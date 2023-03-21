Путин терпит фиаско: Украина вернула более половины захваченных территорий – Белый дом

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби прокомментировал ход боевых действий в Украине, в частности, оборону Бахмута Донецкой области.
Российский диктатор Владимир Путин знает о том, что война идет не в его пользу. Об этом он заявил в ходе брифинга, сообщается на сайте Белого дома.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совбеза США указал на то, что за последнее время Украину сумела вернуть под контроль более 50% территорий, которую РФ оккупировала с начала полномасштабной войны.
"А активные бои сейчас только вокруг Бахмута. И вот сегодня 20 марта (брифинг проходил накануне, — ред.), а Бахмут до сих пор не в руках россиян. Теперь они борются за это, но украинцы не сдаются", — сказал он.
Кирби также добавил, что США работают над предоставлением боеприпасов Украине, чтобы она была подготовлена к войне на следующие недели и месяцы.
Помощь США Украине
Накануне Министерство обороны США обнародовало информацию о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности на сумму 350 млн долларов, выделенных по президентским полномочиям.
Пакет включает:
- боеприпасы для предоставленных Соединенными Штатами HIMARS (калибра 155 мм);
- высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs);
- боеприпасы калибра 25 мм;
- 81-мм и 60-мм минометные системы и минометы;
- комплексы противотанкового оружия АТ-4;
- гранатометы, стрелковое оружие и боеприпасы к ним;
- подрывные боеприпасы и оборудование для уборки препятствий;
- оборудование для разминирования.
Напомним, президент США Джо Байден в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину обратился к украинцам и заявил, что Россия никогда не выиграет эту войну.
Он подчеркнул, что российскому диктатору Владимиру Путину не удастся уничтожить любовь украинского народа к свободе.
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