Что делать и как жить киевлянам в случае долгого блэкаута: детальная инструкция от мэрии

Как говорит мэр Киева Виталий Кличко, в случае долгого блэкаута транспорт и все сервисы города продолжат работать.

Что делать и как жить киевлянам в случае долгого блэкаута: советы от мэрии / коллаж фото УНИАН

В случае полного блэкаута в Киеве транспорт и все сервисы города продолжат функционировать, но в другом режиме. Об этом написал столичный начальник Виталий Кличко на своем канале в мессенджере Telegram.

Сперва на всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы, которые будут перевозить пассажиров бесплатно.

Кличко утверждает, что все автобусные парки обеспечены необходимым запасом топлива и имеют автономные источники энергии. Также на территориях автобусных парков обустроены пункты обогрева для водителей.

Городская электричка будет ходить. Для этого железнодорожники подготовились к ее движению с локомотивом на дизельной тяге. Интервал между поездами будет ориентировочно полчаса. Оперативную информацию об электричке можно узнать в Telegram-канале KyivCityExpress.

Движение поездов метро на время блэкаута будет прекращено – подземные станции будут работать только как пункты временного пребывания и укрытия на время воздушной тревоги. Наземные станции на левом берегу Днепра будут закрыты.

На подземных станциях будут доступны − интернет, электричество для подзарядки гаджетов, питьевая вода и санитарные узлы. Вход будет бесплатным, но необходимо будет иметь при себе документ, который удостоверяет личность.

Кличко напомнили, что средняя температура на станциях подземки будет составлять от 12 до 14 градусов тепла. Потому-то и нужно будет одевать зимнюю одежду и дополнительно надевать теплые вещи.

Ближайший пункт обогрева столичные жители могут найти на специальной Гугл-карте. Там указаны телефонные номера, фамилии ответственных за них лиц, вместимость заведения, а также информация о том, есть ли там комнаты матери и ребенка, помещения для инвалидов и столовые.

Чтобы ориентироваться в городе без связи и мобильного интернета, киевлянам и гостям столицы советуют заранее загрузить карту себе на смартфон или планшет через приложение Google Maps.

Мобильная связь будет работать в ограниченном режиме − только звонки. В метро будет работать мобильный интернет (LTE, 3G), а некоторых станциях – даже WI-FI.

В случае перебоев с водоснабжением воду можно будет набрать в бюветах, которые, по словам Кличко, все подключены к генераторам.

Где расположен ближайший бювет, а также статус его подключения к электроэнергии, можно узнать на карте бюветов по ссылке.

Кроме того, питьевую воду и воду для остальных нужд будут доставлять в пункты обогрева при необходимости.

Без электроснабжения в Киеве будут продолжать работать отдельные торговые сети, ТРЦ и рынки, а также сельскохозяйственные ярмарки. В них можно будет приобрести − продукты питания, воду, бытовые и промышленные товары. Кроме того, будут работать заведения бытового обслуживания. Адреса заведений питания, адреса станций техобслуживания и магазины запчастей, адреса частных больниц

Кроме того, перечень адресов аптек КП "Фармация", которые обеспечены резервными источниками питания и будут работать в случае блэкаута, а также аптек частных сетей можно найти здесь.

Также определен перечень банков столицы, которые будут работать при блэкауте. Кроме того, будет работать большая часть сети госкомпании Укрпочты (адреса отделений в Киеве).

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты запустили по Украине около 60 ракет утром 16 декабря. После этого он заявлял, что оккупанты сделали еще два залпа ракетами "Калибр". Затем сообщалось уже о третьей волне запуска ракет

В разных в Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Три удара были нанесены по критической инфраструктуре Харьковщины, Также оккупанты ударили по энергообъектам в других областях. В столице Украины произошли взрывы в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах.

В Кривом Роге ракета попала в жилой дом. Под завалами оказались люди. Оттуда уже достали девочку. Какое состояние у ребенка, пока неизвестно.

Позже стало известно, что в разрушенном подъезде дома в Кривом Роге погибли два человека, еще шестеро получили травмы, среди них трое детей. Под завалами могут находиться два человека, из них один ребенок.

Также сообщалось, что в Киеве из-за ракетной атаки есть перебои с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян подготовить запас питьевой и технической воды.

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