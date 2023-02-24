"Остановка войны – смерть для Путина": Жданов объяснил, какая опасность скоро ждет диктатора РФ

Глава Кремля уже опустился до уровня оскорбленного мальчика, его речь напоминала "плач Ярославны". Но скоро россияне заметят, что король все-таки голый.

Жданов объяснил, какая опасность скоро ждет диктатора РФ/ Главред, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин не собирается останавливать войну против Украины, ведь это для него может означать не только политическую, но и физическую смерть.

Никто из диктаторов в тоталитарных режимах не умирал своей смертью. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов во время чата на Главреде.

"Путин не может остановиться, потому что это будет его политической смертью, а она может повлечь за собой и физическую. Мы же знаем, какова судьба диктаторов в тоталитарных режимах. Покажите мне хоть одного диктатора, который бы дожил до конца своих дней и умер своей смертью – таких практически нет, единицы, да и то еще не известно, помогли им или нет", – отмечает Жданов.

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По словам эксперта, если глава Кремля остановится, то все сочтут его неудачником.

"Сейчас в Российской Федерации мы наблюдаем ту часть сказки о голом короле, когда король вышел к народу. Вот сейчас Путин идет перед своей страной и уже приближается к тому мальчику, который воскликнет из толпы, что король голый", – говорит эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Поэтому остановиться российский диктатор не может. Ему нужно продолжать нагнетать обстановку, чтобы война продолжалась и дальше.

В то же время эксперт обратил внимание, что поведение диктатора РФ в последнее время существенно изменилось. Его обращение к Федеральному собранию скорее напоминало выступление оскорбленного мальчика, которого никто не слушает.

"Посмотрите обращение Путина к Федеральному собранию – плач Ярославны не идет ни в какое сравнение с его речью. Это была речь обиженного мальчика, которого никто не слышит, все обижают, постоянно ставят в угол, поэтому надо идти и воевать. За что? За оскорбления одного мальчика. В общем, когда раздастся крик мальчика из толпы "А король же голый!", мы убедимся в том, что от любви до ненависти один шаг", – подытожил Жданов.

Могут ли Путина ликвидировать

Напомним, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской ВЦА Георгий Тука оценил вероятность ликвидации Западом президента РФ Владимира Путина. Эксперт уверен в том, что физическое уничтожение Путина воспринимается Западом как акт террора.

Украинский дипломат и бывший постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко отмечает, что США имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. По его мнению, это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Ранее Financial Times писало, что Путин после ряда неудач на фронте признал перед своим окружением, что РФ на самом деле не была готова к войне таких масштабов, и что в российской армии беспорядок. Однако глава Кремля не сразу признал свою ошибку относительно войны против Украины. Когда он планировал вторжение, то был уверен, что российские войска дойдут до Киева за несколько дней.

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