glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Мы сбили 86% ракет РФ, оккупанты опозорились массированной атакой – Арестович о результатах работы ПВО

16 декабря 2022, 14:45
Оккупанты выпустили всего 76 ракет, но 60 из них сбила украинская противовоздушная оборона.
Российская ракета, Алексей Арестович
Украинская ПВО сбила 86% ракет РФ во время утреннего массированного обстрела/ УНИАН, Минобороны РФ

Российские захватчики утром в пятницу, 16 декабря, выпустили по Украине более 70 ракет, украинская противовоздушная оборона сбила более 60 из них.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в Facebook. Он рассказал, какие именно ракеты применяла страна-агрессор для обстрела.

"По предварительной информации, пуски 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 осуществлялись из восьми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области", – рассказал он.

Также противник выпустил 22 крылатые ракеты типа "Калибр" с кораблей Черноморского флота. Три крылатые ракеты Х-22 выпустили по Украине дальние бомбардировщики Ту-22м3 из акватории Черного моря. Еще шесть управляемых авиационных ракет Х-59 и одну Х-31П выпустили российские истребители Су-35.

Арестович рассказал, что оккупанты пытались ракетами Х-59 и Х-31П попасть в пункты управления противовоздушной обороны Украины и атаковать войска радиотехнической разведки.

"Из новенького – жиденький залп крылатыми ракетами воздушного базирования, наполовину предыдущих. Плюс попытка использования Х-59 и Х-31П ракет средней дальности, которыми пытались бить по пунктам управления ПВО и войск радиотехнической разведки. Это они в декабре вспомнили, что надо бить по пунктам управления ПВО и войск радиотехнической разведки. Кривая обучения как у дятла", – отмечает советник председателя ОП.

Он также подметил, что россияне на этот раз сделали значительный акцент на ракетах "Калибр", использовав 22 штуки.

"В целом, россияне ищут приемы и способы, но получается не очень, наши по-прежнему сбили не менее 86% ракет", – подчеркнул Аречтович.

Залужный сообщил, что ПВО уничтожила 60 ракет из 76

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уточнил количество ракет, которые выпустила РФ по Украине. Отмечается, что всего было выпущено по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет. Из них 72 крылатых (Х-101, "Калибр", Х-22) и 4 управляемых авиационных ракеты (Х-59/Х-31П).

"Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожено 60 вражеских ракет. Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие", – подчеркнул Залужный.

Ракетный обстрел Украины
Telegram главнокомандующий ВСУ

ПВО сбила 37 из 40 ракет, которые летели на Киев

Спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире телемарафон сообщил, что на Киев летело 40 вражеских ракет, а ПВО сбила 37 ракет. При этом он подчеркнул, что это одна из самых массовых ракетных атак с начала полномасштабной войны.

В КМВА не исключают, что в течение дня оккупанты могут осуществить еще несколько волн обстрелов.

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

В Кривом Роге ракета попала в жилой дом. Вследствие этого погибли два человека, еще шестеро получили травмы, среди них трое детей. Под завалами могут находиться два человека, из них один ребенок.

Также сообщалось, что в Киеве из-за ракетной атаки есть перебои с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян подготовить запас питьевой и технической воды.

Читайте также:

новости Киева война в Украине крылатые ракеты вторжение России Алексей Арестович Валерий Залужный ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:45

Мы сбили 86% ракет РФ, оккупанты опозорились массированной атакой – Арестович о результатах работы ПВО

14:30

Что делать и как жить киевлянам в случае долгого блэкаута: детальная инструкция от мэрииВидео

14:11

Что означают эти обстрелы наших гражданских объектовмнение

14:06

"Надеюсь, рак": пропагандист Соловьев сильно похудел и осунулся

13:44

"Вы там что, совсем уже?": Данилко высмеял русских пропагандистов, анонсирующую его концерты в РФВидео

Реклама
13:42

Путин выгнал неугодных Хаматову и Раппопорт из попечительского совета благотворительного фонда

13:19

Массированный ракетный удар РФ по Украине: Жданов объяснил логику оккупантовВидео

13:00

Гороскоп на завтра 17 декабря 2022: Козерогам – отдых, Девам – апатия, а Тельцам – стрессы

