Украина вернется к границам 1991 года летом, российские генералы уже осознают проигрыш – Олег Жданов

Россия использует подходы Первой мировой войны из-за нехватки техники и сейчас пытается затоптать Украину людским ресурсом, отметил полковник запаса.

Штурмовать Крым в лоб нет необходимости – россияне сами выбросят белый флаг, считает Жданов / Главред

На сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, полковником запаса Олегом Ждановым. Общаясь с читателями, он подвел итоги года полномасштабной войны в Украине и поделился прогнозом по поводу вероятных сроков ее завершения. Жданов рассказал, почему буксует российское наступление, пойдут ли вновь войска РФ на Киев, почему в Крыму россияне выбросят белый флаг, когда Украина будет готова к контрнаступлению, почему может вспыхнуть гражданская война в России и что ждет Путина.

Представляем стенограмму чата с Олегом Ждановым.

Duke: С чем, с какими достижениями, провалами и проблемами подходят Украина и Россия к знаковой дате – году полномасштабной войны?

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Олег Жданов: Российская Федерация подошла к этой дате с огромным провалом. Россияне сами двигают свою страну к пропасти, причем во всех отношениях: в отношении военного потенциала, экономики и политического престижа страны. Россия теряет место под солнцем на мировом олимпе политики. Экономика на грани коллапса. А военный потенциал падает с каждым днем.

Достижений у России за этот год нет. Более того, президент США Джозеф Байден, выступая в Варшаве, уже обращался напрямую к гражданам Российской Федерации. Это говорит о том, что коллективный Запада во главе с США делегитимизировал Путина, то есть там более не считают его легитимным президентом РФ, потому и обращаются напрямую к россиянам.

Мы к этой дате пришли с огромной проблемой – масштабнейшей войной на нашей территории, которая рушит украинскую экономику, убивает наших людей и ведет нас к снижению уровня жизни.

Из достижений нужно отметить то, что нашей экономике не дали рухнуть, нас держат наплаву благодаря финансовой и экономической помощи. Нам не дали проиграть в этой войне, а поставляют технику и вооружения, обучают наших военнослужащих, дабы в этой военной кампании у нас был шанс на победу.

Важно и то, что Запад признал Украину частью цивилизованного западного мира. Визит Байдена дал понять всем – не только Путину, а всем странам мира, что Украина является сферой интересов коллективного Запада.

Такие основные штрихи я бы отметил, говоря о том, с чем Украина и Россия подошли к 24 февраля.

Главред: Не могли бы вы отдельно сказать пару слов о том, как изменились за этот год имидж и мощь армий – российской и украинской?

Олег Жданов: Это полная противоположность, причем противоположность в прямой зависимости: чем больше деградирует российская армия, тем больше набирает сил и оборотов украинская армия.

Российская армия числилась второй в мире по своим боевым возможностям. Из этого исходили все западные аналитики в своих прогнозах, когда говорили, что Украина не выстоит. Но мы разбили в пух и прах миф о второй армии мира.

Разрушение мифов продолжается. Также мы разрушили миф о непреодолимой системе ПВО Российской Федерации, о чем неоднократно заявлял Путин. Думаю, что следующий миф, который будет разбит, – это миф о ядерной триаде Российской Федерации и о том, что она представляет большую угрозу для всего мирового сообщества, а не только для отдельных стран или стран коллективного Запада.

Путин постоянно размахивает своей "ядерной дубиной". И это касается всех стран мира, даже тех, которые находятся на обратной стороне Земли, ведь распространение радиации остановить невозможно, и где выпадут радиоактивные осадки в случае применения ядерного оружия, предсказать нельзя.

Вооруженные силы Украины за этот год показали, что способны обучаться – восемь лет не прошли даром, и мы научились воевать. Первые месяцы войны мы вытянули на собственных ресурсах и собственных вооруженных силах, а дальше уже пошла помощь Запада.

Если российская армия с каждым днем все больше деградирует в плане профессионализма, то наша наоборот. Профессиональные военные российской армии гибнут, их заменяют мобилизованными, которых отправляют на фронт, толком не успевая подготовить.

Российская армия деградирует и в технологическом плане, поскольку возвращается к советским образцам вооружений, которые снимаются с хранения. А производство новых образцов российская промышленность сегодня обеспечить не может.

Плюс неспособность российской государственной машины быстро перевести страну на военные рельсы.

Это три основных кита деградации Российской Федерации.

У нас полная противоположность: мы оказались способны развернуть армию, получаем новые современные образцы вооружений, идет постоянная подпитка Западом, наши военнослужащие обучаются современным методикам ведения войны во многих странах-партнерах, наша государственная машина поддерживается в плане экономики и финансов, то есть нам не дают свалиться в финансовый или экономический кризис. При этом мы еще можем развивать как свой военно-промышленный комплекс, так и экономику.

