В яблочко: бойцы НГУ сбили крылатую ракету РФ на подлете к Киеву – эффектное видео

Крылатую ракету РФ в Киевской области сбили из с помощью ПЗРК украинские защитники в четверг утром, 29 декабря, в ходе массированного удара оккупантов.
Видео удачной работы украинских бойцов публикуется в Facebook Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.
Отметим, что позиции украинских защитников располагались на крыше высотного строения, откуда они заметили пролет крылатой ракеты РФ.
При этом украинский боец с ПЗРК на плече прицелился и сделал пуск по вражеской цели. Очевидно, что ракета оккупантов была сбита, о чем свидетельствуют радостные возгласы украинских защитников.
"Сегодня во время массированного ракетного обстрела российскими террористами гражданской инфраструктуры воины зенитного ракетного артдивизиона Бригады быстрого реагирования НГУ перехватили российскую ракету над Киевщиной", - говорится в сообщении.
Ракетный удар РФ
Напомним, масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине в четверг с раннего утра, 29 декабря.
Об этом идет речь в сообщении Оперативного командования Пивдень в Facebok.
Уточняется, что оккупанты вывели в Черное море на боевое дежурство надводные ракетоносители.
Кроме того, также зафиксирована активность стратегической авиации российских оккупантов.
В результате удара РФ в Киеве обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе.
Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.
Уже известно о как минимум троих пострадавших в Киеве.
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