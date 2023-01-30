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Кремль перебросит новые войска в Курскую область - местный губернатор

30 января 2023, 18:28
Губернатор Курской области страны-агрессора Роман Старовойт заявил - в ближайшее время в регион прибудет дополнительный контингент войск.
Армия, Старовой
Кремль перебросит новые войска в Курскую область - губернатор Старовойт / https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Губернатор Курской области страны-агрессора, РФ, Роман Старовойт заявил − в ближайшее время в регион Кремль перебросит дополнительные войска. Об этом сообщает местное издание "Курские известия".

"Поручения даны, необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению дополнительных сил и средств, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности Курской области", − выдал речь, полную канцеляристских штампов, этот чиновник.

К слову, местные власти, заявляют, что Курская область, как регион, граничащий с Сумской областью Украины, неоднократно "подвергался украинским обстрелам".

Как сообщает подконтрольное Кремлю издание "КоммерсантЪ", дополнительные войска Минобороны РФ уже перебрасывало в Курскую область в конце весны и осенью прошлого года.

Правда, на минувшей неделе, 25 января, губернатор Старовойт говорил, что "риск вторжения украинских войск в Курскую область невысокий и что власти постоянно занимаются укреплением обороноспособности региона".

Напомним, ранее, в субботу, 14 января, в Белгородской и Курской областях РФ случилась очередная "бавовна".

"Сотряслись окна. Было очень страшно! Причины возникновения подобного звука, напугавшего жителей микрорайона пока не известны", - пишут очевидцы.

До того мощные взрывы гремели в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму.

Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", - пишет он.

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