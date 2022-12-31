Дистанция - 2710 метров: украинский снайпер ликвидировал врага и установил мировой рекорд

Украинский снайпер из центра спецопераций имени атамана Антина Головатого установил мировой рекорд по дальнему боевому выстрелу.

Снайпер, ВСУ / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Украинский снайпер из 73-го Морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого установил мировой рекорд по дальности снайперского выстрела. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал офицер Сил специальных операций Алекс Туманов.

Он говорит, что украинский боец ликвидировал российского врага с дистанции 2710 метров. Позднее факт ликвидации подтвердил Генштаб ВСУ.

"Прицел Nightforce. Боеприпасом Hornady A-Max BMG, 750 grain. И с использованием призмы Wedge Prism 100 MOA/29,1 MRAD. Целью были огневые позиции противника, которые вели постоянный обстрел мирных поселков и позиций ВСУ", – отметил Туманов. И добавил, что наш снайпер стрелял из McMillan Tac 50.

"Выстрел был выполнен с дистанции 2710 метров по двум противникам, которые вели огонь по позициям ВСУ. Учитывались все малейшие факторы погодных условий и рельефа местности. Ветер – около 1 м/с. После корректировки первого выстрела последующие были совершены в цель. Начальная скорость – 836 м/с", – говорит офицер.

Туманов также уточнил, что официально рекордом по дальности считается выстрел канадского снайпера с позывным WALI на 3540 метров во время войны в Ираке. Но недавно тот сам рассказал, что этот рекорд – миф, выдуманный его командованием. И потому-то теперь звание рекордсмена должно принадлежать украинскому снайперу.

Напомним, ранее сообщалось, что Силы обороны Украины ударили по месту расположения российских оккупантов в Херсонской области. Точный удар был нанесен в районе населенного пункта Днепряны. В здании на момент удара находились до 500 российских захватчиков. В результате оккупанты вывозили оттуда погибших захватчиков грузовиками, а многих раненых отвезли в ближайший госпиталь.

Крометого, бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили 529 оккупантов РФ, которые были отправлены на передовую из села Валуй Белгородской области. Родственники оккупантов, которые находятся в восточной части Украины, уже знают о катастрофических потерях.

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