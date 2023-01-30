'Через два-три дня уже будут равнять с землей': бойцы рассказали об обострении под Бахмутом

Военные откровенно признаются, что сейчас на их позициях оружие номер один даже не пулемет, а лопаты и кирки.

Украинские защитники рассказали об обострении под Бахмутом / 1 ОБрСпП имени Ивана Богуна

Русские оккупационные войска подтянули дополнительные резервы в Бахмут. Кроме отрядов "Вагнера" на штурм города захватчики бросили подразделения двух парашютно-десантных полков и мотострелковой бригады. В связи с этим вокруг города резко увеличилось количество пехотных столкновений. Об этом говорится в сюжете ТСН.uа.

"Кажется, что обострилась. Больше стрелкового, теперь атаки и ночью, и днем. И даже сейчас, видите ли, снег, а БПЛА не летает, тяжело корректировать, но там стрелковый бой все равно идет", - рассказывают бойцы.

Военные откровенно признаются, что сейчас на их позициях оружие номер один даже не пулемет, а лопаты и кирки. Как уверяют защитники, воевать против взбешенного врага значительно легче, чем углубляться в промерзшую землю Донбасса.

"Мне кажется, что копать сложнее, чем воевать! Самое главное – выкопать траншею. Элементарно потому, что хороший солдат – это окопанный солдат, а который бегает, стреляет – это одноразовый солдат", - говорит боец с позывным "Мороз".

Как отметил другой защитник, сейчас у них очень мало времени, ведь враг приближается и будет равнять все с землей. У воинов есть только два-три дня, чтобы окопаться.

"Ожидаем, что эту посадку через два-три дня уже будут ровнять с землей. Поэтому у нас есть это маленькое время, чтобы подготовиться. Копаем, работаем, потому что времени очень мало", - говорит "Коуч".

Воины утверждают, что захватчики, как плесень – разрастаются и пытаются занимать все здания вокруг. Однако защитники убеждены, что совместными усилиями врага удастся истощить. Дальше, уверены наши бойцы, будет и украинское наступление.

Ситуация на Донбассе

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов

Как отметил спикер Сил обороны на восточном направлении полковник Сергей Череватый, за два месяца боев возле Бахмута Донецкой области российская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах. По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижениях "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия в феврале-марте собирается отправить 200 тысяч войск на территорию Украины и будет пытаться полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Более того, по мнению Жданова, оккупанты, вероятно, попытаются продвинуться в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях, чтобы создать так называемую буферную зону.

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