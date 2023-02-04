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Боец ВСУ откровенно ответил, ухудшит ли ситуацию на фронте новая волна мобилизации в РФ

4 февраля 2023, 17:20
Карась отметил, что россияне уже понимают, что их дела все хуже – в РФ расконсервируют советский хлам, есть огромные проблемы с боеприпасами.
Боец ВСУ откровенно ответил, ухудшит ли ситуацию на фронте новая волна мобилизации в РФ
Карась рассказал о новой волне мобилизации в РФ / УНИАН, ua.depositphotos.com

Новая волна мобилизации в стране-агрессоре России не бесконечна, а все разговоры россиян относительно увеличения российской армии до полутора миллионов человек – это лишь болтовня. Об этом в интервью Главреду рассказал военнослужащий ВСУ, лидер организации С14 Евгений Карась.

"В целом динамика для нас положительная. Потому что несмотря на то, что об этом говорят наши уважаемые люди, сами россияне-реалисты (каждый в армии РФ, кто рассказывает плохие новости именно реалист) реагируют на западное вооружение для Украины уже не со сдержанным пессимизмом. Потому что они понимают, что их дела все хуже – в РФ расконсервируют советский хлам, есть огромные проблемы с боеприпасами, а Украине Байден пообещал миллионами снаряды калибра 155, танки в значительном количестве", - рассказал Карась.

Военнослужащий ВСУ подчеркнул, что есть еще часть новостей, которые нас еще будут ждать зимой и весной, по которым сейчас идут обсуждения последних "галочек" договоренностей.

"Поэтому я не думаю, что ВСУ при такой массовости можно будет удивить 400 тысячами мобилизованных. Это будет тяжелая битва, но разгром такой группировки точно приведет к хаосу внутри России. У них сейчас обстановка очень накипает – мы видим и придворные разборки, и снятие табу в отношении критики Путина, и отзывы о российском Генштабе. Все это – очень серьезные звоночки, потому что в тоталитарном государстве очень высокая зависимость от "пахана" и бурных настроений. Потому что внутри России недемократический процесс конкуренции – многие там с радостью бы придушили Путина, чтобы выиграть время и пересесть на потоки. В России никто не доволен происходящим. Поэтому ВСУ в целом будут готовы к любому развитию ситуации, кроме каких-то экстраординарных событий. То, что не придет какое-то оборудование, мы исключаем, потому что это стратегический процесс", - отметил он.

Более того, Карась подчеркнул, что по многим нашим подразделениям он видит подготовку фундаментальных процессов. Новые разработки (в том числе украинские), модернизация советского оборудования, средств поражения, разведки. По его словам, если это будет продолжаться в такой перспективе, как сейчас, и россияне оттянут свое наступление, например, на апрель, это будет совсем другая история.

"Я вижу, что внутри Украины, и в ВСУ, и в бизнесе проснулось много креативных людей, которые делают все для того, чтобы мы были намного эффективнее. Несмотря на то, что у ВСУ есть советский шлейф, новые процессы и явления, которые возникают, позволят иметь преимущество над противником на поле боя, независимо от его количества. К счастью, пока что русские здесь очень от нас отстают. Главное, чтобы так было и впредь. Если так будет, то я полностью верю в прогнозы, которые мы видели – они, возможно, и не слишком позитивны, но я позволю поверить в то, что весна (хоть февраль и март будут тяжелыми, но войну нельзя оценивать в периоде недели-двух, надо брать хотя бы полугодовой диапазон), в частности, результаты перемалывания противника и продвижения в направлении победы, мы увидим к маю. Пока что я ставил бы нам твердую четверку по пятибалльной шкале", - отметил Карась.

Кто такой Евгений Карась

Евгений Карась – украинский общественный деятель и активист, лидер общественной организации С14 (движение Общество будущего). Участвовал в войне на Востоке Украины. После начала полномасштабной фазы войны с РФ встал на защиту Украины от российских оккупантов в составе одного из подразделений, сообщает Википедия.

Россия готовит новую волну мобилизации

Раньше в Институте изучения войны заявляли, что Россия готовит новую волну мобилизации. По мнению аналитиков, очередная волна, скорее всего, только ухудшит ситуацию и качество войск. Уровень подготовки таких оккупантов будет низким.

Как отметил бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, президент РФ Владимир Путин вряд ли рискнет объявить всеобщую мобилизацию. В таком случае он покажет неэффективность своих действий в начале "спецоперации". По его словам, вероятнее всего, мобилизация в РФ будет происходить скрыто под прикрытием весеннего призыва.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, в РФ мобилизационный ресурс на сегодня составляет около 100 тысяч человек в месяц. Эксперт предполагает, что по 100 тысяч человек в месяц власти России смогут собрать в том случае, если начнут проводить репрессивную масштабную мобилизацию.

Больше новостей о мобилизации в РФ:

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