Есть погибшие и десятки раненых, разрушены 5 многоэтажек: РФ атаковала Славянск ракетами С-300

Уже известно о двух погибших и 29 раненых в результате ракетного удара со стороны российских оккупантов. В городе были разрушены жилые дома и другие здания.

Последствия ракетного удара по Славянску и Дружковке/ Telegram Кириленко

Российские захватчики утром в понедельник, 27 марта, ударили по городу Славянск в Донецкой области двумя ракетами С-300. По состоянию на это время известно о двух погибших и 29 раненых людях. Среди пострадавших есть ребенок.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram. Он отмечает, что атака произошла около 10:30.

В результате удара были разрушены административные и офисные здания, 5 многоэтажек и 7 частных домов.

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Кириленко сообщил, что российские захватчики этим утром ударили также по городу Дружковка в Донецкой области. По городу тоже были выпущены две ракеты С-300. Они попали в Дружковский детский дом и практически полностью его разрушили.

"По предварительной информации, в Дружковке жертв и пострадавших в настоящее время нет. Относительно количества жертв в Славянске информация меняется – продолжается спасательная операция. О ее ходе буду сообщать дополнительно", – написал глава Донецкой ОВА.

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