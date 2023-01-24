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Мобилизация РФ не помогла: ситуация на поле боя не изменилась — CNN

24 января 2023, 07:53
Мобилизованные РФ прибыли на передовую "плохо экипированными и плохо обученными", для того чтобы быть "брошенными на поле боя".
Мобилизация в РФ, российские военные
Мобилизация не помогла РФ переломить ситуацию / Telegram, Радио Свобода

Несмотря на то, что за последние месяцы Россия направила на фронт в Украину десятки тысяч новых военнослужащих, которых Кремль решил мобилизовать, это существенно не изменило ситуацию на поле боя.

При этом мобилизованные россияне на фронте появляются практически необученными и без нормальной экипировки. Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Еще в октябре на линии огня начали появляться мобилизованные из РФ, которыми оккупанты планировали дополнить и заменить существующие воинские части, говорится в сообщении.

При этом никакого результата оккупантам такая переброска сил не дала. Причина - солдаты прибыли на передовую "плохо экипированными, плохо обученными", для того чтобы быть "брошенными на поле боя", добавили журналисты.

Ранее в Институте изучения войны заявляли, что Россия готовит новую волну мобилизации. По мнению аналитиков, очередная волна, скорее всего, только ухудшит ситуацию и качество войск. Уровень подготовки таких оккупантов будет низким.

В Telegram-канале Generall SVR сообщалось - Путин предложил объявить полную мобилизацию и военное положение на большей части территории России.

Такое решение он, дескать, принял после того, как ему рассказали о тяжелой ситуации для оккупационных войск на войне против Украины.

"На этом фоне Путин заявил, что убежден в необходимости проведения полноценной мобилизации. Теперь, по его мнению, вторая волна частичной мобилизации ничего не решит, и это будет как "резать хвост собаке по частям". Президент высказал мнение, что мобилизация необходима и надо лишь продумать, как ее объявить и, главное, провести наиболее эффективно и без эксцессов, учитывая опыт частичной мобилизации", — пишет канал.

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мобилизация война России и Украины
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