Johnny: Что все-таки с новым большим наступлением России? Украинская сторона утверждает, что оно идет, но почему оно не заметно? Может, это лишь репетиция?

Олег Жданов: Нет, российское наступление идет полным ходом. Это не репетиция – это все, на что сегодня способна российская армия. Нарастить темпы наступления и увеличить степень эскалации на линии фронта на сегодняшний день российская армия уже не может. Наступление буксует.

Я бы сравнил новое наступление российских войск с тем, как человек с разгона ударяется головой о бетонную стену, упирается в нее, но продолжает пытаться сдвинуть ее с места. Примерно так сейчас выглядит российская армия на линии фронта. Россияне просто бьются о наши позиции людскими волнами.

Да, иногда нам приходится оставлять территорию, чтобы сберечь наших военнослужащих. Мы можем уступить, потому что понимаем, что ничего бесконечного нет. Когда-то этот запал противника иссякнет, а мы к этому времени подготовим резервную армию. Президент в начале января этого года заявил, что отдал распоряжение готовить резервную армию. Предполагаю, что это будет как раз та армия, которая пойдет в контрнаступление.

Nino: Какие у России поводы считать, что второе наступление будет более успешным, чем первое в прошлом году? Есть ли у нее что-то, что способно изменить ситуацию на поле боя в ее пользу?

Олег Жданов: Людской ресурс. Это единственный ресурс, который пока что остается в избытке у Российской Федерации. Судя по поведению Путина и генерального штаба РФ, они делают ставку именно на это. Поскольку танков и пушек у России становится все меньше и меньше, возможности российских вооруженных сил сокращаются, в РФ делают ставку на то, что они нас просто затопчут людским ресурсом.

Таким образом, сейчас Россия использует подходы Первой мировой войны. Если раньше мы говорили, что россияне ведут боевые действия по лекалам Второй мировой войны, то сегодня они достали из шкафа и сдули пыль с лекал Первой мировой. Именно в Первую мировую войну ходили в штыковые атаки, потому что техники тогда не было. То же самое происходит сегодня на отдельных участках фронта – российская армия идет в штыковые атаки. Российские военные пока еще не примыкают штык-ножи к автоматам, но, тем не менее, это людские волны атак, а не волны атак бронетехники, как это было в первые месяцы войны, когда нам было очень тяжело, и мы выдерживали только за счет насыщения нашей обороны противотанковыми средствами.

Так что Россия делает ставку на человеческий ресурс. Но и в этом российская армия начинает буксовать, поскольку насыщение мобилизованными достигает своего критического значения. А больше мобилизационного ресурса российская военная машина просто не в состоянии принять. Мобсистема России не может призвать большее количество людей.

Думаю, именно из-за этого Путин не объявляет ни вторую волну мобилизации, ни всеобщую мобилизацию. Потому что даже если завтра в России наберут 200-300 тысяч человек, они не будут знать, что с ними делать: формы на них нет, но их надо чем-то кормить, где-то размещать. Бронежилеты россиянам уже выдают старые, бэушные, каски – советские, снятые с хранения. Да, они надевают на эту каску красивый пиксельный чехол, и она выглядит как современная кевларовая каска, но чехол снимаешь, а там стальной шлем образца 1955 года.

Вот в чем проблема России – она достигла пика своих возможностей.

А военно-промышленный комплекс России – еще с лета глава российского правительства Мишустин говорил о переводе российской экономики на военные рельсы. Но где эти военные рельсы? Где эта экономика? Где этот паровоз, который должен был стать бронепоездом? Ничего этого нет. Экономика РФ сегодня не может ни закрыть потребность в боеприпасах для российской армии, ни потребность в технике, ни потребность в ракетах. Вот такая у них сегодня ситуация.

Алексей: Так много анонсов о том, что весна во многом будет определяющей, что будет переломный момент. Почему именно весна? Что такое точно будет происходить в эти три месяца?

Олег Жданов: Мы попали в небольшую ловушку Запада. Мы добивались от западных стран увеличения поставок вооружений, поскольку то, что они давали, было минимальной достаточностью для того, чтобы держать оборону. Наконец нам удалось их убедить дать намного больше вооружений и поставить их как можно быстрее. Западные политики все это осознали, поняли, проголосовали за увеличение объемов поставок и считают, что очень быстро эти поставки попадут в Украину. Но теперь они нам говорят не затягивать с наступлением. Поэтому многие делают ставку на то, что мы в ближайшее время начнем контрнаступление.

Но ведь логистика не стала работать быстрее от того, что необходимость увеличения поставок вооружений поняли политики. Дай бог, чтобы до конца марта мы получили бо́льшую часть той техники и вооружений, которые нам обещаны. Сейчас мы формируем резервную армию. В принципе, если мы бо́льшую часть получим к концу марта или началу апреля, то у нас будет время (где-то месяц) на подготовку и обучение на новой технике личного состава. Сейчас мы формируем эти бригады. Где-то в мае мы сможем говорить о создании группировки войск для проведения контрнаступательных операций.

