Поднимает груз 1500 кг и летит 900 км/ч: Эрдоган показал турецкий беспилотник с украинским двигателем

Дрон работает с украинским двигателем от "Мотор Сичи". Разработчики говорят, что беспилотник практически незаметен для врага из-за малой площади радиолокации.

Эрдоган показал турецкий беспилотник с украинским двигателем/ Twitter Эрдоган, скрин YouTube-канал Ulusal Kanal

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично показал реактивный сверхзвуковой беспилотный самолет Bayraktar Kizilelma ("Красное яблоко"), в котором установлен украинский двигатель от "Мотор Сич".

Лидер Турции разместил на своей странице в Twitter фото, где он стоит на фоне этого беспилотника. Эрдоган не подписывал снимок, лишь ограничился символом флага Турции.

Стоит отметить, что проект этого беспилотника был обнародован в 2021 году, а свой первый полет дрон совершил в декабре 2022 года.

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Что известно о беспилотнике Bayraktar Kizilelma

Реактивный сверхзвуковой беспилотник Bayraktar Kizilelma имеет грузоподъемность примерно 1500 кг. Его максимально допустимый взлетный вес составляет почти 6 тысяч кг. Такой дрон может разгоняться до скорости 900 километров в час, а его рабочая высота составляет 10 668 метров.

Проект этого беспилотника обнародовали 4 апреля 2021 года. Первый испытательный полет состоялся 3 декабря 2022 года, второй полет – 23 января 2023 года.

Еще одними преимуществами дрона, как утверждают разработчики, является его практическая незаметность для врага из-за малой площади радиолокации. Также отмечается, что он может совершать агрессивные маневры во время воздушного боя, а для взлета ему достаточно короткой дистанции.

Украинские беспилотники

В октябре 2022 года благотворительный фонд Вернись живым объявил о совместном проекте с Главным управлением разведки Министерства обороны. Так, запустился новый проект под пилотным названием "Хлопок в Москве".

Тогда сообщалось, что реализация проекта предполагает "работу на дальние дистанции". В Укроборонпроме сообщали, что дальность полета такого беспилотника составляет 1000 км, а вес боевой части – 75 кг.

Напомним, военный эксперт Юрий Федоров заявлял, что Соединенные Штаты Америки поставляют Украине беспилотники, которые похожи на иранские дроны-камикадзе. Поэтому ВСУ могут атаковать территорию Крыма, поскольку на оккупированные территории не распространяются ограничения на использование вооружения от западных партнеров. Кроме того, защитники могут использовать беспилотник украинского производства для ударов по Москве.

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