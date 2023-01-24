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"Подрыв престижа Путина": генерал-разведчик о вероятности миллионной мобилизации в РФ

24 января 2023, 09:17
Мобилизация в РФ будет происходить скрыто под прикрытием весеннего призыва, считает Николай Маломуж.
Кремль, Владимир Путин, Николай Маломуж
Николай Маломуж спрогнозировал новый этап мобилизации в РФ / УНИАН, Главред, скрин

Президент РФ Владимир Путин вряд ли рискнет объявить всеобщую мобилизацию. В таком случае он покажет неэффективность своих действий в начале "спецоперации", заявил бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Как подчеркнул он в ходе чата в Главреде, скорее всего мобилизация в РФ будет происходить скрыто под прикрытием весеннего призыва.

"Официальное объявление всеобщей мобилизации станет подрывом престижа Путина, потому что будет складываться впечатление, что он не может выполнить свои обещания. Путин будет скрытно набирать людей в войско и формировать новые части, возможно, частично на частной основе (то есть будут набираться частные армии)", — не исключил эксперт.

Он считает, что набрать еще полмиллиона или миллион по мобилизации для Путина будет крайне сложно, потому что это может вызвать огромные возмущения.

"Российское общество уже увидело, какие огромные потери понесет Россия. Россияне теряют своих родных и друзей, поэтому мобилизация для них становится очень чувствительной темой. За это новые попытки провести мобилизацию могут вызвать мощное недовольство и протесты – и окружения Путина, и российских граждан", — добавил Маломуж.

Ранее в Институте изучения войны заявляли, что Россия готовит новую волну мобилизации. По мнению аналитиков, очередная волна, скорее всего, только ухудшит ситуацию и качество войск. Уровень подготовки таких оккупантов будет низким.

В Telegram-канале Generall SVR сообщалось - Путин предложил объявить полную мобилизацию и военное положение на большей части территории России.

Такое решение он, дескать, принял после того, как ему рассказали о тяжелой ситуации для оккупационных войск на войне против Украины.

"На этом фоне Путин заявил, что убежден в необходимости проведения полноценной мобилизации. Теперь, по его мнению, вторая волна частичной мобилизации ничего не решит, и это будет как "резать хвост собаке по частям". Президент высказал мнение, что мобилизация необходима и надо лишь продумать, как ее объявить и, главное, провести наиболее эффективно и без эксцессов, учитывая опыт частичной мобилизации", — пишет канал.

Другие новости:

мобилизация Владимир Путин Николай Маломуж война России и Украины
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