Именно поэтому все и говорят, что весна, ближайшие три месяца, будут решающими в этой войне. Если мы в мае выйдем на сформированную группировку резервной армии, оснащенную западным вооружением, полностью укомплектованную и обученную, у нас есть шанс начать контрнаступательную операцию и завершить ее с разгромом российских войск на поле боя.

В этом случае летом текущего года мы можем закончить горячую фазу этой войны и выйти на границы 1991 года. Нужно лишь, чтобы логистика сработала так же быстро, как стали мыслить западные политики.

Валентина: По вашим оценкам, будет ли все-таки наступление с территории Беларуси? Если Россия предпримет попытку второго похода на Киев, то чем принципиально он будет отличаться от прошлогоднего, есть ли шанс у российских войск дойти до пригорода Киева, как в прошлом году?

Олег Жданов: Думаю, Беларусь в войну не вступит, ведь Лукашенко сделал все, чтобы разбазарить боевой потенциал своих вооруженных сил. Он максимально их ослабил, отдавая российским войскам боеприпасы, технику и вооружения со своих складов, а самое главное – он разрешил российским вербовщикам вымывать мобилизационный ресурс из Беларуси. Летом они забрали в наем для войны на стороне России в Украине 13 тысяч белорусов, в феврале – еще порядка 10-12 тысяч. А это военнообязанные, так вымывается мобресурс.

Получается, белорусская армия находится только в том составе, в котором мы ее видим в повседневной деятельности. Так никто к войне не готовится. Иначе это заранее проигрышная война. Поэтому я и думаю, что Лукашенко сделал все, чтобы его армия не участвовала в этой войне.

Сможет ли Российская Федерация повторить поход на Киев, как это было ровно год назад? Думаю, нет. Россия сегодня с большим трудом решает одну-единственную задачу – насыщение оккупированных территорий юго-востока Украины военнослужащими, техникой и вооружениями. Мы ожидаем, что на конец февраля-начало марта там будет толкаться примерно 400 тысяч военнослужащих российской армии. РФ пытается насытить хотя бы эти территории личным составом, чтобы, если российским генералам удастся убедить Путина, перейти в глухую оборону, можно было попытаться сохранить за собой оккупированные территории.

Ни о каком формировании ударной группировки даже численностью в 50-70 тысяч (вряд ли меньше сможет прорвать нашу государственную границу) на других направлениях мы не наблюдаем и вряд ли будем. Сегодня Россия не в состоянии сформировать ударную группировку, способную прорвать нашу границу на любом другом направлении, кроме линии фронта от Харькова до Херсона.

Edmon: Каковы шансы российских войск выйти на границы Донецкой и Луганской областей к концу марта, как приказал Путин? Способна ли российская армия захватить новые территории и продвинуться, к примеру, в Запорожской области, зайти в Днепропетровскую?

Олег Жданов: Понимаю амбиции Путина и причины, почему он так нервничает – от этого зависит его политическая судьба. А его политическая судьба напрямую может быть связана с его дальнейшей физической судьбой.

31 марта – это, наверное, самая неудачная дата. Он уже приказывал захватить Донецкую и Луганскую области сначала до нового года, потом до 24 февраля, теперь вот до 31 марта.

Российские войска буксуют. Они буксуют в своем наступлении. Ну не может сегодня российская армия ничего сделать с нашей обороной. Может быть, продавить где-то на 1-2 км им удастся, но не факт, что они удержат захваченную территорию. Как правило, через время мы либо возвращаем свою позицию, либо наносим такой урон, который для российских войск будет невосполним, что впоследствии приведет к потере этих территорий.

В марте ситуация для российских войск ухудшится. Даже если судить по прогнозу погоды, осталась максимум неделя, от силы две, когда еще будут заморозки, и почва будет твердая. Как только начнется сезон дождей, и будет плюсовая температура днем и ночью, все потечет. Мы вернемся в ситуацию ноября 2022 года, когда на Донбассе была позиционная война, потому что танки и другая гусеничная техника просто физически не могли перемещаться, потому что грязь была по колено. В таких условиях проводить наступательные действия просто физически невозможно. Физически наступать в период распутицы невозможно, или будет привязка к дорогам с твердым покрытием, а такое наступление купируется артиллерией, даже без активного применения пехоты.

Поэтому дата 31 марта – это просто очередная политическая дата, установленная Путиным в надежде, что войска выполнят задачу.

