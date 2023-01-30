"До начала лета": в Британии назвали сроки передачи Украине танков Challenger 2

Украина ожидает на передачу необходимых западных танков. Британия может передать свои Challenger 2 до начала лета. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Sky News.
"Это (поставка в Украину танков – Главред) будет до начала лета или в мае. Вероятно, ближе к Пасхе", - сказал Бен Уоллес.
Стоит отметить, что в этом году Британия будет отмечать Пасху в апреле.
Судя по всему, украинские военные начнут обучение значительно раньше. Однако в Британии решили оставить в секрете график обучения. Это было сделано с целью безопасности. Украинских защитников научат управлять танками и лишь потом передут к ведению боя в строю.
Танк Challenger 2 - что о нем известно
Challenger 2 ("Соперник") - основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Боевая масса - 75 тонн, экипаж 4 человека.
Вооружение:
- пушка 120-мм L30E4;
- длина ствола, калибров 55;
- боекомплект пушки 52;
- прицелы: комбинированный стабилизированный SAGEM со встроенным лазерным дальномером, ночной тепловизорный, телескопический монокулярный, перископический панорамный стабилизированный;
- пулемёты: 1 × 7,62-мм L94A1, 1 × 7,62-мм L37A2.
Танки Челленджер 2 применялись при ведении боевых действий в Косово и Ираке.
В мае 2009 года BAE Systems объявила, что сворачивает производство танков данной модели в связи с отсутствием оборонного заказа со стороны правительства Великобритании.
Передача танков Украине
Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о намерении поставить украинской стороне танки Challenger 2 и артиллерийские системы.
"Премьер-министр обозначил стремление Великобритании усилить нашу поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем. Премьер-министр и президент Зеленский приветствовали другие международные обязательства в этом ключе, в том числе предложение Польши предоставить роту танков "Леопард", - говорится в сообщении на сайте британского правительства в субботу.
Шольц после нескольких месяцев колебаний принял решение о передаче танков Leopard Украине. Отмечалось, что Германия отправит Киеву как минимум одну роту танков Leopard 2A6. (Танковая рота обычно состоит из 10 танков, но согласно стандартам НАТО она включает в себя 14 танков).
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что боевые танки, которые предоставят Украине страны Запада, помогут ВСУ вести механизированные боевые действия, что даст возможность нанести поражение оккупантам и освободить украинскую территорию. По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Украине необходимо 300 основных боевых танков, чтобы осуществить контрнаступление.
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