Запад поставил Путина вне закона: эксперт назвал главный провал РФ за год войны

Достижений у России за год полномасштабной агрессии нет, заявил Олег Жданов.

Олег Жданов оценил последствия масштабного вторжения РФ / Коллаж Главред, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

К годовщине начала войны против Украины Российская Федерация подошла с огромным провалом, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Россияне сами двигают свою страну к пропасти, причем во всех отношениях: в отношении военного потенциала, экономики и политического престижа страны. Россия теряет место под солнцем на мировом олимпе политики. Экономика на грани коллапса. А военный потенциал падает с каждым днем", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Эксперт уверен в том, что достижений у России за год полномасштабной агрессии нет.

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Вместе с тем он говорит, что коллективный Запад во главе с США уже делегитимизировал Владимира Путина, поэтому теперь западные лидеры обращаются напрямую к россиянам.

"Мы к этой дате пришли с огромной проблемой – масштабнейшей войной на нашей территории, которая рушит украинскую экономику, убивает наших людей и ведет нас к снижению уровня жизни", - отметил гость редакции Главреда.

Он пояснил, что среди достижений можно назвать то, что экономике Украины не дали рухнуть и удержали наплаву благодаря финансовой и экономической помощи.

"Нам не дали проиграть в этой войне, а поставляют технику и вооружения, обучают наших военнослужащих, дабы в этой военной кампании у нас был шанс на победу", - сказал полковник запаса.

При этом он назвал важным то, что Запад признал Украину частью цивилизованного западного мира.

"Визит Байдена дал понять всем – не только Путину, а всем странам мира, что Украина является сферой интересов коллективного Запада", - добавил Жданов.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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