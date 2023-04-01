"Точечные удары будут еще не один раз": майор ВСУ рассказал о дальнейших ракетных атаках россиян

Российские оккупанты имеют более сотни "Искандеров", Х-555, Х-101, а также" Калибры" и "Кинжалы".

Майор ВСУ рассказал о дальнейших ракетных атаках россиян / Минобороны РФ, pixabay.com

У российских оккупационных войск осталось примерно 15% дальнобойных и высокоточных ракет по сравнению с тем количеством, что было в начале полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Тем не менее, это не значит, что захватчики прекратят ракетный террор украинских городов. Такое мнение высказал военный аналитик, майор запаса ВСУ и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Как отметил Гетман в эфире 24 канала, оккупанты имеют более сотни "Искандеров", Х-555, Х-101, а также "Калибры" и "Кинжалы". Он подчеркнул, что последних конечно осталось мало на вооружении врага. Впрочем, это все равно большое количество ракет, которыми РФ может осуществлять обстрелы Украины.

По его словам, ежемесячно вся российская промышленность может изготавливать не более 50 ракет всех типов. Кроме того, захватчики должны оставлять резервы, поскольку не могут выстрелить все ракеты, которые имеют.

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Следовательно, как подчеркнул майор запаса ВСУ, враг если и не прекратит террор мирного населения, то будет осуществлять его реже. По его мнению, россияне уже не будут прибегать к массированным атакам. Зато захватчики будут осуществлять точечные удары.

"Вероятнее всего, обстрелы будут точечными. Если мы говорим о дальнобойных ракетах, то россияне будут выбирать определенный объект и направлять туда основной удар. Такие точечные удары враг будет осуществлять еще не один раз", - предположил военный эксперт.

Ракетный террор россиян

Недавно представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты могут изменить тактику и начать бить ракетами по другим объектам. Все из-за того, что они не могут погрузить Украину в сплошную темноту.

"Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому, возможно, будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры", - сказал Игнат.

Он убежден, что россияне могут начать обстреливать другие важные объекты - транспортную инфраструктуру или гидротехнические сооружения. Сейчас у Украины нет вооружения, которое может уберечь от ударов вражескими ракетами типа Х-22.

Кроме того, захватчики могут бить по Украине еще и дронами-камикадзе. Как отметил Игнат, у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять по воздуху.

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