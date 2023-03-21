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"ВСУ несколько месяцев будут ломать военный хребет РФ": старая техника россиян станет проблемой – эксперт

21 марта 2023, 10:48
Не стоит питать иллюзий о "слабости оккупантов", ведь их старые танки Т-62 не остановятся перед Leopard 2 просто "от стыда" – их нужно будет уничтожить.
Михаил Самусь, украинские военные
Период в несколько месяцев весной и летом 2023 года будет переломным в войне, говорит Самусь/ УНИАН, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Период в несколько месяцев весной и летом этого года будет переломным в войне. Украинская армия будет пытаться переломить военный хребет страны-агрессора России.

Если удастся переломить этот "хребет", тогда будет безразлично, сколько еще россиян призовут в армию в стране-агрессоре РФ, ведь необходимого для наступления импульса у них всё равно уже не будет. Такое мнение высказал заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь в интервью Главреду.

"Если удастся переломить (военный хребет РФ – ред.), тогда они могут миллион призвать, но у них уже просто не будет этого импульса, который мог бы восстановить боевые способности Вооруженных сил РФ и продолжать стратегические операции. Они сейчас уже не могут проводить эти операции с тем размахом, как они думали себе, что пойдут и на Киев, и на Харьков, и на Одессу", – отметил Самусь.

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Он напомнил, что за год полномасштабной войны РФ против Украины страна-агрессор потеряла значительную часть своей бронетехники. По словам эксперта, по сути российские оккупанты потеряли всё, что они имели на вооружении профессиональной армии. Однако сейчас они массово достают из хранения старую технику и пытаются восстанавливать ее, чтобы отправить на фронт. Поэтому нельзя расслабляться и недооценивать возможности российских захватчиков.

"В России очень много этой техники – тысячи и тысячи танков, бронемашин и тому подобного. Качество этой техники низкое, но в любом случае танк или бронемашина может ехать и стрелять. И это тоже опасно. Чтобы не было иллюзий о том, что мы сейчас их забросаем шапками", – сказал эксперт.

Кто такой Михаил Самусь

Михаил Самусь – военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам.

Самусь подчеркнул, что старые танки Т-62 тоже опасны и тоже могут убивать украинских военных. Такая техника не остановится просто "от стыда" перед западной техникой, которую Украина получает от партнеров.

"Танк Т-62 тоже может ехать, стрелять и убивать украинских солдат. То есть это не значит, что такой танк приедет и со стыда остановится – его надо будет уничтожить. И в этом проблема, потому что когда мы говорим, что у нас будут Leopard 2, а у них Т-62, то хоть это абсолютно разные уровни техники, но, к сожалению, в РФ такой техники много. Степень готовности этой техники неизвестна – скорее всего, значительная ее часть в неудовлетворительном состоянии. Но часть еще может воевать", – сказал эксперт.

Война в Украине

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что российские захватчики увеличили темп своих операций и активизировались на фронте. Они стараются добиться хотя бы незначительных успехов перед тем, как потеряют инициативу на поле боя. Оккупанты добились незначительных успехов в Бахмуте и его окрестностях, а также увеличили темп своих операций вокруг Авдеевки.

Российский оппозиционный политик, журналист и социолог Игорь Яковенко считает, что российский диктатор Владимир Путин намерен затянуть войну до 2024 года, когда в США будут проходить президентские выборы. Яковенко подчеркнул, что даже это не поможет России в войне против Украины.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби прокомментировал ход боевых действий в Украине, в частности, оборону Бахмута Донецкой области. Он отмечает, что диктатор РФ Владимир Путин знает о том, что война идет не в его пользу. За последнее время Украина сумела вернуть под контроль более 50% территории, которые РФ оккупировала с начала полномасштабной войны.

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