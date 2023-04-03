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ВСУ готовятся к мощному контрнаступлению: в США спрогнозировали, когда ждать его начала

3 апреля 2023, 23:23
Представительница США при НАТО подчеркнула, что именно украинская сторона определяет время и тактику действий по контрнаступлению.
ВСУ готовятся к мощному контрнаступлению: в США спрогнозировали, когда ждать его начала
В США спрогнозировали, когда ждать начала контрнаступления ВСУ / 24 ОМБр имени короля Даниила

Соединенные Штаты Америки считают, что Вооруженные силы Украины уже в ближайшие недели начнут свое весеннее контрнаступление. Об этом заявила постоянная представительница США при НАТО посол Джулианн Смитт, пишет "Укринформ".

"Мы ожидаем, что украинцы будут продвигаться или начнут собственное весеннее наступление в течение ближайших недель", - сказала американская дипломат.

При этом она уточнила, что именно украинская сторона определяет время и тактику действий по контрнаступлению.

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Также Смит подчеркнула, что россияне тоже сейчас пытаются начать собственное наступление.

"Но похоже, что Россия сейчас не имеет ничего конкретного, что дало бы ей надежду с точки зрения значительных побед на поле боя",- сказала представительница США при НАТО.

Контрнаступление Сил обороны Украины

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что этой весной у Украины есть огромный шанс осуществить успешное контрнаступление. Все это может произойти благодаря значительному истощению российских оккупационных войск и использованию западного оружия. По словам Остина, на данный момент Украина имеет "значительное преимущество" над российскими силами, хотя линия фронта претерпевала изменения на разных направлениях в течение последнего времени.

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев выразил мнение, что сейчас в Вооруженных силах Украины сформировались возможности для проведения одновременного контрнаступления по крайней мере на четырех направлениях.

Как отметил военный эксперт Владислав Селезнев, приоритетным направлением для контрнаступления ВСУ станет юг Запорожской и Херсонской областей. При этом он подчеркнул, что российская оккупационная армия понимает, что Силы обороны Украины могут наступать именно на этих направлениях, поэтому она готовится к этому и укрепляет оборонительные рубежи.

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