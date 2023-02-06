"Российский ленд-лиз": эксперт рассказал, как оккупанты снабжают ВСУ своей редкой техникой

В стране-агрессоре России все больше наращивается дефицит военной техники. Именно поэтому захватчики отправляют на фронт редкие экспонаты.

Коваленко рассказал, как оккупанты обеспечивают ВСУ своей редкой техникой / Минобороны РФ, скриншот

Вооруженные силы Украины довольно часто берут в трофеи российскую технику, которая выпускается в ограниченных партиях. Таким образом захватчики обеспечивают наших защитников редким "ленд-лизом", а сами остаются ни с чем. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью ТСН.uа.

"Недавно мы увидели наших военных на фоне комплекса РЭБ РБ-341В "Леер-3". Это – редкий комплекс, о котором никто не говорил, что это – трофей. Но оказалось, что он теперь на вооружении в ВСУ", - рассказал эксперт.

Кроме того, по словам Коваленко, недавно возле Бахмута украинские воины "затрофеили" бронированный автомобиль ГАЗ-3937 "Водник".

"Это свидетельствует о том, что в ВСУ есть редкие элементы военной техники российского производства. Потому что если мы говорим о "Воднике" – это бронированный автомобиль, который был изготовлен в России. Их есть не более, чем 50 единиц. И он уже в зоне боевых действий. Раньше их видели только в Донецке, но мы не видели их уничтожения или трофеев", - отметил эксперт.

Коваленко также подчеркнул, что в стране-агрессоре России все больше наращивается дефицит военной техники. Именно поэтому захватчики отправляют на фронт редкие экспонаты.

"Россиянам не хватает техники и они вынуждены отправлять редкие экспонаты в зону боевых действий. Дефицит наращивается в РФ", - добавил он.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Как сообщал Главред, ВСУ продолжают наносить сокрушительные потери российским оккупантам. По информации украинского военного командования, бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили три вертолета: Ми-24, Ка-52 и еще один, тип которого сейчас уточняется.

К слову, в ходе боевых действий после вторжения в Украину российские оккупанты, согласно визуально подтвержденным данным, потеряли более 9 тысяч транспортных средств и единиц тяжелого вооружения. Согласно данным аналитического проекта Oryx, в список попали только уничтоженные транспортные средства и оборудование, в отношении которых есть фото- и видеоматериалы.

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