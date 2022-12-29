В яблочко: бойцы НГУ сбили крылатую ракету РФ на подлете к Киеву – эффектное видео

Позиции украинских защитников располагались на крыше высотного строения, откуда они заметили пролет крылатой ракеты РФ.

Боец НГУ стреляет из ПЗРК по ракете РФ / Скриншот

Крылатую ракету РФ в Киевской области сбили из с помощью ПЗРК украинские защитники в четверг утром, 29 декабря, в ходе массированного удара оккупантов.

Видео удачной работы украинских бойцов публикуется в Facebook Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

Отметим, что позиции украинских защитников располагались на крыше высотного строения, откуда они заметили пролет крылатой ракеты РФ.

При этом украинский боец с ПЗРК на плече прицелился и сделал пуск по вражеской цели. Очевидно, что ракета оккупантов была сбита, о чем свидетельствуют радостные возгласы украинских защитников.

"Сегодня во время массированного ракетного обстрела российскими террористами гражданской инфраструктуры воины зенитного ракетного артдивизиона Бригады быстрого реагирования НГУ перехватили российскую ракету над Киевщиной", - говорится в сообщении.

/ Скриншот

Ракетный удар РФ

Напомним, масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине в четверг с раннего утра, 29 декабря.

Об этом идет речь в сообщении Оперативного командования Пивдень в Facebok.

Уточняется, что оккупанты вывели в Черное море на боевое дежурство надводные ракетоносители.

Кроме того, также зафиксирована активность стратегической авиации российских оккупантов.

В результате удара РФ в Киеве обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе.

Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.

Уже известно о как минимум троих пострадавших в Киеве.

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