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Нужно 411 млрд долл.: в мире растет поддержка идеи, что РФ должна платить за восстановление Украины – NYT

27 марта 2023, 11:30
В мире чаще звучит поддержка того, чтобы конфисковать около 300 млрд долл. активов Центрального банка РФ, которые западные банки заморозили после вторжения.
Владимир Путин, деньги, ракетный удар по Днепру
В мире растет поддержка идеи, что РФ должна заплатить за восстановление Украины/ сайт Кремля, ua.depositphotos.com, ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Всемирный банк недавно объявил, что на восстановление Украины от ущерба, который ей уже нанесла страна-агрессор РФ после начала полномасштабного вторжения, нужно до 411 миллиардов долларов. В мире растет поддержка того, что эти средства должна заплатить Россия, пишет The New York Times.

Также другие государства уже активнее поддерживают идею, что нужно конфисковать около 300 миллиардов долларов активов Центрального банка России, которые западные банки заморозили после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В Евросоюзе уже заявили, что эти средства можно было бы направить на реконструкцию Украины после ущерба, нанесенного ей страной-агрессором.

Поддержка миром идеи, что РФ должна заплатить за восстановление Украины

О том, что Россия должна заплатить за восстановление Украины, заявил, в частности, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, который сейчас председательствует в Совете ЕС. Однако, по его словам, воплотить это в жизнь будет непросто. Он подчеркнул, что это нужно сделать согласно международному праву и законодательству Евросоюза, но пока для этого нет прямой модели.

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Чиновники Соединенных Штатов Америки и других стран высказались более скептически относительно этой идеи. В частности, министр финансов США Джанет Йеллен после визита в столицу Украины заявила, что есть большие юридические препятствия на пути к конфискации частных российских активов. В то же время правительство Швейцарии заявило, что такой шаг нарушит конституцию их государства и международные соглашения.

Министр финансов США Йеллен также высказывала мнение, что после ареста счетов страны-агрессора России может уменьшиться доверие к доллару, а в иностранных странах могут начать бояться хранить деньги в американских банках и избегать инвестиций, ведь будут бояться, что эти средства могут конфисковать.

Также звучали мнения, что конфискация российских активов может повлиять на отношение к международным законам и соглашениям.

Однако в The New York Times отмечают, что идея конфисковать средства РФ и направить их на восстановление Украины набирает всё большую поддержку в мире на фоне разрушений, которые нанесла Украине страна-агрессор, а также на фоне обвинения российского диктатора Владимира Путина в военных преступлениях и трудностей экономического давления на Россию.

Восстановление Украины после войны

Напомним, летом 2022 года Украина представила своим западным партнерам план восстановления страны после войны с Россией, который рассчитан на 10 лет. Отмечалось, что за 10 лет украинская власть намерена реализовать 850 проектов в различных сферах. На их реализацию потребуется более 750 млрд долларов.

В конце августа 2022 года президент Владимир Зеленский заявлял, что восстановление Украины после окончания полномасштабной войны против России будет стоить 600-800 млрд долларов. Глава государства отмечал, что сейчас следует сосредоточиться на быстро восстановительных вещах, которые нужны прямо сейчас.

Директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин рассказал, какой может быть жизнь в Украине для простых граждан при двух вариантах развития событий – если наше государство проиграет в войне и если оно одержит победу над страной-агрессором Россией. Восстановление нашего государства после победы в войне будет происходить медленно – в течение 10-20 лет. При этом эксперт отмечает, что лучше ехать в маленькие города и выстраивать свою жизнь там.

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