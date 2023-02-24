Есть разрушения и пропал свет: в Курской области прогремели мощные взрывы

В Курскую область РФ прилетела мощная "бавовна". Местные власти жалуются на "серьезный обстрел" села Попово-Лежачи Глушковского района. Об этом заявил губернатор области Роман Старовойт.
"Бавовна" произошла сегодня, 24 февраля. В результате "прилетов" повреждені 9 домов: разбиты окна, сломаны заборы. Также Старовойт утверждает, что в населенном пункте якобы были зафиксированы частичные обрушения зданий.
Сообщается, что в одном из домов произошел пожар. Пострадало даже здание местного сельсовета - там выбило стекла.
В результате обстрела село осталось без света. Однако утверждается, что пострадавших нет.
Напомним, в российском Курске ранее произошел взрыв в районе аэродрома. В результате этого произошел пожар, а черный дым окутал все в округе. Пожар был настолько сильный, что его было видно даже со спутника.
На территории авиабазы горели нефтенакопители. Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт в панике начал рассказывать об атаке беспилотников.
Ранее на территории Курской области произошло обрушение железнодорожного моста.
ЧП на стратегическом объекте было диверсией, из-за чего правоохранители завели уголовное дело.
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