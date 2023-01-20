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С Leopard и Challenger 2: генерал-разведчик спрогнозировал сроки контрнаступления ВСУ

20 января 2023, 13:14
Для эффективного контрнаступления ВСУ нужно как минимум 300 танков, уверен Николай Маломуж.
леопард, Leopard
Союзники обсуждают передачу Украине западных танков / Bundeswehr/David Karafa

Передача танков Польшей и Британией станет существенным вкладом в оборону и будущие наступательные операции ВС Украины.

Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в ходе чата в Главреде.

"Впрочем, то количество танков, которое нам сейчас готовы передать, недостаточное для эффективной обороны, а, тем более, контрнаступления. Даже если нам дадут 40-50 танков в рамках британских и польских поставок", - пояснил он.

Экс-глава СВР говорит, что танки в таком количестве не станут решающим фактором, но они будут полезными на поле боя на тактическом уровне.

"Хотя, если объединить возможности этих танков с возможностями другой техники, в частности, самоходных установок и ракетных систем, которые будут уничтожать резервы и огневые средства противника, это может сыграть существенную роль на определенном направлении, например, бахмутском, ведь так может быть создана небольшая ударная группировка", - уверен он.

Собеседник обратил внимание на то, что для эффективного контрнаступления ВСУ нужно как минимум 300 единиц танков.

"То есть Украине нужны и другие пакеты помощи, которые нам обещают Германия, Франция, Италия, США и Канада. В ближайшее время Вооруженным силам Украины будут переданы не только легкие танки, бронетранспортеры и боевые машины пехоты, но и мощные танки Abrams, Leopard и Challenger 2. В комплексе это уже будут мощные бригады, которые смогут играть значительную роль в процессе будущего наступления.

Байден недавно заявил, что приближается решающий этап войны, и Украина перейдет к наступательной операции. Тяжелая техника, в первую очередь, танки, будет очень актуальной, и она должна поступить в Украину уже в ближайшие месяцы, чтобы мы могли в конце зимы или начале весны начать эти операции", - добавил Маломуж.

Напомним, глава оборонного комитета немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила о том, что после поставок Украине боевых машин пехоты Marder, стоит ждать передачи ВСУ немецких танков Leopard.

Как пояснила она в Twitter, это стало результатом изменения позиции федерального правительства Германии.

"Это большое облегчение, что федеральное правительство и особенно канцелярия, наконец, прокладывают путь для поставок танков в Украину", — пишет она.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о намерении поставить украинской стороне танки Challenger 2 и артиллерийские системы.

"Премьер-министр обозначил стремление Великобритании усилить нашу поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем. Премьер-министр и президент Зеленский приветствовали другие международные обязательства в этом ключе, в том числе предложение Польши предоставить роту танков "Леопард", - говорится в сообщении на сайте британского правительства в субботу.

Другие новости:

танки Николай Маломуж война России и Украины контрнаступление ВСУ
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