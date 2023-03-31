УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ночью оккупанты ударили ракетами по Харькову и Запорожью: что известно на данный момент

31 марта 2023, 06:41
Враг выпустил по Харькову шесть ракет С-300 со стороны российского Белгорода. Повреждены частные дома и два гражданских автомобиля.
Последствия обстрела Харькова
Последствия обстрела Харькова / скриншот

В ночь на 31 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и Запорожью.

Как сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, враг выпустил по городу шесть ракет С-300 со стороны российского Белгорода.

По предварительной информации, в результате ракетных ударов в одном из районов города повреждены частные дома и два гражданских автомобиля. К счастью, в результате обстрела обошлось без пострадавших.

видео дня

Кроме того, в ночь с 30 на 31 марта российские оккупанты ударили по Запорожью. Ракеты С-300 враг запускал из Токмака.

Атаку подтвердил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Пока что не сообщается о жертвах и разрушениях.

Местные паблики сообщают, всего было три запуска ракет.

"Одна из ракет разорвалась в небе над пусковой позицией", – отмечают Telegram-каналы.

Секретарь Запорожского горсовета Куртев утром 31 марта сообщил, что враг нанес серию ударов по областному центру и пригороду с применением РСЗО. В результате вражеского обстрела повреждения получил инфраструктурный объект. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ночью оккупанты ударили ракетами по Харькову и Запорожью: что известно на данный момент

В Воздушных силах Украины заявили, что с 21:10 30 марта по 01:30 31 марта враг атаковал Украину ударными беспилотниками "Shahed-136/131", также в небе было зафиксировано до пяти других воздушных целей, предположительно воздушных шаров.

Ударными дронами-камикадзе российские оккупанты атаковали с северного направления – Брянской области РФ, через Сумщину и Черниговщину.

Всего уничтожено девять из десяти ударных дронов: один – подразделением ПВО Сухопутных войск и восемь – силами и средствами воинов Воздушных сил.

Уничтожены 9 из 10 ударных дронов
Уничтожены 9 из 10 ударных дронов / Фото t.me/kpszsu

Ракетные удары по Украине

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявляла, что российские военные отказываются от тактики нанесения массированных ракетных атак и начинают применять точечные удары - или ракетные, или дроновые.

В ночь на пятницу, 24 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Пункту несокрушимости в Константиновке Донецкой области. Погибли мирные украинцы.

Утром 27 марта российские захватчики ударили по городу Славянск в Донецкой области двумя ракетами С-300. Известно о двух погибших и 29 раненых. Среди пострадавших есть ребенок.

В ночь на 28 марта российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами-камикадзе типа Shahed. Все вражеские БПЛА были сбиты. При этом обломки сбитых целей упали на нежилое помещение в Святошинском районе, спровоцировав пожар.

Другие новости:

война в Украине новости Запорожья новости Харькова новости Украины война России и Украины ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:58

Гороскоп на апрель для всех от Влада Росса: Близнецам будет фартить, а Стрельцам придётся напрячьсяЭксклюзив

07:53

Впервые в истории США: суд решил предъявить обвинение экс-президенту Дональду Трампу

07:45

Оккупант застрелил 12-летнего мальчика: российский пленный рассказал ужасную историюВидео

07:16

Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО

06:53

Проще вступить в НАТО, чем вести переговоры о ядерном статусемнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

06:41

Ночью оккупанты ударили ракетами по Харькову и Запорожью: что известно на данный моментВидео

06:25

Гороскоп на апрель 2023 для Стрельцов: деньги, выгодное сотрудничество и новая любовьВидео

05:30

Что нужно, чтобы абрикос плодоносил: советы, которые должен знать каждый садовод

03:40

Точно должна быть в корзине на Пасху 2023: недорогой рецепт домашней колбасы, аж слюнки потекутВидео

Реклама
03:37

Гороскоп на апрель 2023 для Весов: неожиданная прибыль, популярность и новые высотыВидео

03:20

4 знака зодиака ждет грандиозный успех в апреле: деньги потекут рекойВидео

03:03

"Цискаридзе упал в обморок": Волочкова без топа показала остатки своего талантаВидео

