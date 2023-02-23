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"Все пошло ужасно не так": Путин признал перед окружением, что РФ была не готова к войне – Financial Times

23 февраля 2023, 17:37
Диктатор РФ планировал вторжение в узком кругу лиц. После объявления о нападении в Кремль сбежалось окружение Путина, которое узнало обо всем из телевизора.
Владимир Путин, уничтоженная российская техника
Путин признал перед окружением, что РФ была не готова к войне/ сайт Кремля, Генштаб ВСУ

Российский диктатор Владимир Путин после череды неудач на фронте признал перед своим окружением, что РФ на самом деле не была готова к войне таких масштабов, и что в российской армии беспорядок. Однако глава Кремля не сразу признал свою ошибку в отношении войны против Украины. Когда он планировал вторжение, то был уверен, что российские войска дойдут до Киева за несколько дней.

Диктатор РФ спланировал вторжение в Украину в узком кругу лиц. Многие из его окружения даже не знали, что Путин принял такое решение, и узнали об этом из телевизора. Такие детали сообщает "Financial Times" со ссылкой на свои источники.

"Всё высшее руководство Кремля узнало о вторжении лишь тогда, когда увидело, как Путин объявил о "специальной военной операции" (войне – ред.) по телевидению в то утро (24 февраля 2022 года – ред.)", – отмечают в издании.

видео дня

После того, как Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину по телевидению, в Кремль начали приезжать растерянные российские олигархи. Один из них спросил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, как глава Кремля мог спланировать такие действия в узком кругу лиц, что даже его окружение об этом не знало. На что Лавров ответил, что у Путина "есть три советника: Иван Грозный, Петр Первый и Екатерина Великая".

"Война оказалась для РФ болотом исторических масштабов"

В издании отмечают, что план Путина предусматривал молниеносный захват Киева за несколько дней. Вместо этого "война оказалась для России болотом исторических масштабов".

Но даже после череды неудач, когда уже стало понятно, что цена вторжения для России будет очень большой, кремлевский лидер всё равно был полон решимости довести дело до конца, сообщает издание.

"Идея никогда не заключалась в том, чтобы убить сотни тысяч людей. Всё пошло ужасно не так", – заявил бывший высокопоставленный чиновник РФ.

Сейчас глава Кремля ищет всё новые аргументы, чтобы оправдать свои решения. Он пытается показать всё так, будто бы у него не было выбора, кроме как продолжать вторжение дальше.

Путин признал перед окружением, что РФ была не готова к войне

Бывший российский чиновник рассказал изданию, что Путин уже признает перед близкими людьми, что Россия не была готова к войне таких масштабов.

"Оказывается, мы были совершенно не готовы. В армии беспорядок. Наша промышленность в беспорядке. Но хорошо, что мы узнали об этом именно сейчас, а не тогда, когда НАТО вторгнется к нам", – пересказал слова Путина бывший чиновник РФ.

Также отмечается, что Путин стал более изолированным во время пандемии коронавируса. В тот период времени глава Кремля провел несколько месяцев в своей резиденции на Валдае. Там с ним был приближенный олигарх Юрий Ковальчук – именно он вдохновил диктатора РФ на размышления о том, что Путин может иметь "историческую миссию утверждение величия России, подобно Петру Великому".

Затем дров в костер подбросил кум Путина Виктор Медведчук, который во время разработки главой Кремля плана вторжения в Украину уверял диктатора, якобы украинцы будут встречать российские войска "с теплыми объятиями".

Сейчас Путин признает, что РФ платит высокую цену за эту войну, однако останавливаться не хочет, пишет издание.

"Он говорит: "Мы платим огромную цену, я понимаю. Мы недооценили, насколько это может быть сложно". Но как можно убедить сумасшедшего? Его мозг разрушится, если он поймет, что это была ошибка", – подытожил собеседник издания.

Война в Украине

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов выразил уверенность, что мы приближаемся к концу войны, и что Россия будет вынуждена вывести свои войска с территории Украины. Он заявил, что этому поспособствует как давление украинской армии, так и политические процессы в самой России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине нужны истребители для того, чтобы закончить войну и оттеснить Россию за ее восточные границы. При этом западные самолеты не будут использоваться для нанесения ударов по целям на территории РФ.

Напомним, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Украина долго работала над тем, чтобы Запад передал защитникам мощные танки, необходимые для контрнаступления и освобождения украинских территорий. Уже удалось добиться положительного решения и весной Украина получит серьезное количество танков.

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