Кстати, с каждым таким переносом дат в российском генеральном штабе, на мой взгляд и по некоторым косвенным признакам, среди российских генералов все больше растет фронда тех, кто понимает, что война проиграна, что чем больше они упираются, тем хуже делают себе. Не знаю, хватит ли у них мужества и сил с кем-то объединиться, чтобы выступить против Путина или попытаться убедить его, что надо столбить территорию и переходить к глухой обороне. Пока Путин не дает им этого сделать.

Главред: Что является признаком того, что количество людей, понимающих, что война Россией проиграна, в генштабе РФ растет? По каким моментам вы судите об этом?

Олег Жданов: Я сужу по той информации, которая поступает из РФ. Во-первых, больше критики со стороны соцсетей. Во-вторых, все больше сообщений о том, что в генштабе Российской Федерации готовят аналитическую справку для Путина не только с победными лозунгами и призывами, но и с описанием реальной ситуацией на линии фронта, а также с предложениями перейти к тотальной обороне.

Главред: Может ли сегодня что-нибудь заставить Путина остановиться в этой войне, вывести свои войска, в общем, как-то свернуть операцию?

Олег Жданов: Нет. Путин не может остановиться, потому что это будет его политической смертью, а она может повлечь за собой и физическую. Мы же знаем, какова судьба диктаторов в тоталитарных режимах. Покажите мне хоть одного диктатора, который бы дожил до конца своих дней и умер своей смертью – таких практически нет, единицы, да и то еще не известно, помогли им или нет.

Путин не может остановиться. Ведь если он остановится, все его сочтут неудачником.

Сейчас в Российской Федерации мы наблюдаем ту часть сказки о голом короле, когда король вышел к народу. Вот сейчас Путин идет перед своей страной и уже приближается к тому мальчику, который выкрикнет из толпы, что король голый.

Поэтому для Путина остановка смерти подобна. Ему надо нагнетать обстановку.

Посмотрите обращение Путина к Федеральному собранию – плач Ярославны не идет ни в какое сравнение с его речью. Это была речь обиженного мальчика, которого никто не слышит, обижают, постоянно ставят в угол, поэтому надо идти и воевать. За что? За обиды одного мальчика.

В общем, когда раздастся крик мальчика из толпы "А король-то голый!", мы убедимся в том, что от любви до ненависти один шаг.

Михайленко Л.: Когда реально может начаться военная операция по освобождению Крыма? Как туда можно войти через этот узкий перешеек, который столь удобно держать под огневым контролем? Или расчет на то, что россияне сами побегут, сдавая позиции? Но это наивно. Вообще, как может выглядеть крымская военная операция, чем она будет сложна?

Олег Жданов: Крымская военная операция, на мой взгляд, может быть проведена намного легче, чем операция по освобождению Донбасса.

Мы просим дальнобойные средства, потому что нам необходимо выйти на азовское побережье. Если мы выходим на азовское побережье, Крым сам падает к нам в руки. Тогда дальнобойными средствами мы перекроем паромную переправу и добьем уцелевшие пролеты Крымского моста. Все, таким образом, мы превратим Крым в настоящий остров. И российские войска останутся в анклаве. Дальше мы начнем методично уничтожать военные объекты на территории Крыма дальнобойным вооружением, пока они не выбросят белый флаг. Или пока мы их не уничтожим.

Поэтому штурмовать Крым в лоб нет необходимости.

Намного тяжелее будет освобождать Донбасс, потому что там сухопутная граница с Российской Федерацией. Нам опять же будут нужны дальнобойные средства, чтобы перекрывать эту границу огневым контролем. По-другому мы не выбьем их с нашей территории на Донбассе.

Кстати, именно поэтому Россия сегодня и пытается нарастить количество своих военных на оккупированных территориях, особенно в Херсонской области и на юго-востоке Донецкой области. Мелитополь она сейчас пытается превратить в военную базу, Мариуполь уже превратила. Но в Мариуполе пару дней подряд гремят какие-то мощные взрывы. Кстати, мариупольский порт – это ворота, через которые идет огромное количество техники и личного состава, боеприпасов и топлива. И вот там гремят взрывы – мы потихонечку перекрываем кислород поставкам российской армии. А такую огромную группировку еще же нужно и кормить, то есть нужны не только боеприпасы, топливо для техники и оружие. Еще нужно предоставить медицинское и банно-прачечное обеспечение. Кстати, родственники российских военных пишут жалобы о возникшей там проблеме – вши в окопах. Когда солдаты вшивеют, это очень деморализует личный состав. Это, в свою очередь, снижает боевую способность частей и подразделений. Конечно, мы не будем ждать, когда они там все завшивеют, а будем наносить огневое поражение.

Так что с Крымом я не вижу проблемы, больше проблема с Донбассом.

Денис: Который день в оккупированном Мариуполе громко из-за обилия "бавовны". Украина уже получила какие-то полезные штуки большей дальности и берет под огневой контроль Мариуполь? А что дальше, что это значит? Начинаем выбивать русских с нашего юга?

Олег Жданов: Нет, мы пока что еще не начинаем выбивать российские войска с юга. Все это больше похоже на херсонскую операцию. Мы начинаем планомерное уничтожение логистики российских войск на нашей территории. Это приведет к тому, что появится снарядный голод, потом появится топливный голод, потом – реальный голод, ведь нарушится снабжение войск продовольствием. Также появится голод в технике и вооружении.

Мы начинаем разрушать логистику российских войск. Это подготовка к контрнаступлению наших войск. Она начинается заблаговременно, но не продлится три дня или три недели. Это будет планомерное вынесение логистики, как это было на правом берегу Херсонской области. А в контрнаступление мы перейдем тогда, когда будем готовы, но я думаю, что не раньше мая.

Карина: Знаю, что такое сложно предвидеть, но все-таки, наверное, это главный вопрос – когда же наконец все закончится, когда закончится война, когда победит Украина?

Олег Жданов: Да, действительно сложный вопрос. Давайте для начала разберемся, когда закончится активная фаза войны, активные боевые действия. Это еще можно предположить.

Если поставки вооружения и техники Украине будут в таких же объемах, как на 8-ом и 9-ом заседаниях в формате Рамштайн, то активная фаза войны закончится в конце лета-начале осени, и мы выйдем на границы 1991 года, на нашу государственную границу.

Дальше все будет зависеть от ситуации внутри России. Кстати, такая зависимость есть и сейчас. Мы готовимся к силовому варианту освобождения территорий, он у нас перспективный и практически беспроигрышный, потому что при поддержке коллективного Запада Украине не победить в этой войне просто невозможно. Однако цена победы может быть больше или меньше в зависимости от поставок техники и вооружений, их своевременности и объемов.

Если внутриполитическая ситуация в России не меняется, и Путин сохраняет свое присутствие во власти, мы силовым путем медленно, но уверенно выходим на границы 1991 года. А дальше конфликт может перерасти в перманентную войну, как, например, в Израиле. Это будет продолжаться до тех пор, пока Путин будет сохранять власть.

Если же в России найдется какая-то внутренняя сила, которая отстранит Путина от власти, война может закончиться в считанные дни.

Кстати, именно на это сейчас делает упор Запад. Именно поэтому Джо Байден напрямую обращался к российскому народу. Если переводить с дипломатического языка на человеческий, на язык простого гражданина, то он сказал: "Ребята, убирайте Путина, и мы готовы с вами разговаривать. Но при этом Украина – это сфера интересов США". Фактически он призвал к переформатированию власти в России. Штаты готовы говорить с новой российской властью. По сути, Байден заявил, что Путин недоговороспособен, с ним у России нет шансов выйти из этой войны с минимальными потерями – с ним можно быть только окончательно и бесповоротно разгромленными на поле боя.

Omega: Только ли в Путине дело, есть ли в РФ политик, готовый вывести свои войска из Украины и вернуть аннексированные территории?

Олег Жданов: Сегодня такого политика в России я не вижу. Впрочем, это необязательно должен быть политик. Это может быть и коллективное решение. Русские такое любят, для них это традиционно – опять может найтись какой-нибудь "комитет спасения России", как это было в имперские времена.

А еще не забывайте, что любая революция всегда порождает своих героев. Сначала она их порождает, потом она их казнит. Так исторически сложилось.

Поэтому если какая-то группа политиков или силовиков отстранит Путина от власти, поверьте, сразу же появится лидер в этой группе. Сохранит ли он потом власть, это уже будет неважно. Но важен сам факт, что он появится и будет осуществлять транзит власти. Как транзит власти будет происходить – мирным или силовым путем, сегодня трудно предугадать, это все гадание на кофейной гуще. Но такой лидер появится.

Одним из таких лидеров я бы назвал Патрушева. Он очень влиятельный человек, за ним стоят силовики. Если Патрушев договорится с военными и олигархами, они могут Путина ликвидировать в считанные часы.

Главред: А разве Патрушев не является представителем российских "ястребов"?

Олег Жданов: Да, Патрушев – представитель "ястребов", но сейчас, когда события стали развиваться стремительно и в худшую для России сторону, он прекрасно понимает, что с Путиным больше никто разговаривать не будет. Все, поезд ушел. Путин не то что нерукопожатный, а недоговороспособный. Нерукопожатным он был до речи Байдена в Варшаве, а после этой речи он недоговороспособный.

Очень показательна позиция Китая, это лакмус. Ван И заявил, что пока вопрос визита Си Цзиньпина в Российскую Федерацию не рассматривается, при этом он предложил провести телефонный разговор в апреле. Это говорит о том, что Китай дает заднюю в плане поддержки России. Кстати, прозвучало судьбоносное заявление постпреда Китая в ООН, но почему-то на него не обратили внимание, а Китай резко поменял свою позицию в отношении России.

Буква зю: Если Китай начнет поставлять России летальное оружие, как это повлияет на ход и продолжительность войны? Готов ли, по-вашему, Китай, ввязаться в это противостояние?

Олег Жданов: Свое оружие Китай России не даст, ни патрона. Имеется в виду оружие китайского производства.

Но у Китая есть огромные запасы и лицензии на производство многих видов советских образцов вооружения. И до 2017-го года китайская армия была наполовину вооружена советскими образцами оружия. У китайцев очень много оружия, и, если они дадут его России, нам будет очень тяжело. Очень. Китай может кардинально поменять ситуацию на поле боя.

С одной стороны, вмешательство Китая может быть расценено Западом как перевод войны в мировой ранг. Но с другой стороны, Китай – не та страна, которая сегодня готова на конфронтацию. Однако Китай очень боится монополярного мира и того, что США претендуют на пост мирового гегемона. Вспомните программную речь Си Цзиньпина, когда его избирали на очередной срок председателя Компартии Китая. Он тогда сказал, что Китай – за биполярный мир, он видит себя "страной номер два" в мире. При этом о России вообще никто не вспоминает. РФ – это разменная монета Китая, он видит в ней только сырьевой придаток, свой в какой-то мере. Китай, шантажируя США (поможем-не поможем России), пытается сформировать более весомую и более твердую позицию в переговорах с ними, чтобы Штаты согласились на биполярный мир, пошли на уступки в вопросах Тайваня и разделили с Китаем сферы влияния в мире.

Китай не пойдет на конфронтацию с Соединенными Штатами. Достаточно посмотреть на один показатель – внешний товарооборот Китая, сравнить три цифры: товарооборот Китая и США, товарооборот Китая и ЕС, а также товарооборот Китая и РФ. И вы сразу узнаете ответ на вопрос, будет ли Китай помогать России.

Шантажировать помощью России он будет, оказывать ей помощь в виде продовольствия и, возможно, амуниции может, но давать вооружения – нет. На мой взгляд, Китай сегодня вряд ли готов рухнуть в пропасть экономического или финансового кризиса.

Юлия М.: Придет ли война на территорию России? Настоящая война в виде боевых действий, а не периодических "хлопков". Очень хотелось бы, чтобы россияне почувствовали все то же самое, что и мы.

Олег Жданов: Нет, мы не пойдем на территорию России. Можно гарантировать, что мы не пойдем на Москву или Кубань. И Запад нас в этом ограничит, и мы вряд ли готовы тратить силы и средства, особенно наших людей, чтобы завоевать чужую территорию.

Наоборот, мы декларируем, что границы 1991 года – это предел наших мечтаний. А дальше, как говорят у нас люди с хорошим чувством юмора, бетонная стена в шесть метров высотой с колючей проволокой под напряжением и ров с крокодилами, а за стеной куча пушек, направленных в сторону России.

Россияне испытают еще более худшие прелести войны, чем мы. Мы испытываем на себе прелести оккупационной и захватнической войны, а Россия в своих худших исторических традициях испытает на себе все тяготы гражданской войны, когда будет идти брат на брата, сын на отца. И слова классика о русском бунте, бессмысленном и беспощадном, могут претвориться в жизнь.

Кстати, это страшный сон Запада. В некоторых моментах Запад сдерживает военно-техническую помощь Украине именно для того, чтобы мы не могли быстро и мощно разгромить российскую армию на нашей территории, поскольку это может вызвать необратимые процессы, такие как развал Российской Федерации или гражданскую войну в России, которая все равно приведет к ее развалу. Запад хочет сохранить Россию в ее нынешних границах, но при этом максимально ее ослабить.

Иными словами, никто мишку убивать не собирается, но ему нужно вырвать когти и зубы, чтобы он не кусался и не царапался, но нужно, чтобы он был большой и мог рычать. Именно этого, на мой взгляд, хочет Запад. Потому он все подводит к дворцовому перевороту. Дворцовый переворот и смена политической элиты западные страны устроят на 150%.

В чем вина Путина, почему Запад полностью списал его со счетов? Потому что Путин украл деньги Запада. Он создал самые благоприятные условия для западных инвестиций, все вложились в Российскую Федерацию. Даже контрольный пакет компании Газпром – у представителей Демократической партии США, по сути, это американская компания. Но в какой-то момент, когда Запад вложил инвестиции, и компания вышла на пик своей прибыли, Путин прекратил отдавать дивиденды, он лишил Запад его же денег. Потому Путину сказали: либо ты отдаешь наши деньги, либо мы тебя списываем.

Впрочем, мы углубились в конспирологию, но она нужна для общего понимания процесса.

Главред: Что может послужить толчком для гражданской войны в России, о которой вы говорили, учитывая, что российское общество терпеливо и безмолвно? Из-за чего она может начаться?

