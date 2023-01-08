Хвастался штурмом "Азовстали": ВСУ "откобзонили" оккупанта, добровольно ушедшего убивать украинцев

Захватчика ликвидировали еще в декабре, а похоронили – в январе во временно оккупированном Севастополе.

ВСУ ликвидировали оккупанта Дмитрия Клепова / Telegram OSINT Georgia

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского захватчика Дмитрия Клепова, который хвастался штурмом "Азовстали". Его уничтожили еще в декабре, а похоронили – в январе во временно оккупированном Севастополе.

"В Херсонской области ликвидирован 33-летний замполит 2-й роты ДШБ 810-й бригады морской пехоты (Севастополь, оккупированный Крым) лейтенант Дмитрий Клепов. Оккупант погиб 19 декабря, похоронили его только 6 января в Севастополе", - пишет OSINT-исследователь Иракли Комахидзе.

Отмечается, что захватчик является уроженцем Братска Иркутской области. По профессии - юрист. В 2015 году приехал в Севастополь, где подписал контракт на службу в 810-й бригаде.

В марте 2022 года Клепов женился и вскоре отправился на войну в Украину. Участвовал в штурме "Азовстали" Мариуполя и даже засветился в интервью на российском ТВ.

В августе оккупант приезжал домой, чтобы увидеть новорожденного сына. В конце лета из контрактника Клепова слепили офицера, присвоив ему лейтенанта, и отправили в Херсонскую область. А там уже ВСУ ловко уничтожили захватчика.

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200 "стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

Кроме того, на войне в Украине был ликвидирован мобилизованный из Свердловской области 27-летний Александр Сизиков. Перед отправкой на фронт оккупант заявлял, что его "дело верное".

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