Глава Пентагона назвал страны, которые помогут создать "танковый кулак" для ВСУ

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что танки Leopard немецкого производства согласились передать Украине восемь стран - Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.
Системы ПВО должны передать США, Германия и Нидерланды, а также Франция и Италия. Об этом Остин заявил во время заседания в формате Рамштайн 14 февраля.
"Группа стран, в том числе Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды совместно работают над передачей Украине танков" – сказал Остин.
Он уточнил, что США, Германия и Нидерланды предоставят системы Patriot, а Франция и Италия – SAMP/T.
Глава Пентагона также добавил, что США, Чехия и Нидерланды передадут Киеву 90 танков Т-72.
"США и Чехия дадут танки в дополнение к уже полученным от Польши Т-72", – сказал он.
Другие страны согласились помочь в снабжении боеприпасами.
Танки для Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о количестве танков, которые западные партнеры вскоре намерены передать Украине. По его словам, в первой волне помощи от союзников Украина должна получить 120-140 современных западных танков.
Германия вовремя передаст Вооруженным силам Украины обещанные танки Leopard. В ФРГ убеждают, что украинские защитники получат "Леопарды" в конце марта-начале апреля. Об этом во время брифинга заявил представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт.
Дания передаст для использования на фронте украинскими военными танки Leopard 1A5, которые уже сняты с вооружения датской армии. Первые танки поступят в течение нескольких месяцев.
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