Приказ Путина захватить Донбасс до 31 марта обречен на провал - Жданов

В марте ситуация для российских войск только ухудшится, считает военный эксперт.

Олег Жданов, Владимир Путин / скриншот YouTube

Российский диктатор Владимир Путин сейчас сильно нервничает, поскольку от успехов оккупантов в Украине зависит его политическая судьба.

Во время чата на Главреде военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов отметил, что 31 марта – это самая неудачная дата для дедлайна по захвату Донецкой и Луганской области.

"Российские войска буксуют. Они буксуют в своем наступлении. Ну не может сегодня российская армия ничего сделать с нашей обороной. Может быть, продавить где-то на 1-2 км им удастся, но не факт, что они удержат захваченную территорию. Как правило, через время мы либо возвращаем свою позицию, либо наносим такой урон, который для российских войск будет невосполним, что впоследствии приведет к потере этих территорий", - пояснил эксперт.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

По словам Жданова, в марте ситуация для российских войск только ухудшится.

"Даже если судить по прогнозу погоды, осталась максимум неделя, от силы две, когда еще будут заморозки, и почва будет твердая. Как только начнется сезон дождей, и будет плюсовая температура днем и ночью, все потечет. Мы вернемся в ситуацию ноября 2022 года, когда на Донбассе была позиционная война, потому что танки и другая гусеничная техника просто физически не могли перемещаться, потому что грязь была по колено. В таких условиях проводить наступательные действия просто физически невозможно", - отметил Жданов.

Также эксперт подчеркнул, что с каждым таким переносом дат в российском генеральном штабе по некоторым косвенным признакам, среди российских генералов все больше растет фронда тех, кто понимает, что война проиграна, что чем больше они упираются, тем хуже делают себе.

"Не знаю, хватит ли у них мужества и сил с кем-то объединиться, чтобы выступить против Путина или попытаться убедить его, что надо столбить территорию и переходить к глухой обороне. Пока Путин не дает им этого сделать", - подытожил военный эксперт.

Новое наступление РФ в Украине

В течение почти десяти дней продолжается новая волна наступления российских войск, но, к счастью, они не могут осуществить значительных перемещений вперед. Об этом 21 февраля сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что с середины и до конца весны Украину ожидают решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.

СМИ писали, что из-за состояния здоровья и в связи с приближающимся новым курсом терапии российский диктатор Владимир Путин не сможет полноценно осуществлять руководство так называемой "специальной военной операцией" в Украине. Таким образом, наступление РФ могут "свернуть" и перейти к обороне к 5 марта.

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