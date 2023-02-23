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"Будет серьезное количество": в Германии рассказали хорошие подробности о сроках поставок танков

23 февраля 2023, 15:39
Ожидается, что первые танки прибудут в Украину уже в марте. Поставки запланированы из Германии и Испании.
Германия, танки Leopard 2
В апреле у Украины будет серьезное количество танков / Коллаж фото bundeswehr, pixabay.com

Украина долго работала над тем, чтобы Запад передал защитникам мощные танки, необходимы для контрнаступления и освобождения украинских территорий. Уже удалось добиться позитивного решения и весной Украина получит серьезное количество танков. Об этом заявила посол Германии в Украине Анки Фельдгузен, сообщает Радио Свобода.

Первые танки прибудут в Украину уже в марте.

"Мы уже сообщили о том, что наши первые танки будут в конце марта. Ваши военные сейчас учатся на них. Мы видим картинки из полигона в Германии", - сказала посол.

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Поставка танков в марте запланирована также из Испании. Ожидается, что в апреле у Украины будет серьезное количество танков.

Украина получит танки Leopard от Запада

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин во время заседания в формате Рамштайн 14 февраля заявил, что танки Leopard немецкого производства согласились передать Украине восемь стран – Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

Также сообщалось, что в правительстве Финляндии пока не приняли решение о передаче немецких боевых танков Leopard для армии Украины. Там колеблются из-за того, что имеют общую границу со страной-агрессором РФ. Об этом рассказала глава финского правительства Санна Марин.

Ранее, в начале февраля, правительство Германии одобрило предоставление Украине 178 боевых современных танков Leopard 1. Первая партия такой военной помощи должна прибыть в нашу страну летом этого года, другая часть – в 2024 году. В то же время немецкое правительство одобрило еще одно решение для Украины. Как сообщает пресс-служба правительства ФРГ, теперь официально разрешен экспорт боевых танков Leopard 1 A5 Украине от других стран.

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