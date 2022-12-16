Мы сбили 86% ракет РФ, оккупанты опозорились массированной атакой – Арестович о результатах работы ПВО

Оккупанты выпустили всего 76 ракет, но 60 из них сбила украинская противовоздушная оборона.

Украинская ПВО сбила 86% ракет РФ во время утреннего массированного обстрела/ УНИАН, Минобороны РФ

Российские захватчики утром в пятницу, 16 декабря, выпустили по Украине более 70 ракет, украинская противовоздушная оборона сбила более 60 из них.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в Facebook. Он рассказал, какие именно ракеты применяла страна-агрессор для обстрела.

"По предварительной информации, пуски 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 осуществлялись из восьми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области", – рассказал он.

Также противник выпустил 22 крылатые ракеты типа "Калибр" с кораблей Черноморского флота. Три крылатые ракеты Х-22 выпустили по Украине дальние бомбардировщики Ту-22м3 из акватории Черного моря. Еще шесть управляемых авиационных ракет Х-59 и одну Х-31П выпустили российские истребители Су-35.

Арестович рассказал, что оккупанты пытались ракетами Х-59 и Х-31П попасть в пункты управления противовоздушной обороны Украины и атаковать войска радиотехнической разведки.

"Из новенького – жиденький залп крылатыми ракетами воздушного базирования, наполовину предыдущих. Плюс попытка использования Х-59 и Х-31П ракет средней дальности, которыми пытались бить по пунктам управления ПВО и войск радиотехнической разведки. Это они в декабре вспомнили, что надо бить по пунктам управления ПВО и войск радиотехнической разведки. Кривая обучения как у дятла", – отмечает советник председателя ОП.

Он также подметил, что россияне на этот раз сделали значительный акцент на ракетах "Калибр", использовав 22 штуки.

"В целом, россияне ищут приемы и способы, но получается не очень, наши по-прежнему сбили не менее 86% ракет", – подчеркнул Аречтович.

Залужный сообщил, что ПВО уничтожила 60 ракет из 76

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уточнил количество ракет, которые выпустила РФ по Украине. Отмечается, что всего было выпущено по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет. Из них 72 крылатых (Х-101, "Калибр", Х-22) и 4 управляемых авиационных ракеты (Х-59/Х-31П).

"Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожено 60 вражеских ракет. Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие", – подчеркнул Залужный.

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ПВО сбила 37 из 40 ракет, которые летели на Киев

Спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире телемарафон сообщил, что на Киев летело 40 вражеских ракет, а ПВО сбила 37 ракет. При этом он подчеркнул, что это одна из самых массовых ракетных атак с начала полномасштабной войны.

В КМВА не исключают, что в течение дня оккупанты могут осуществить еще несколько волн обстрелов.

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

В Кривом Роге ракета попала в жилой дом. Вследствие этого погибли два человека, еще шестеро получили травмы, среди них трое детей. Под завалами могут находиться два человека, из них один ребенок.

Также сообщалось, что в Киеве из-за ракетной атаки есть перебои с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян подготовить запас питьевой и технической воды.

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