12:49

Седокова потрусила дряблым обнаженным телом в Париже

12:48

Пентагон ускоряет подписание контрактов на поставку оружия ВСУ - BloombergВидео

12:40

Двое погибших, еще двое до сих пор под завалами: последствия попадания ракеты в жилой дом в Кривом РогеФото

12:28

Потребуется более трех недель на подготовку: Юрий Касьянов - об угрозе наступления РФ с Беларуси

11:49

Путина публично унизили, а он добивает себя пакетом "самоубийственных решений" – ПионтковскийВидео

11:42

Враги выпустили по Украине 60 ракет: в Воздушных силах озвучили детали обстрелаВидео

11:12

Оккупанты ударили ракетой по больнице в Купянске: в ОВА рассказали о последствиях

10:53

В Киеве из-за ракетной атаки врагов перебои с водой - КличкоВидео

10:10

Военный эксперт рассказал, как будут возвращать умы жителей освобожденных Крыма и ДонбассаВидео

09:52

В Кривом Роге ракета попала в жилой дом: из-под завалов достали ребенка, поиски людей продолжаются

09:19

Семь женских имен, чьи владелицы неразлучны с успехомВидео

09:01

РФ ударила ракетами по Украине: взрывы в Киеве и ряде областей, есть "прилеты"Видео

Реклама
08:53

Эксперт объяснил, почему нет смысла сбивать иранские дроны-"мопеды" из ЗРК PatriotВидео

08:43

"Максимальна безвкусица": Королёва показала постельное фотоВидео

08:33

Оккупанты запустили по Украине 60 ракет – глава Николаевской ОВАВидео

08:24

"Режим расползается": в РФ спрогнозировали сроки, когда Путин потеряет властьВидео

08:24

Фатальный сюрприз для умалишенного фюрерамнение

08:19

Путин использует два инструмента, чтобы достичь цели в Украине – ISWВидео

08:15

Праздник Святого Николая Чудотворца: история и традицииВидео

07:58

Мощный удар ВСУ на юге: ликвидированы и ранены более 200 оккупантовВидео

07:38

России еще в 2014 году "подарили" часть украинских территорий - СвитанВидео

07:27

Армия РФ не сможет взять Киев в случае нового наступления – ISWВидео

07:22

Patriot для ВСУ: в Пентагоне ответили на истерику КремляВидео

06:36

Китай начинает пожирать Россиюмнение

06:34

Выделение Украине 18 млрд евро: лидеры ЕС приняли окончательное решениеВидео

06:10

Гороскоп на сегодня 16 декабря 2022: Рыбам – аферы и манипуляции, а Скорпионам – потери

05:45

Как без лишних усилий убрать плесень из окна и подоконника: 5 волшебных трюков на заметку хозяевам

05:20

3 имени, которых зимой ждет большой успех и повезет с деньгамиВидео

04:55

Три знака Зодиака ждет сногсшибательный роман в январе 2023 года: кто в списке счастливчиков

03:30

Путин скоро заговорит, а Запад боится вскрытия договоренностей о продаже Крыма в 2014-ом - СвитанВидео

03:20

Самая вкусная и очень быстрая пицца на сковороде за 5 минут: рецепт, от которого все без умаВидео

03:05

Потепление будет недолгим: Украину накроет резкое похолодание - синоптик назвал срокиВидео

Реклама
02:33

Молодуха-разлучница путиниста Петросяна засветилась в нижнем белье не по размеру

02:02

"Зачем люди себя уродуют?": 67-летняя Долина разочаровала россиян

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, спасет ли Россию распад от выплаты репараций УкраинеВидео

01:00

Гороскоп таро на неделю 26 декабря-1 января: Овнам – сложный выбор, Козерогам – праздник

00:51

Приметы на 16 декабря: какие 4 запрета нельзя нарушать, чтобы весь 2023 год не жить в бедностиВидео

00:30

"Может быть 5 направлений": Арестович оценил угрозу повторного наступления 200-тысячного войска РФВидео

00:12

День Варвары 2022: кто она и почему ей молятся шахтёры

15 декабря, четверг
23:50

Данилов сравнил Путина с крысой и рассказал о новом страхе российского диктатораВидео

23:35

Ему был всего 21 год: в боях за Украину трагически погиб молодой десантник из Кировоградщины

23:21

Ермак жестко высказался о переговорах с РоссиейВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять