"Бавовна" на аэродроме в Курске: черный дым было видно даже со спутника

Спутник запечатлел, как после взрыв на аэродроме поднимается густой черный дым.

Взрыв на аэродроме в Курске было видно со спутника / Коллаж фото скриншот, Planet Labs

В российском Курске 6 декабря произошел взрыв в районе аэродрома. В результате этого произошел пожар, а черный дым окутал все в округе. Пожар был настолько сильный, что его было видно даже со спутника. Снимки опубликовали Схемы.

На территории авиабазы горели нефтенакопители. Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт в панике начал рассказывать об атаке беспилотников.

Стоит отметить, что на этой авиабазе дислоцируется множество российских самолетов, которые время от времени устраивают массированные ракетные удары по Украине и терроризируют всех украинцев.

Взрыв на аэродроме в Курске было видно со спутника / Planet Labs

Взрыв на аэродроме в Курске было видно со спутника / Planet Labs

Взрывы на аэродромах России

В понедельник, 5 декабря, в Энгельсе Саратовской области на российской военной авиабазе прогремели взрывы. По предварительным данным, неизвестный ударный беспилотник упал на взлетно-посадочную полосу, после чего произошел взрыв. Было повреждено минимум два бомбардировщика Ту-95.

В Минобороны РФ подтвердили удар по военным аэродромам в Саратовской и Рязанской областях. В результате ликвидированы трое военных РФ, также нанесены повреждения боевым самолетам оккупантов, говорится в сообщении Минобороны РФ.

После этого у Путина сделали заявление относительно ситуации. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Путину доложили о взрывах на двух аэродромах в Саратовской и Рязанской областях. Он регулярно получает информацию о подобных инцидентах. Но Кремль не знает точной информации и советует обратиться в Министерство обороны.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что взрывы на двух стратегических аэродромах в России могут сорвать кампанию РФ с атак на объекты инфраструктуры и энергосетей Украины.

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