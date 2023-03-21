Обсуждали утечку важной информации и атаки врага: Зеленский срочно собрал Ставку

На заседании Ставки рассматривался вопрос о передаче западного оружия и боеприпасов Украине.

Зеленский провел срочное заседание Ставки / Коллаж фото Офис президента, 93-я ОМБр Холодный Яр

Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских военных, чтобы достичь хоть каких-то "успехов" на фронте. Украина работает над тем, чтобы предугадать следующие действия врага. Об этом стало известно по результатам заседания Ставки верховного главнокомандующего, сообщает Офис президента.

Владимиру Зеленскому доложили о ходе боев в зонах ответственности ОСГВ "Хортица", "Таврия", "Одесса" и "Север".

"Руководитель разведки проинформировал присутствующих о возможных действиях противника в ближайшей перспективе. Члены Ставки также рассмотрели вопрос обеспечения сил обороны боеприпасами, в частности календарь поступления оружия и боеприпасов от партнеров Украины", - говорится в сообщении.

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Также власти обсудили вопрос защиты важной информации и предотвращения её утечки.

Война в Украине

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что российские захватчики увеличили темп своих операций и активизировались на фронте. Они стараются добиться хотя бы незначительных успехов перед тем, как потеряют инициативу на поле боя. Оккупанты добились незначительных успехов в Бахмуте и его окрестностях, а также увеличили темп своих операций вокруг Авдеевки.

Российский оппозиционный политик, журналист и социолог Игорь Яковенко считает, что российский диктатор Владимир Путин намерен затянуть войну до 2024 года, когда в США будут проходить президентские выборы. Яковенко подчеркнул, что даже это не поможет России в войне против Украины.

Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь высказал мнение, что период в несколько месяцев весной и летом 2023 года будет переломным в войне. Украинская армия будет пытаться переломить военный хребет страны-агрессора России. Если это удастся тогда будет безразлично, сколько еще россиян призовут в армию в РФ, ведь необходимого для наступления импульса у них всё равно уже не будет.

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