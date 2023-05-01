"Наступление РФ на Бахмут провалилось": в Белом доме сообщили об ошеломительных потерях оккупантов

Кирби объявил, что новые рассекреченные данные разведки указывают на то, что российская армия в общей сложности потеряла 100 тысяч военных.

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Белый дом озвучил гигантские потери РФ возле Бахмута / Скриншот YouTube, Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия провалила свое наступление на Бахмут. Оккупационные войска понесли огромные потери. За последние пять месяцев было ликвидировано около 20 тысяч российских солдат. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет Sky News.

Так, Кирби объявил, что новые рассекреченные данные разведки указывают на то, что российская армия в целом потеряла 100 тысяч военных на войне в Украине только с декабря. Из них 80 тысяч раненых и 20 тысяч ликвидированных.

Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности, почти половина ликвидированных – это бойцы ЧВК "Вагнера". Часть из них являются заключенными, которых освободили из тюрьмы для того, чтобы послать на фронт.

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Он также отметил, что российское наступление на Бахмут "остановилось" и "провалилось".

Битва за Бахмут

Недавно командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский рассказал о том, что происходит в самой горячей точке на фронте. По его словам, ситуация в Бахмуте остается сложной, но контролируемой. Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли, уничтожая огнем здания и позиции.

Как отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, российские оккупационные войска в своих попытках захватить город Бахмут Донецкой области используют самые профессиональные подразделения, однако несут огромные потери.

Ранее командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что враг бросает в бой новые штурмовые группы ЧВК "Вагнер", бойцов других частных компаний, десантников, однако взять Бахмут им не удается. ВСУ удалось прорваться вперед и выбить оккупантов с позиций.

Смотрите скандальное интервью Пригожина перед контрнаступлением ВСУ: "Мы выйдем из Бахмута":

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