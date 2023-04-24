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Россияне используют "сирийскую тактику": Маляр рассказала об ожесточенных боях в районе Бахмута

Алина Дембицкая
24 апреля 2023, 21:09 обновлено 24 апреля, 21:18
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Используя так называемую "сирийскую тактику" тотального разрушения зданий, россияне кое-где имеют продвижение за счет уничтоженных объектов.
Анна Маляр, российские военные
Маляр рассказала об ожесточенных боях в районе Бахмута / УНИАН, Минобороны РФ

Российские оккупационные войска в своих попытках захватить Бахмут Донецкой области перешли к так называемой "сирийской тактике", которая предполагает полное уничтожение зданий. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, захватчики сейчас пытаются наступать на Марьинском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

В то же время на Лиманском направлении оккупанты не смогли прорвать украинскую оборону. К тому же активность армии страны-агрессора России снизилась. Кроме того, враг осуществляет обстрелы позиций ВСУ на этом направлении и проводит перегруппировку.

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"Самые ожесточенные бои продолжаются сейчас за Бахмут и Марьинку. Враг пытается установить контроль над этими двумя городами. На Бахмутском направлении агрессор сосредоточил основные усилия и пытается вытеснять наши подразделения с позиций в Бахмуте", - отметила Маляр.

Как отметила заместитель министра обороны, используя так называемую "сирийскую тактику" тотального разрушения зданий, россияне кое-где имеют продвижение за счет уничтоженных объектов.

"Вместе с тем наши защитники осуществляют активные штурмовые действия и не дают врагу взять город под контроль. Кроме того, противник постоянно штурмует пригород Бахмута. Еще на нескольких направлениях на востоке противник осуществляет систематическое огневое воздействие с целью сковывания действий подразделений Сил обороны Украины", - рассказала Маляр.

Она также отметила, что на Запорожском и Херсонском направлениях россияне изо всех сил пытаются удержать контроль над занятыми рубежами и не допустить продвижения ВСУ.

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Битва за Бахмут

Недавно командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский рассказал о том, что происходит в самой горячей точке на фронте. По его словам, ситуация в Бахмуте остается сложной, но контролируемой.

Как отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, российские оккупационные войска в своих попытках захватить город Бахмут Донецкой области используют самые профессиональные подразделения, однако несут огромные потери.

Ранее стало известно, что бойцам Вооруженных сил Украины удалось отбить у российских оккупантов посадку, которая обеспечивает проезд в Бахмут Донецкой области. Украинские защитники отбили у врага посадку в 500 метров. При этом соседнее подразделение сумело удержать окопы, обеспечивающие проездность дороги на Бахмут.

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