Олег Жданов: Из-за чего угодно. "Черный лебедь" может пролететь в любой момент. Кровавое воскресенье спровоцировало революцию 1905 года, разгон всего лишь одной демонстрации. В 1914 году проигрыш России на фронте и нежелание мобилизованных ехать воевать спровоцировали начало гражданской войны. Развал России начался с этого.

Поэтому сегодня нельзя сказать, какое именно событие приведет к гражданской войне или началу процесса развала страны. Ведь бунт будет заключаться не в том, что россияне пойдут убивать друг друга, а в том, что субъекты федерации будут стараться урвать кусок власти. В этом будет заключаться эта война "всех против всех", когда каждый за себя.

Кстати, сегодня мы уже наблюдаем первые отголоски этой войны. Когда-то я высказал предположение, что Кадыров будет первым, кто предаст Путина, а, может быть, еще и первым, кто своих боевиков выведет на захват власти, если он с кем-то объединится. Сам Кадыров не будет пытаться прийти к власти, но будет помогать кому-то другому, потому что у него есть военная сила в виде его отрядов. Обратите внимание, Кадырова не было на обращении Путина к Федеральному собранию. Куда он подевался? Скорее всего, он сидит у себя в Грозном, окруженный боевиками, потому что понимает ситуацию.

Где был Кириенко, один из лучших друзей Путина и главных идеологов? Его не было в зале. Где был Вайно, глава администрации Путина? Его не было. В зале были пустые кресла. То есть какая-то часть проигнорировала.

Так что в России начались серьезные процессы.

Мы слышим о конфликте между Патрушевым и Путиным. Силовики просят Путина прекратить наступление и перейти в глухую оборону. Они поддерживают Патрушева. Но Путин настаивает на наступлении.

Путин отказывается начать транзит власти, и это бесит российские элиты, потому что они понимают, а после речи Байдена убедились в том, что Путин недоговороспособен. А кому нужен такой лидер, куда они придут с лидером, с которым никто не хочет разговаривать?

Так что сегодня "черный лебедь" в России может быть любой и может прилететь из самого неожиданного места.

MistF: А что может начаться в России и в российской верхушке, во власти, если они потеряют Крым, если Украина военным путем его освободит?

Олег Жданов: Ничего. Но это может привести к свержению Путина. Дело в том, что большинство представителей власти в РФ прекрасно понимают, что Крым был ловушкой для Путина. Ведь Путин видит в Крыму сакральность – "собирание земель русских".

Посудите сами, сколько нам говорили и грозили, что Крым – это красная линия, мол, не дай бог Украина начнет какие-то действия в Крыму, Путин применит ядерное оружие, бросит "грязную бомбу", и будет катастрофа вселенского масштаба. И вот мы уже полгода наносим огневые удары по Крыму и уже даже официально это признали, наш главком вышел и сказал, что это мы: Севастополь – это мы, Саки – это мы и т.д. И что? Что случилось? Кроме истерики Путина, больше ничего.

Вот то же самое будет и при потере Крыма. Тем более, чтобы спасти ситуацию, нужно садиться за стол переговоров. А какая переговорная позиция у стороны, которая терпит поражение? Компромиссы. Если Запад поставит условие России – территориальная целостность Украины в границах 1991 года, и мы продолжаем разговор, думаете, они будут возражать? Не думаю. Они будут согласны.

Hugo: Что за каша заваривается в Приднестровье? Если там начнутся горячие события, то вытянет ли Россия второй фронт, если она в Украине год безрезультатно топчется, Бахмут уже который месяц берет? Выгодно ли нам, чтобы там сейчас начались какие-то события?

Олег Жданов: Выгодно. Как бы парадоксально это ни звучало, но нам выгодно, чтобы там началась какая-то заварушка. Потому что в этом случае руководство Молдовы может обратиться к Украине за помощью, а у нас достаточно сил и средств, чтобы одной войсковой операцией, одним махом решить вопрос Приднестровья – демилитаризировать его, просто войти и разоружить российскую группировку войск.

Вообще, я бы даже не говорил об открытии второго фронта. Россия вкладывает сумасшедшие деньги в раскачивание ситуации в Молдове, понимая, что это бессмысленное и заведомо проигрышное мероприятие, потому что российские войска не смогли пробить ни сухопутного коридора, ни морского коридора в Приднестровье. Высадка российского десанта в районе Одессы или Белгород-Днестровского не состоялась, от Вознесенска их отбросили, а сейчас с правого берега Днепра их вообще выкинули.

