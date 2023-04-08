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Ожесточенные бои за Бахмут: Маляр заявила, что элита войск РФ несет огромные потери

Алина Дембицкая
8 апреля 2023, 21:45 обновлено 8 апреля, 22:00
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Заместитель министра обороны подчеркнула, что сейчас ситуация в Бахмуте контролируемая. Оперативные решения по обороне принимаются круглосуточно.
Ожесточенные бои за Бахмут: Маляр заявила, что элита войск РФ несет огромные потери
Маляр заявила, что элита войск РФ несет огромные потери под Бахмутом / коллаж Википедия, Минобороны Украины

Российские оккупационные войска в своих попытках захватить город Бахмут Донецкой области используют наиболее профессиональные подразделения, однако несут огромные потери. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, враг сегодня пытался вести наступление на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, но безуспешно. Самые ожесточенные бои по вышеперечисленным направлениям сейчас ведутся за Марьинку. Также оккупанты пытаются наступать и на Бахмутском направлении и взять под контроль город-крепость. Там продолжаются бои.

"В боях за Бахмут враг привлекает свои самые профессиональные подразделения. Это не только "вагнеровцы", но и спецназовцы и десантно-штурмовые отряды. В то же время они несут значительные потери", - отметила Маляр.

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Заместитель министра обороны подчеркнула, что сейчас ситуация там контролируемая. Оперативные решения по обороне принимаются круглосуточно.

Битва за Бахмут

Аналитики американского Института изучения войны недавно заявили, что РФ может потерять значительную часть элитных подразделений ЧВК "Вагнер" в битве за украинский Бахмут. Этому будет способствовать невыгодное положение армии РФ возле города, которое позволит ВСУ уничтожить немало "живой" силы оккупантов. Аналитики прогнозируют, что военному командованию РФ для достижения успеха под Бахмутом придется бросить в бой в поддержку ЧВК свои воздушно-десантные силы или вообще отказаться от усилий взять город.

Как отметил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, российские войска слабеют, а потому для прикрытия своих поражений все чаще используют фейки о взятии Бахмута. Он рассказал, что держит постоянную связь с подразделениями, которые выполняют задачи на самых горячих точках передовой.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заговорил о вероятности выхода украинских военных из Бахмута. Он отметил, что такое решение будет принято, если ситуация в городе будет ухудшаться, а также будет существовать угроза потери личного состава.

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