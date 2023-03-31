Ночью оккупанты ударили ракетами по Харькову и Запорожью: что известно на данный момент

Враг выпустил по Харькову шесть ракет С-300 со стороны российского Белгорода. Повреждены частные дома и два гражданских автомобиля.

Последствия обстрела Харькова / скриншот

В ночь на 31 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и Запорожью.

Как сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, враг выпустил по городу шесть ракет С-300 со стороны российского Белгорода.

По предварительной информации, в результате ракетных ударов в одном из районов города повреждены частные дома и два гражданских автомобиля. К счастью, в результате обстрела обошлось без пострадавших.

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Кроме того, в ночь с 30 на 31 марта российские оккупанты ударили по Запорожью. Ракеты С-300 враг запускал из Токмака.

Атаку подтвердил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Пока что не сообщается о жертвах и разрушениях.

Местные паблики сообщают, всего было три запуска ракет.

"Одна из ракет разорвалась в небе над пусковой позицией", – отмечают Telegram-каналы.

Секретарь Запорожского горсовета Куртев утром 31 марта сообщил, что враг нанес серию ударов по областному центру и пригороду с применением РСЗО. В результате вражеского обстрела повреждения получил инфраструктурный объект. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Воздушных силах Украины заявили, что с 21:10 30 марта по 01:30 31 марта враг атаковал Украину ударными беспилотниками "Shahed-136/131", также в небе было зафиксировано до пяти других воздушных целей, предположительно воздушных шаров.

Ударными дронами-камикадзе российские оккупанты атаковали с северного направления – Брянской области РФ, через Сумщину и Черниговщину.

Всего уничтожено девять из десяти ударных дронов: один – подразделением ПВО Сухопутных войск и восемь – силами и средствами воинов Воздушных сил.

Уничтожены 9 из 10 ударных дронов / Фото t.me/kpszsu

Ракетные удары по Украине

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявляла, что российские военные отказываются от тактики нанесения массированных ракетных атак и начинают применять точечные удары - или ракетные, или дроновые.

В ночь на пятницу, 24 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Пункту несокрушимости в Константиновке Донецкой области. Погибли мирные украинцы.

Утром 27 марта российские захватчики ударили по городу Славянск в Донецкой области двумя ракетами С-300. Известно о двух погибших и 29 раненых. Среди пострадавших есть ребенок.

В ночь на 28 марта российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами-камикадзе типа Shahed. Все вражеские БПЛА были сбиты. При этом обломки сбитых целей упали на нежилое помещение в Святошинском районе, спровоцировав пожар.

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