Мощный взрыв в Донецке: ликвидирован топ-чиновник из Следкома РФ

Евгений Рыбаков погиб после недавнего обстрела донецкой гостиницы "Виктория".

Евгений Рыбаков / Telegram

В захваченном РФ Донецке в результате обстрела уничтожен замначальника отдела военного следственного управления Следственного комитета РФ по объединенной группировке войск подполковник юстиции Евгений Рыбаков.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

Уточняется, что военный следователь РФ ликвидирован в ходе так называемой "специальной военной операции", как в РФ называют войну против Украины.

По данным российских пропагандистов, Рыбаков уничтожен после недавнего обстрела гостиницы "Виктория".

Напомним, в Мариуполе партизаны уничтожили российского захватчика из оккупационной администрации, еще один получил ранения.

В районе оккупационной администрации был взорван автомобиль ВАЗ белого цвета, перекрашенный в болотный камуфляж. За рулем находился военный чиновник.

Ранее сообщалось, что в Луганске, захваченном российскими оккупантами, прогремел взрыв в здании "генеральной прокуратуры" террористической "ЛНР".

В результате взрыва погиб "генпрокурор" "ЛНР" Сергей Горенко.

Читайте еще: