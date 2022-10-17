'Большой бум' в Москве: в Украине рассказали о подготовке дальнобойной 'бавовны'

Совместная инициатива с ГУР связана с работой на дальние дистанции, подчеркнули в фонде Вернись живым.
Благотворительный фонд Вернись живым объявил о совместном проекте с Главным управлением разведки Министерства обороны.
Запускается новый проект под пилотным названием "Бавовна в Москве". Об этом дет речь в сообщении фонда в Facebook.
Уточняется, что реализация проекта предполагает "работу на дальние дистанции".
"Запускаем новый проект с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Инициатива, которая уже вышла в части соцсетей Фонда под пилотным названием "Бавовна в Москве", связана с работой на дальние дистанции", - подчеркнули в фонде.
Уточняется, что фонд работает над проектом около 2 месяцев и на днях финально его законтрактовал.
Также в Повернись живим отметили, что были ошеломлены количеством предложений задонатить "на большой бум", но финансовая составляющая проекта уже реализована.
Атака дронов-"мопедов"
Напомним, 17 октября, в Киеве в 6.23 была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа.
Позже стало известно, что российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Зафиксировано несколько прилетов, все в Шевченковском районе.
По словам Кличко, разрушенный во время утренней атаки российских оккупантов жилой дом в Киеве не подлежит реставрации.
Из-под руин достали тела четырех человек.
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