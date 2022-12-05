Ракетный удар по энергообъектам: ситуация стабилизируется через 1-2 дня - Укрэнерго

В Украине будут задействованы аварийные отключения, пока ситуацию в энергосистеме не удастся стабилизировать.

Ситуация со светом стабилизируется через 1-2 дня / Коллаж фото ДТЭК Киевские электросети, УНИАН

Россия пыталась атаковать ракетами украинские объекты энергосистемы. В результате этого "прилеты" были зафиксированы в 3 регионах. В Укрэнерго считают, что стабилизировать ситуацию получиться в течение одного-двух дней. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Оккупанты 5 декабря значительно повредили электростанции и подстанции, которые являются частью магистральной сети.

"Это стандартный технологический процесс, который мы наблюдали не раз после массированных атак, когда день-два нужны для того, чтобы восстановить уровень производства в системе. После этого ожидаем, что ситуация стабилизируется, и будем возвращаться постепенно к нормальному функционированию, как это сейчас возможно в этих условиях", - сказал Кудрицкий.

В стране будут также применяться аварийные отключения, пока ситуацию не удастся стабилизировать.

Ракетная атака оккупантов по Украине 5 декабря

Напомним, в понедельник, 5 декабря, РФ вновь нанесла массированный ракетный удар по Украине. Как рассказал в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пуски ракет осуществили стратегические бомбардировщики РФ, а также корабли из акватории Черного моря.

В результате ракетного удара РФ были повреждены два объекта инфраструктуры, поэтому в ряде областей Украины применили экстренные отключения электроэнергии.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили более 60 из более 70 выпущенных ракет, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Между тем в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в России запасы высокоточных ракет уже на критическом уровне. Поэтому российские оккупанты не смогут часто и массово бить ракетами по всей Украине. Однако у них много ракет меньшего радиуса действия, поэтому будут страдать прифронтовые регионы.

Также сообщалось, что на территории Молдовы упала ракета во время ракетного удара российских захватчиков по Украине. Ее остатки обнаружили пограничники, патрулировавшие территорию, во фруктовом саду вблизи города Бричень, сообщили в Министерстве внутренних дел Республики Молдова.

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