Глава Пентагона назвал страны, которые помогут создать "танковый кулак" для ВСУ

Танки Leopard немецкого производства согласились передать Украине восемь стран, рассказал Ллойд Остин.

​ Ллойд Остин назвал страны, которые предоставят Украине Leopard и системы ПВО / скриншот

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что танки Leopard немецкого производства согласились передать Украине восемь стран - Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

Системы ПВО должны передать США, Германия и Нидерланды, а также Франция и Италия. Об этом Остин заявил во время заседания в формате Рамштайн 14 февраля.

"Группа стран, в том числе Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды совместно работают над передачей Украине танков" – сказал Остин.

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Он уточнил, что США, Германия и Нидерланды предоставят системы Patriot, а Франция и Италия – SAMP/T.

Глава Пентагона также добавил, что США, Чехия и Нидерланды передадут Киеву 90 танков Т-72.

"США и Чехия дадут танки в дополнение к уже полученным от Польши Т-72", – сказал он.

Другие страны согласились помочь в снабжении боеприпасами.

Танки для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о количестве танков, которые западные партнеры вскоре намерены передать Украине. По его словам, в первой волне помощи от союзников Украина должна получить 120-140 современных западных танков.

Германия вовремя передаст Вооруженным силам Украины обещанные танки Leopard. В ФРГ убеждают, что украинские защитники получат "Леопарды" в конце марта-начале апреля. Об этом во время брифинга заявил представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт.

Дания передаст для использования на фронте украинскими военными танки Leopard 1A5, которые уже сняты с вооружения датской армии. Первые танки поступят в течение нескольких месяцев.

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