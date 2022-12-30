Мощный взрыв в Донецке: ликвидирован топ-чиновник из Следкома РФ

В захваченном РФ Донецке в результате обстрела уничтожен замначальника отдела военного следственного управления Следственного комитета РФ по объединенной группировке войск подполковник юстиции Евгений Рыбаков.
Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.
Уточняется, что военный следователь РФ ликвидирован в ходе так называемой "специальной военной операции", как в РФ называют войну против Украины.
По данным российских пропагандистов, Рыбаков уничтожен после недавнего обстрела гостиницы "Виктория".
Напомним, в Мариуполе партизаны уничтожили российского захватчика из оккупационной администрации, еще один получил ранения.
В районе оккупационной администрации был взорван автомобиль ВАЗ белого цвета, перекрашенный в болотный камуфляж. За рулем находился военный чиновник.
Ранее сообщалось, что в Луганске, захваченном российскими оккупантами, прогремел взрыв в здании "генеральной прокуратуры" террористической "ЛНР".
В результате взрыва погиб "генпрокурор" "ЛНР" Сергей Горенко.
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