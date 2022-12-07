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На Бахмутском направлении ВСУ сбили бомбардировщик Су-24 ЧВК Вагнера

7 декабря 2022, 16:34
Борт RF 93798 принадлежал к 11-му смешанному авиационному полку с местом базирования на аэродроме Мариновка возле Волгограда.
Су-24
Обломки сбитого российского Су-24 / Telegram А.Цаплиенко

Бойцы ВСУ уничтожили российский тактический фронтовой бомбардировщик Су-24М на Донбассе.

Украинские защитники продемонстрировали обломки сбитого Су-24М, который "приземлили" под Бахмутом в Донецкой области. По данным военного корреспондента Андрея Цаплиенко, борт RF 93798 принадлежал к 11-му смешанному авиационному полку с местом базирования на аэродроме Мариновка возле Волгограда.

Бойцы ВСУ также рядом с обломками нашли шлем одного из летчиков. На нем фамилия "Редькин".

"Но интересно, что майор Редькин Алексей Александрович является военнослужащим 23-го истребительного полка, который расположен в Восточном военном округе, а это Дальний Восток. И на вооружении в полку другие типы самолетов, чем сбитый Су-24М", - отметил журналист.

Подробности уничтожения бомбардировщика оккупантов РФ

Ясность внес советник главы МВД Антон Геращенко. Он опубликовал скриншоты сообщений пропагандистов РФ, которые сообщили о том, что под Бахмутом был сбит Су-24 наемников ЧВК Вагнера.

Также публикуются имена уничтоженных пилотов:

  • Александр Антонов;
  • Владимир Никишин.
На Бахмутском направлении ВСУ сбили бомбардировщик Су-24 ЧВК Вагнера

Напомним, на восточном направлении бойцами Вооруженных сил Украины был уничтожен очередной вертолет оккупантов Ка-52.

Украинские защитники также сбили беспилотник РФ. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Ранее подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".

Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских вертолета огневой поддержки Ка-52.

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