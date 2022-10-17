'Большой бум' в Москве: в Украине рассказали о подготовке дальнобойной 'бавовны'

Волонтеры готовят "бавовну" в Москве / Reuters, УНИАН

Благотворительный фонд Вернись живым объявил о совместном проекте с Главным управлением разведки Министерства обороны.

Запускается новый проект под пилотным названием "Бавовна в Москве". Об этом дет речь в сообщении фонда в Facebook.

Уточняется, что реализация проекта предполагает "работу на дальние дистанции".

"Запускаем новый проект с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Инициатива, которая уже вышла в части соцсетей Фонда под пилотным названием "Бавовна в Москве", связана с работой на дальние дистанции", - подчеркнули в фонде.

Уточняется, что фонд работает над проектом около 2 месяцев и на днях финально его законтрактовал.

Также в Повернись живим отметили, что были ошеломлены количеством предложений задонатить "на большой бум", но финансовая составляющая проекта уже реализована.

Атака дронов-"мопедов"

Напомним, 17 октября, в Киеве в 6.23 была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа.

Позже стало известно, что российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Зафиксировано несколько прилетов, все в Шевченковском районе.

По словам Кличко, разрушенный во время утренней атаки российских оккупантов жилой дом в Киеве не подлежит реставрации.

Из-под руин достали тела четырех человек.

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