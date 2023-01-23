В РФ увеличивают армию до 1,5 млн: Путин готовит всеобщую мобилизацию – эксперт

В РФ срочники – огромный человеческий резерв, который создается на много лет вперед, пояснил Олег Катков.

Эксперт оценил перспективы мобилизации в РФ / Telegram, Радио Свобода

Информацию о планируемом увеличении численности армии РФ до 1,5 миллионов человек прокомментировал главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков.

"Важный аспект заключается в том, что у РФ точно нет дефицита в живой силе. То есть увеличение до полутора миллионов состава Вооруженных сил РФ более чем возможно", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что объявленные в РФ цифры относительно увеличения количества контрактников примерно до 700 тысяч человек означают то, что еще 800 тысяч будут составлять срочники.

"Надо также понимать, что текущий призыв на год в армии РФ достиг примерно 250 тысяч, в 2022 году были примерно те же цифры. То есть количество призывников в РФ увеличилось в три раза. И это - рекордный показатель, потому что раньше РФ никогда не приближалась даже к уровню 700 тысяч. В 2009-2010 эта цифра была самой большой и составляла около 500 тысяч в год. 800 тысяч призывников указывает на то, что русские действуют по советским лекалам и руководствуются советскими уставами и нормативами", - отметил он.

Кто такой Олег Катков Военный эксперт, главный редактор военного портала Defense Express.

Собеседник пояснил, что в РФ срочники – огромный человеческий резерв, который создается на много лет вперед.

"Потому что солдаты, завершившие срочную службу, сразу становятся мобилизационным резервом первой очереди. А судя по выходу на темп набора в 800 тысяч призывников ежегодно, это означает создание объективно большого резерва для всеобщей мобилизации", - добавил Катков.

Ранее Катков заявил о том, что какое бы количество людей диктатор Путин не мобилизовывал в свою армию (была информация про 500 тысяч человек), его генералы все равно будут использовать их как пушечное мясо.

Как сообщал Главред, аналитики американского Института изучения войны также считают, что в 2023 году страна-агрессор Россия может готовиться к очередному большому наступлению в войне против Украины. По мнению экспертов, есть как минимум три варианта развития событий.

В Главном управлении разведки Минобороны Украина заявили, что оккупант Россия готовит новую волну мобилизации, которая может быть объявлена уже в скором времени. По оценкам ГУР, Москва планирует мобилизовать 500 тысяч человек. Стратегические планы РФ – создать армию численностью около 2 миллионов человек.

Война России против Украины: