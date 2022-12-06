"Бавовна" на аэродроме в Курске: черный дым было видно даже со спутника

В российском Курске 6 декабря произошел взрыв в районе аэродрома. В результате этого произошел пожар, а черный дым окутал все в округе. Пожар был настолько сильный, что его было видно даже со спутника. Снимки опубликовали Схемы.
На территории авиабазы горели нефтенакопители. Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт в панике начал рассказывать об атаке беспилотников.
Стоит отметить, что на этой авиабазе дислоцируется множество российских самолетов, которые время от времени устраивают массированные ракетные удары по Украине и терроризируют всех украинцев.
Взрывы на аэродромах России
В понедельник, 5 декабря, в Энгельсе Саратовской области на российской военной авиабазе прогремели взрывы. По предварительным данным, неизвестный ударный беспилотник упал на взлетно-посадочную полосу, после чего произошел взрыв. Было повреждено минимум два бомбардировщика Ту-95.
В Минобороны РФ подтвердили удар по военным аэродромам в Саратовской и Рязанской областях. В результате ликвидированы трое военных РФ, также нанесены повреждения боевым самолетам оккупантов, говорится в сообщении Минобороны РФ.
После этого у Путина сделали заявление относительно ситуации. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Путину доложили о взрывах на двух аэродромах в Саратовской и Рязанской областях. Он регулярно получает информацию о подобных инцидентах. Но Кремль не знает точной информации и советует обратиться в Министерство обороны.
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что взрывы на двух стратегических аэродромах в России могут сорвать кампанию РФ с атак на объекты инфраструктуры и энергосетей Украины.
Другие новости:
- "Впишутся в границы России": Кулеба высмеял радостного Путина из-за "прогулки" по Крымского мосту
- Ракетный удар по энергообъектам: ситуация стабилизируется через 1-2 дня - Укрэнерго
- Взрыв на аэродроме в РФ: в ВСУ рассказали о значительном сокращении способностей оккупантов