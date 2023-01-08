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Бойцы ВСУ ловко отработали по вражеским целям: уничтожено сразу три дорогущих российских вертолета

8 января 2023, 21:30
Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага, а также 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Бойцы ВСУ ловко отработали по вражеским целям: уничтожено сразу три дорогущих российских вертолета
ВСУ сбили три вражеских вертолета / wikipedia.org, ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить сокрушительные потери российским оккупантам. Так, в воскресенье, 8 января, украинские защитники сбили аж три вражеских вертолета.

"Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага, а также 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов", - сообщает Генштаб ВСУ.

По информации украинского военного командования, бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили три вертолета: Ми-24, Ка-52 и еще один, тип которого сейчас уточняется.

Кроме того, отмечается, что наши воины уничтожили еще и три российских беспилотника. По предварительной информации, это были разведывательные "Орланы".

Также, по данным военных, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два района сосредоточения живой силы и склад горюче-смазочных материалов оккупантов.

Отметим, что по данным Википедии, Ка-52 (также известен как "Аллигатор") – это российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляющая разведку местности, целеуказания и координации действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Является продолжением развития модели Ка-50 "Черная акула". Стоимость одной единицы Ка-52 составляет 16 млн долларов США.

В то же время, как пишет Википедия, Ми-24 (также известный как "Крокодил") – советский вертолет поддержки пехоты (ударный вертолет). Был основным штурмовым вертолетом стран соцлагеря. Концепция Ми-24 предусматривала тесное взаимодействие с бронетанковыми и пехотными частями во время широкомасштабного военного конфликта второй половины XX века.

Напомним, ранее бойцы ВСУ уничтожили российский тактический фронтовой бомбардировщик Су-24М. Вражеская цель была сбита под Бахмутом в Донецкой области. По данным военного корреспондента Андрея Цаплиенко, борт RF 93798 принадлежал к 11-му смешанному авиационному полку с местом базирования на аэродроме Мариновка возле Волгограда. Бойцы ВСУ также рядом с обломками нашли шлем одного из летчиков. На нем фамилия "Редькин".

Также сообщалось, что украинские защитники в течение сорока минут сбили российский ударный вертолет К-52, а также штурмовик Су-25 общей стоимостью около $27 млн. Вражеские вертолеты были сбиты подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг".

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