираюсь, тухлая селедка ко мне не пристаёт. К Новодворской они прикрутили ярлык "шизофреничка", под неё специально была придумана "демшиза". Под меня придумали "алкосотник". Думаю, что и моё убийство они бы обставили как происшествие с привкусом алкоголя, чтобы сказали "нажрался и помер".

Главред: В Словакии вы чувствуете себя в безопасности?

Александр Сотник: Да. Да и сейчас нет смысла меня убивать. Потому что если меня сейчас грохнуть, у меня сразу будет ореол мученика, и каждое моё слово умножится на десять. Зачем им это надо? Для меня это очень выгодно. Какой-нибудь упоротый навальнист может мне отомстить, но я не верю, что на это сейчас способна система. У них там в Кремле, в крысятнике, намечается такой междусобойчик, такие жабьи и гадючьи свадьбы, что им просто не до меня. Будет, по крайней мере.

Главред: А у вас нет политических амбиций?

Александр Сотник: Нет, боже упаси. Я политический журналист. Я перестану им быть сразу после того, как обрушится система. Система объявила войну мне, я объявил войну системе. Меня вынудили: меня лишили страны, меня лишили жизни в ней, я вынужден был уехать оттуда и увезти свою семью. Поэтому я буду с ней бороться до конца, пока она не сдохнет. А вот после того, как она сдохнет, я отпраздную свою победу и закрою за собой дверь в большую журналистику. Я просто сяду и буду писать книги.

Mario: Как, по-вашему, закончит Путин, что может увидеть и услышать он напоследок?

Александр Сотник: Не знаю, что он увидит и услышит напоследок, но он будет скоропостижным. Не думаю, что он доживёт до Гааги. А вообще, в будущем он будет проклят. Его и сейчас многие проклинают, но в будущем это будет одна из самых омерзительных фигур XXI века.

Главред: Сколько же должно пройти лет, чтобы российское население осознало, что это был за человек, и что он сделал с ними и окружающими странами?

Александр Сотник: Нет, они не осознают, потому что он – это они. Он – это лучшее, что произошло с ними. Он – лучшая гн**a в этом гадюшнике, самая прыгучая, самая жирная, самая любимая, намоленная и нализанная. Путин является воплощением всего того, чем являются они, и до чего им не дотянуться.

Главред: Грустно. Какими глупыми и слепыми иногда бывают люди.

Александр Сотник: А это люди? Я не знаю, задаюсь вопросом. Все те, которые творили всё это в Буче, это были люди? В Бородянке – люди? Они выглядят, как люди, говорят что-то членораздельное, ходят на двух ногах, едят… Но люди ли они? Или какое-то ответвление, тупиковая ветвь человечества?