Россия надеется, используя тяжелое экономическое положение Молдовы, через оппозицию раскачать там ситуацию, чтобы состоялись новые выборы, а нынешние президент и парламент ушли в отставку. Тогда бы на досрочных выборах РФ привела бы к власти пророссийского кандидата или сформировала бы пророссийский парламент. Сейчас оппозиция выводит людей в связи с высокими тарифами ЖКХ. Приведя к власти пророссийского политика, РФ хочет потребовать от Украины или Румынии заключения договора сервитута, то есть предоставления коридора для выхода вовне, потому что Молдова является анклавом между Украиной и Румынией.

Вот что делает Россия. Ни о каком открытии второго фронта речь не идет.

Что касается попытки захвата аэропорта, то, скорее всего, это может рассматриваться как террористический акт со стороны российских военных, находящихся в Приднестровье, чтобы не дать возможности перебрасывать воздушным путем силы безопасности или спецназ из какой-нибудь страны, которая захочет помочь Молдове. Мы-то можем войти сухопутным путем, у нас сухопутная граница. А для того, чтобы сберечь правительство и обезопасить президента Майю Санду, Румыния может перебросить свой спецназ самолетами в Кишинев. Или, допустим, американские десантники, которые стоят в Польше, не под флагом НАТО, а под флагом США по официальной просьбе Молдовы могут быть переброшены в Кишинев.

Но то, что сейчас Россия пытается раскачать ситуацию, нам выгодно тем, что мы можем решить вопрос Приднестровья. Все равно рано или поздно это придется сделать, не сейчас, так после победы. Этот анклав нужно будет демилитаризировать, а без вооружения россияне там ничего не смогут сделать. На этом вся их власть закончится. Плюс присутствие иностранных граждан на территории Молдовы – естественно, их депортируют в Российскую Федерацию.

Нам выгодно решить вопрос Приднестровья уже сейчас, поскольку, если мы сейчас демилитаризируем эту территорию, мы получим массу свободных войск, которые мы держим на границе с Приднестровьем и которые мы бросим на Донбасс.

Нет худа без добра. Россия даже тут, не понимая ситуации или не желая ее понимать, раскачивая ситуацию в Молдове, может привести к тому, что мы еще и получим выгоду от этого. С одной стороны, мы ликвидируем этот российский анклав, эту опухоль, а с другой – высвободим свои войска, которые перебросим на восток. Пока что мы вынуждены держать их на границе с Приднестровьем с первого дня вторжения российских войск в Украину.

Fedir: Какие последствия будет иметь приостановка участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях – для международной безопасности, для Украины и для самой России? Угроза ядерного удара возрастает?

Олег Жданов: Нет, не возрастает. И практически никаких последствий не будет.

Прежде всего, юристы говорят, что договор не предусматривает приостановки участия в нем – либо Россия выходит из него, либо не выходит.

Кроме того, Путин говорит, что Россия приостанавливает участие в этом договоре, а затем сразу же ставит задачу перед минобороны и Росатомом быть готовыми возобновить ядерные испытания, если их возобновят США. Это странно звучит: "Мы выходим, но если вы выйдете, то и мы тоже выйдем". Слишком витиевато.

Самое главное – существует Резолюция Совбеза ООН, обязательная к выполнению, о моратории на проведение ядерных испытаний или ядерных взрывов. Этот мораторий не нарушил пока никто за 30 лет. Не думаю, что Путин такой смелый, чтобы применить ядерное оружие. Если он боится легализовать вторую волну мобилизации и втихаря гребет людей, согласно своему указу о частичной мобилизации от сентября прошлого года, боится ввести военное положение в стране, то вряд ли он решится применять ядерное вооружение, тем более, нарушив мораторий, который не нарушал никто.

Поэтому я не думаю, что Путин решится на ядерный удар.

Единственный вывод, который можно сделать из этих слов Путина, – это то, что Россия прекратит допуск верификационных комиссий, которые проверяют наличие и состояние ядерных боезарядов в заявленных в договоре местах хранения. А дальше может быть стандартный "финт ушами" со стороны России, они же мастера блефа: после прекращения допуска верификаторов через несколько месяцев мы можем услышать заявление Шойгу о том, что Россия стахановскими темпами обновила парк ядерных боезарядов на 70%. Точно так же они объявляли обновление вооружений на 70%, но оказалось, что не на 70%, а на 10-20%. Вот что может вылиться в практическую плоскость из заявления Путина о приостановлении действия договора. Это нужно, чтобы не показывать старые советские боезаряды, некоторым из которых уже по 50 лет, а, может, и больше.

Этим Путин и шантажирует Запад – тем, что не будет давать возможность контролировать российский ядерный арсенал.

Главред: Ждать ли нам 24 февраля от России каких-нибудь сюрпризов? Или, может быть, мы ей устроим сюрприз?

Олег Жданов: Лучше меня на этот вопрос ответил генерал Буданов. Россия не в состоянии сегодня ничего осуществить, кроме массированного ракетного удара, да и то, он будет не совсем массированным.