02:35

Известная украинская прыгунья покрутила округлыми ягодицами в микрошортиках

02:05

Военный эксперт пояснил, чего хочет добиться РФ ядерным шантажомВидео

01:30

Гурманов поразит невероятный вкус: что такое колбаса сальтисон и как приготовить

01:00

Не просят советов и не задумываются о чужом мнении: кто из знаков зодиака

00:10

Кремль не смог захватить Украину, потому что допустил 4 ошибки - британские аналитикиВидео

30 марта, четверг
23:22

Гороскоп на апрель 2023 для Скорпионов: что принесет солнечное затмение и ретроградный МеркурийВидео

23:11

В Украине гремят взрывы: Харьков атакован ракетами, летят "Шахеды"Видео

23:10

В Британии пошагово объяснили действия Кремля в случае "взятия Киева за 3 дня" и при чем тут МедведчукВидео

Реклама
22:45

Сочный бекон и хрустящая корочка: как вкусно пожарить сало с прослойкой

22:37

"Серьезен, вдумчив": Андрей Макаревич показал самого младшего сына от молодой жены

22:11

Превратилась в "голое" поле: спутник зафиксировал опустевшую базу оккупантов возле границы с УкраинойВидео

21:37

Спрятанную лампу нужно найти всего за 7 секунд: новая оптическая иллюзия ошеломила мирВидео

20:44

ВСУ ликвидировали Владимира Соловьева

20:44

Тащили в подвал и ежедневно насиловали: идентифицированы оккупанты, которые издевались над украинкойВидео

20:41

Лана Дель Рей выходит замуж через пару месяцев после знакомства с женихом - СМИ

20:34

Почему 1 апреля категорически нельзя угощать хлебом: приметы и запретыВидео

20:23

Виталий Портников. Почему Паша Мерседес угрожает ЗеленскомуВидеоблоги

19:55

Есть одно условие: Польша соглашается допустить российских спортсменов к своим соревнованиямВидео

19:53

Не только танки Leopard: Германия передала Украине огромное количество военной техникиВидео

19:49

Управление имуществом Лавры перешло к государству, а суд отказал в обеспечении иска УПЦ МП - ТкаченкоВидео

19:47

Не Лозовицкая: Алекс Топольский впервые показал свою новую пассию

19:35

Россия стала разменной монетой между США и Китаем, обречена усохнуть и лишиться ядерного клыкамнение

19:09

Довели: 74-летний мужчина переехал в дом престарелых из-за бывших жен

18:38

"Стране нужны деньги": цены на все виды топлива в Украине резко вырастут – экспертВидео

18:36

Российское "большое наступление" оказалось "пшиком": РФ сможет воевать лишь до 2024 года - ГУРВидео

17:58

В Украине в ближайшие полгода разрешится ситуация с войной, но страну ждут новые вызовы - ЖдановВидео

17:51

В спальню, на кухню и даже в туалет: почему кошки "преследуют" своих хозяевВидео

17:31

Кому нельзя пить траву чабрец: усугубляет проблемы и болезни

Реклама
17:25

Изумрудные войны и интервью с киллерами: Комаров покажет обратную сторону бизнеса в Колумбии

17:19

Будет холодрыга: синоптики удивили прогнозом на Пасху 2023Видео

17:07

"Наглая старая мумия": в стране-агрессоре России требуют выгнать Долину из музыкального шоу

16:49

Все пятна полностью исчезнут: как почистить ковер не снимая его с полаВидео

16:43

Cколько нужно спать, чтобы избежать пивного живота: неожиданные результаты исследованияВидео

16:32

Слава Демин подтвердил, что Киркоров и Зверев предлагали ему интимные отношенияВидео

16:19

Дешевая живая изгородь: как оградить сад недорого и натурально

16:19

"Поторопись" и "Я на диете": какие фразы категорически нельзя говорить своему ребенку

16:02

Армия Украины и войска РФ попали в цугцванг: Жданов объяснил ситуацию с контрнаступлениемВидео

16:01

"Это предательство": Меладзе уже хотят изгнать из России за "Героям слава!"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять