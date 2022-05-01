Диверсия в России: под Курском подорвали железнодорожный мост

Взорванный мост в РФ / Baza

В воскресенье, 1 мая, на территории Курской области произошло обрушение железнодорожного моста.

Как рассказал губернатор граничащего с Украиной российского региона Роман Старовойт, обрушение конструкций железнодорожного моста на 67-м километре ж/д сообщения Суджа-Сосновый Бор произошло в 11:20 по местному времени.

Старовойт сообщил, что на месте ЧП работают правоохранители и сотрудники МЧС, которые выясняют обстоятельства инцидента на стратегическом объекте. Губернатор Курской области также заявил, что железнодорожное сообщение использовалось для передвижения товарных составов.

"Пострадавших нет. Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает", — добавил Старовойт в своей публикации.

Позже он уточнил, что ЧП на стратегическом объекте было диверсией, из-за чего правоохранители завели уголовное дело.

/ Baza

"Следственные органы и специалисты силовых ведомств будут разбираться. Более подробную информацию дадим чуть позже", — добавил Старовойт в видеообращении.

Поврежденный железнодорожный мост расположен недалеко от государственной границы Украины.

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