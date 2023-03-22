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"РФ ждет смута после поражения": Яковенко сказал, от чего зависит распад России

22 марта 2023, 01:35
Дальнейшая ситуация внутри России в случае ее проигрыша в войне будет зависеть от того, насколько тяжелым будет это поражение.
Распад России, Игорь Яковенко
Яковенко сказал, от чего зависит распад России/ ua.depositphotos.com, скрин

Возможность распада страны-агрессора России зависит от того, насколько тяжелое поражение нанесет ей Украина в войне.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик, журналист и социолог Игорь Яковенко в интервью Главреду. Он напомнил, что в истории страны-агрессора уже были случаи, когда поражения в войнах влияли на внутреннюю ситуацию.

"Развал Российской империи в 1917 году стал результатом фактического поражения в Первой мировой войне. К тяжелой смуте ХХ века привело скандальное поражение в японской войне. Смута XVII века стала итогом поражения России в Ливонской войне", – сказал российский оппозиционный политик.

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Поэтому и в этот раз в случае проигрыша России в войне внутри государства может возникнуть смута, убежден Яковенко.

"Тяжелое поражение в войне вызовет в России смуту. Это закономерная история. Я нисколько не сомневаюсь, что смуты связаны с тяжестью поражения. Если поражение будет тяжелым, то Россия столкнется со смутой", – подытожил он.

Возможность распада России

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов спрогнозировал, что страна-агрессор Россия вскоре прекратит свое существование в нынешних пределах. Он подчеркнул, что в ближайшее время произойдет развал РФ и на ее территории сформируются свободная Ичкерия, Татарстан и Дагестан.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечает, что миру нужно готовиться к распаду страны-агрессора России, который будет происходить независимо от их желания. Запад пока не понимает, чем должна завершиться война в Украине. Также в западных странах не понимают, что делать с Россией.

В то же время дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отмечает, что в западных странах еще нет полного понимания того, как сделать страну-агрессора Россию безопасной для мира. Там понимают, что нужно сделать так, чтобы РФ в будущем не угрожала другим государствам, но еще не решили, как это сделать.

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