"РФ никогда не победит Украину": Байден в годовщину вторжения сказал, почему Путин проиграет войну

Американский президент обратился к украинцам и заявил, что жестокость никогда не одолеет волю свободных.

Байден в годовщину вторжения сказал, почему Путин проиграет войну/ Офис президента Украины, 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода

Президент США Джо Байден в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля обратился к украинцам и заявил, что Россия никогда не выиграет эту войну.

Он подчеркнул, что российскому диктатору Владимиру Путину не удастся уничтожить любовь украинского народа к свободе. Соответствующая публикация появилась на странице американского президента в Twitter.

Байден заявил, что Россия никогда не выиграет войну против Украины, ведь жестокость не сможет одолеть волю свободных.

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"Сегодня я повторю то, что сказал год назад, когда Россия вторглась в Украину. Диктатор, стремящийся восстановить империю, никогда не уничтожит любовь людей к свободе. Жестокость никогда не одолеет волю свободных. И Украина никогда не будет победой России. Никогда", – подчеркнул он.

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Годовщина вторжения РФ в Украину

Сегодня, 24 февраля 2023 года, исполняется год с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Президент Владимир Зеленский обратился в этот день к нации, подчеркнув, что год назад миллионы украинцев решили бороться с агрессором и отстаивать свою землю. Год был полон боли, горя и единства, и миллионы украинцев сделали выбор – не белый флаг, а сине-желтый флаг, заявил Владимир Зеленский.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россию ожидает новый раунд санкций к годовщине полномасштабного вторжения в Украину. По его словам, для Украины международные партнеры подготовили новые решения относительно военной помощи.

Напомним, политолог и аналитик Александр Кочетков отмечал, что российские захватчики в годовщину полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, могут выпустить по нашему государству не менее 50 ракет в 5 волн.

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