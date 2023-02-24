УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Есть разрушения и пропал свет: в Курской области прогремели мощные взрывы

24 февраля 2023, 15:57
Местные власти сообщают, что в результате прилетов пострадало здание местного сельсовета.
взрывы в Курской области
В Курской области прогремели мощные взрывы / Коллаж фото Telegram

В Курскую область РФ прилетела мощная "бавовна". Местные власти жалуются на "серьезный обстрел" села Попово-Лежачи Глушковского района. Об этом заявил губернатор области Роман Старовойт.

"Бавовна" произошла сегодня, 24 февраля. В результате "прилетов" повреждені 9 домов: разбиты окна, сломаны заборы. Также Старовойт утверждает, что в населенном пункте якобы были зафиксированы частичные обрушения зданий.

Сообщается, что в одном из домов произошел пожар. Пострадало даже здание местного сельсовета - там выбило стекла.

видео дня

В результате обстрела село осталось без света. Однако утверждается, что пострадавших нет.

Напомним, в российском Курске ранее произошел взрыв в районе аэродрома. В результате этого произошел пожар, а черный дым окутал все в округе. Пожар был настолько сильный, что его было видно даже со спутника.

На территории авиабазы горели нефтенакопители. Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт в панике начал рассказывать об атаке беспилотников.

Ранее на территории Курской области произошло обрушение железнодорожного моста.

ЧП на стратегическом объекте было диверсией, из-за чего правоохранители завели уголовное дело.

Другие новости:

война в Украине Курск вторжение России взрыв бавовна
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:12

"Остановка войны – смерть для Путина": Жданов объяснил, какая опасность скоро ждет диктатора РФ

16:08

Дуа Липа в прозрачном наряде сверкнула бельем на модном показе

16:05

Почему нельзя мочить Манту: зачем нас в детстве пугали врачиВидео

16:04

Испытывает адские боли: тяжело больной российский актер отказался лечиться в "поганой Америке"

15:57

Есть разрушения и пропал свет: в Курской области прогремели мощные взрывыВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:55

Как восстановить цвет белым носкам - самые дешевые способы

15:53

Как приготовить густой и ароматный гороховый суп за 5 минут: секреты от опытных хозяекВидео

15:40

Ликвидация Путина: экс-замминистра ВОТ раскрыл вероятный сценарийВидео

15:36

"Изуродовала своим вытьем": предательница Анна Асти спела "Чорнобривці" в день, когда РФ напала на УкрануВидео

Реклама
15:24

Приказ Путина захватить Донбасс до 31 марта обречен на провал - ЖдановВидео

15:23

"Мама, не плачь, я вернусь": Барских до слез растрогал фанатов песней-посланием в годовщину войныВидео

14:51

Уже в Украине: Польша подтвердила передачу первых танков Leopard 2Видео

14:34

Гороскоп на завтра 25 февраля 2023: Рыбам – вдохновение, Скорпионам - легкостьВидео

14:33

Пэрис Хилтон впервые показала лицо новорожденного сына

14:16

"Продолжение оккупации": в ОП объяснили, в чем подвох "мирного плана" КНР по Украине

14:11

Газманов нелепо оправдался за свой позор перед стадионом в ЛужникахВидео

14:06

Олег Жданов. Главный провал РФ за год войныВидеоблоги

14:06

73-летняя Пугачева выгуляла Галкина и 10-сантиметровые каблуки в ИзраилеВидео

14:04

"Достали из шкафа лекала Первой мировой": Жданов рассказал о тактике РФ на войне в УкраинеВидео

13:45

Жданов о новом наступлении РФ: это все, на что сегодня способна российская армияВидео

Реклама
13:40

Как отучить кошку воровать еду со стола: 4 рабочие способыВидео

13:27

Запад поставил Путина вне закона: эксперт назвал главный провал РФ за год войныВидео

13:20

"Украину не победить": Лобода показалась в национальном брутальном образе и спела на украинском языкеВидео

13:09

"Жертв будет много": Тука не исключил ядерного удара РФ по Украине, назвав города-целиВидео

13:03

Путин потерпел поражение, он должен прекратить войну - Шольц

12:55

Украинцы за границей: как не потерять заработанных денег новости компании

12:39

Россия тайком хочет купить у Китая партию дронов-камикадзе - Der Spiegel

12:31

Гороскоп Таро на март 2023: Овнам - ожидание, Тельцам - решение проблем, Близнецам - вдохновениеВидео

12:18

Медведеву мерещатся угрозы для РФ: размечтался отодвинуть границы "до Польши"

12:12

Украина вернется к границам 1991 года летом, в РФ это осознают: Жданов – об итогах года войныЭксклюзив

12:02

Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО в июлеВидео

11:53

"Влажная" мечта Путина: экстрасенс Каин спрогнозировал, будет ли новая мировая война

11:40

Гороскоп на март 2023 для Весов: везение и большие перемены в личной жизниВидео

11:17

Эксперт объяснил, что может помешать масштабному контрнаступлению ВСУВидео

11:09

Элтон Джон перевел в помощь Украине большую сумму и вспомнил свой легендарный концерт в Киеве

10:38

Джонсон призвал "растопить лёд" и предоставить Украине истребители - Sky News

10:30

Гороскоп на сегодня 24 февраля 2023: Овнам – волонтерство, Львам – творчество

10:27

У Байдена объяснили, почему Украина быстро не получит истребители F-16

10:14

Кошка сама пришла в дом: что это значит и почему категорически запрещено прогонять мурлыку

10:06

Тука спрогнозировал, сможет ли остаться в живых Кадыров после краха путинской системы

Реклама
10:00

Мирный план Китая: и тут Путин получил пощечинумнение

09:45

"Война – выбор Путина": Белый дом ответил на "мирный план" Китая

09:39

Даже Иран не позволяет себе такой слабой игры, как Китаймнение

08:50

Какие болезни органов делают человека непригодным к службе в армии: объяснениеВидео

08:44

Угроза российского ядерного удара: эксперт спрогнозировал жесткий ответ СШАВидео

08:16

"Это будет год нашей с вами победы": Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения РФВидео

08:15

Решение в Кремле по Молдове окончательно принятомнение

07:53

На Донбассе спортсмен и боец ВСУ погиб в бою с танком, спасая раненых побратимовВидео

07:38

В день годовщины вторжения РФ США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд – CNNВидео

06:51

Китай представил "мирный план" по поводу войны России в Украине: о чем в нем идет речь

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять