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"Очень сложная ситуация, но ребята держатся": лейтенант Нацгвардии рассказал об аде в Бахмуте

4 февраля 2023, 18:50
За последние дни враг очень сильно усилил свое давление на украинские позиции, сообщил Евгений Оропай.
'Очень сложная ситуация, но ребята держатся': лейтенант Нацгвардии рассказал об аде в Бахмуте
Лейтенант Нацгвардии рассказал о ситуации на Бахмутском направлении / 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Вооруженные силы Украины мужественно держат оборону на Бахмутском направлении, несмотря на то, что враг существенно усилил давление на позиции украинских защитников. Об этом сообщил командир роты батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Евгений Оропай в эфире телемарафона.

"Самая сложная ситуация за весь период войны, буду откровенным. Просто невероятно сложная ситуация. Этот отрезок всегда был самым отъявленным. За последние 2-3-4-5 месяцев Бахмут – это крепость, которая не пропускает врага, дает отпор всем попыткам противника продвинуться на любую позицию, занять, закрепиться. Просто держатся ребята молодые – 20-19-летние пацаны, которые впервые в жизни держат оружие, и ничего не боясь, идут на врага", - рассказал Оропай.

Как отметил лейтенант НГУ, за последние дни враг очень сильно усилил свое давление на украинские позиции. Буквально вчера по городу оккупанты совершили массированный артиллерийский обстрел и пехотный штурм, однако ни одна позиция не сдалась.

"Ни одна позиция не сдалась и не отошла, несмотря на то, что обстрелы продолжались почти 4 часа. Вот снежок идет, но у нас здесь очень горячо. Бывает, когда дождь, снег, туман, враг меньше применяет артиллерию, но в основном ночное время – это просто постоянные штурмы, постоянные вылазки пехоты, попытки штурмануть позиции, занять, закрепиться", - сказал военный.

По его словам, на Бахмутском направлении ВСУ уничтожили около 80% вагнеровцев, поэтому под Бахмутом их почти не осталось. Зато на их позиции пришли регулярные войска России.

Он также выразил убеждение, что врагу не удастся захватить Бахмут до марта, как того хотят русские оккупанты. Зато украинским Силам обороны удастся и отстоять город, и продвинуться дальше.

Ситуация на Донбассе

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

Как отметил спикер Сил обороны на восточном направлении, полковник Сергей Череватый, за два месяца боев возле Бахмута Донецкой области российская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах. По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижениях "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия в феврале-марте собирается отправить 200 тысяч войск на территорию Украины и будет пытаться полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Более того, по мнению Жданова, оккупанты, вероятно, попытаются продвинуться в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях, чтобы создать так называемую буферную зону.

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война в Украине Бахмут война России и Украины
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