"Путины приходят и уходят, а россияне-имперцы остаются": Запад не против распада РФ – Сотник

Россияне – это глубоко криминальная масса. Устранение Путина в РФ не сильно изменит страну-агрессора, потому что имперство в крови россиян.

Запад не против распада РФ, считает Сотник/ ua.depositphotos.com, сайт Кремля, скрин

На Западе поняли, какой страна-агрессор Россия является на самом деле, и что россияне – это глубоко криминальная масса. Даже если путинского режима в РФ не будет, имперство всё равно останется в крови россиян.

Поэтому западные государства вероятнее всего не хотят сохранения такой системы в РФ в любом виде. Такое мнение высказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель, публицист Александр Сотник во время чата на Главреде.

"Думаю, что коллективный Запад понял, что собой представляет Россия – не только кремлевские бонзы, но и "богоспасаемый народец". Там поняли, что это глубоко криминальная масса, с которой очень сложно сосуществовать в XXI веке", – отметил Сотник.

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Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

По словам эксперта, никто не будет слушать "хороших россиян", ведь если бы их слушали, то были бы совсем другие разговоры.

"Одно дело, когда Киноакадемия дает Оскар фильму о Навальном, другое – когда практически весь политический истеблишмент Европы, Штатов и Британии видит, что "хорошие русские" – такие же имперцы. Достаточно послушать Ходорковского, чтобы все вопросы отпали навсегда. Хотя, казалось бы, он пострадал от путинского режима. Но путинский режим – это одно, а имперство – это совсем другое, потому что Путины приходят и уходят, а система остается", – сказал Сотник.

Он подчеркнул, что из-за этого в западных странах вероятнее всего не против, чтобы страна-агрессор Россия распалась.

"Поэтому, мне кажется, большинство на Западе не хочет сохранения системы в любом виде", – сказал он.

Возможность распада России

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов спрогнозировал, что страна-агрессор Россия вскоре прекратит свое существование в нынешних пределах. Он подчеркнул, что в ближайшее время произойдет развал РФ и на ее территории сформируются свободная Ичкерия, Татарстан и Дагестан.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечает, что миру нужно готовиться к распаду страны-агрессора России, который будет происходить независимо от их желания. Запад пока не понимает, чем должна завершиться война в Украине. Также в западных странах не понимают, что делать с Россией.

Оппозиционный политик, журналист и социолог Игорь Яковенко выразил мнение, что возможность распада страны-агрессора России зависит от того, насколько тяжелое поражение нанесет ей Украина в войне. В случае проигрыша России в войне внутри государства может возникнуть смута, убежден Яковенко.

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