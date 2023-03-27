Украинские военные закончили обучение на Challenger 2 в Британии: танки используют в контрнаступлении

Военные прошли подготовку по управлению, вождению и совместной работе в качестве экипажа Challenger 2, а также эффективному выявлению и поражению целей.

Украинские военные завершили обучение на Challenger 2 в Британии / Скриншот видео Минобороны Великобритании

Украинские экипажи вернулись домой после обучения в Британии на танках Challenger 2, которые, как ожидается, будут использованы в контрнаступлении ВСУ.

Как пишет The Guardian, британские военные в течение нескольких недель инструктировали своих коллег по эксплуатации бронетехники.

Бойцы из Украины отправились в Британию вскоре после того, как в январе премьер-министр Риши Сунак объявил, что Лондон направит Киеву 14 таких танков.

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"Ожидается, что украинские экипажи и танки будут на позициях к весеннему контрнаступлению, которое, как полагают, находится в разработке", – говорится в статье.

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что украинские солдаты вернутся на родину лучше оснащенными и обученными.

Отмечается, что украинские воины прошли подготовку, которая включала в себя инструкции по управлению, вождению и совместной работе в качестве экипажа Challenger 2, а также эффективному выявлению и поражению целей.

Куратор учебной миссии подполковник Джон Стоун назвал подготовку украинских защитников "огромной честью".

"Для группы центра боевых маневров было честью провести этот тренинг для наших украинских партнеров. Мы все были очень впечатлены уровнем продемонстрированной компетентности, и не сомневаемся, что наши друзья будут наиболее эффективно использовать Challenger 2 в предстоящих боях, защищая свою родину", – Стоун, руководивший учебным заданием.

Отметим, помимо 14 британских танков Challenger, Британия отправляет Украине 20 бронетранспортеров Bulldog и 30 самоходных артиллерийских установок AS-90.

Танк Challenger 2 - что о нем известно Challenger 2 ("Соперник") - основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Боевая масса - 75 тонн, экипаж 4 человека. Вооружение: пушка 120-мм L30E4;

длина ствола, калибров 55;

боекомплект пушки 52;

прицелы: комбинированный стабилизированный SAGEM со встроенным лазерным дальномером, ночной тепловизорный, телескопический монокулярный, перископический панорамный стабилизированный;

пулемёты: 1 × 7,62-мм L94A1, 1 × 7,62-мм L37A2. Танки Челленджер 2 применялись при ведении боевых действий в Косово и Ираке. В мае 2009 года BAE Systems объявила, что сворачивает производство танков данной модели в связи с отсутствием оборонного заказа со стороны правительства Великобритании.

Танки Challenger 2 для Украины

14 января стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение об отправке в Украину британских танков Challenger 2. Речь идет о передаче ВСУ танкового эскадрона.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что поставка танков Challenger 2 произойдет "до начала лета или в мае, вероятно, ближе к Пасхе".

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что боевые танки, которые предоставят Украине страны Запада, помогут ВСУ вести механизированные боевые действия, что даст возможность нанести поражение оккупантам и освободить украинскую территорию. По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Украине необходимо 300 основных боевых танков, чтобы осуществить контрнаступление.

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