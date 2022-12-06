Утро в Курске началось с "хлопка": россияне в панике говорят об ударе беспилотником по аэродрому

Пожар охватил нефтенакопитель, его пытаются потушить. Пострадавших нет.

Пожар на аэродроме в Курске/ Telegram, скрин

В российском Курске вспыхнул пожар на аэродроме. Там горит нефтенакопитель.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram. При этом он заявляет о якобы ударе беспилотником.

"В результате атаки беспилотника в районе Курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте", – написал губернатор Курской области.

Тем временем в соцсетях распространяются фото и видео масштабного пожара, который вспыхнул в Курске.

скрин

Пожар на аэродроме в Курске/ Telegram

Пожар на аэродроме в Курске / скрин

Взрывы на аэродромах России

В понедельник, 5 декабря, в Энгельсе Саратовской области на российской военной авиабазе прогремели взрывы. По предварительным данным, неизвестный ударный беспилотник упал на взлетно-посадочную полосу, после чего произошел взрыв. Было повреждено минимум два бомбардировщика Ту-95.

В Минобороны РФ подтвердили удар по военным аэродромам в Саратовской и Рязанской областях. В результате ликвидированы трое военных РФ, также нанесены повреждения боевым самолетам оккупантов, говорится в сообщении Минобороны РФ.

После этого у Путина сделали заявление относительно ситуации. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Путину доложили о взрывах на двух аэродромах в Саратовской и Рязанской областях. Он регулярно получает информацию о подобных инцидентах. Но Кремль не знает точной информации и советует обратиться в Министерство обороны.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что взрывы на двух стратегических аэродромах в России могут сорвать кампанию РФ с атак на объекты инфраструктуры и энергосетей Украины.

Читайте также: