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В ФРГ откровенно ответили, долго ли украинцам еще ждать обещанных танков Leopard

8 февраля 2023, 18:06
Представитель Минобороны Германии подчеркнул, что кроме ФРГ танки Leopard 2 планируют предоставить также Польша, Канада и Португалия.
В ФРГ откровенно ответили, долго ли украинцам еще ждать обещанных танков Leopard
В ФРГ рассказали, когда ВСУ получат танки Leopard / Википедия, УНИАН

Германия вовремя передаст Вооруженным силам Украины обещанные танки Leopard. В ФРГ убеждают, что украинские защитники получат "Леопарды" в конце марта-начале апреля. Об этом во время брифинга заявил представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт.

"Накануне министр обороны Борис Писториус во время визита в Киев объявил о планах передать как танки Leopard 2, так и Leopard 1. В конце марта-начале апреля первые системы будут в Украине", - сказал Гебештрайт, передает Укринформ.

По его словам, Берлин продолжает переговоры с партнерами по присоединению к "танковой коалиции", в то же время определенные колебания он объяснил тем, что это непросто, учитывая необходимость обеспечения собственной безопасности и безопасности НАТО.

"Принципом остается оказание широкой помощи Украине теми возможностями, которые имеет каждая страна", - подчеркнул Гебештрайт.

Представитель Минобороны Арно Коллац уточнил, что кроме Германии танки Leopard 2 планируют предоставить также Польша и Канада. Кроме того, Португалия заявила о готовности сделать это. А Leopard 1 могут предоставить Нидерланды и Дания. Бельгия также дала понять, что заинтересована в участии. Коллац добавил, что речь идет не обязательно о передаче танков, но и о предоставлении боеприпасов, запчастей, обучении персонала – все это относится к пакету.

Военная помощь от Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев заявил, что Украина до конца текущего месяца получит от Германии боеприпасы и несколько видов военной техники.

В частности, планируется предоставление Украине большего количества управляемых ракет. Кроме управляемых ракет, также планируют предоставить пять зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard и пять инженерных машин Pioneer 2A1 Dachs. Также в марте планируют предоставить пять мостоукладчиков типа Biber.

Кроме того, правительство Германии одобрило еще одно решение для Украины. Как сообщает пресс-служба правительства ФРГ, теперь официально разрешен экспорт боевых танков Leopard 1 A5 Украине от других стран. Сколько основных боевых танков Leopard 1 A5 будет фактически поставлено в Украину, зависит от необходимых ремонтных работ.

Вместе с тем, у Германии есть опасения относительно танков для Украины. Как пишет Bloomberg, власти страны опасаются из-за того, что союзники могут передать меньше танков, чем нужно Украине для освобождения своих территорий. В ФРГ акцентировали внимание на том, что они ожидают от союзников "быстрых" поставок танков для Украины.

Больше новостей о военной помощи Украине:

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